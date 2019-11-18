DHA YURT BÜLTENİ - 12

Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketine uğurlandı

Bilecik'te, uygulama noktasında, otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın (25) cenazesi, Bursa Yenişehir Havaalanı'nda düzenlenen törenle memleketi Mersin'e gönderildi.

Acı olay, dün akşam Bilecik-Bozüyük Yolu'nda meydana geldi. Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya, görevli personelle birlikte asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkisine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yol ortasına dizen Kaya ve Uzman Çavuş Salim Kayın'a, Yaşar D. yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Kaya ve Kayın, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yaşar D. ise Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Şehit için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Yenişehir Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve askeri erkan ile şehidin ailesi katıldı. Vali Şentürk'ün acılı aileye başsağlığında bulunduğu törenin ardından Şehit Kaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla memleketi Mersin'e uğurlandı.

Geçen ay nişanlandığı öğrenilen Kaya'nın cenazesi, Mersin Yenişehir ilçesi Muğdat Camisi'inde kılınacak cenaze namazının ardından Toroslar ilçesi Akbelen Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK, -

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İstanbul otogarında pes dedirten hırsızlık

FİRMA ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIP BİLET SATMAYA ÇALIŞTI

Edirneli otobüs firması sahibi Mustafa Altunhan'ın İstanbul Otogarı'ndaki yazıhanesinde, kendini muavin olarak tanıtan bir kişi, görevlinin otobüsü kontrol etmek için çıktığı sırada kasadan 11 bin lira çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızın, kendisine otobüs firması çalışanı süsü vererek yolculara bilet satmaya çalıştığı da görülürken, rahatlığı ise pes dedirtti.

İstanbul Esenler Otogarı'nda önceki gün sabaha karşı benzerine az rastlanan bir hırsızlık olayı yaşandı. Kendisini muavin olarak tanıtan bir kişi Edirneli otobüs firması sahibi Mustafa Altunhan'ın yazıhanesine gelerek kendisini muavin olarak tanıtıp otobüs beklediğini söyledi. Yazıhane görevlisinin otobüs kontrolü için çıktığı aralıklarda sık sık bilet satışı yapılan bankoya giden ve çekmecedeki paraları kontrol eden hırsız, son denemesinde başarılı oldu. 11 bin lirayı çalarak kayıplara karışan şahıs, olay sırasındaysa gelen müşterilere kendisini görevli gibi tanıtıp bilet satmaya çalıştı.

BİLET SATMAYA BİLE KALKTI

Söz konusu olay otobüs firmasının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Şüphelinin, hırsızlık esnasında gelen müşterilere kendini görevli gibi tanıtıp bilet satmaya da çalıştığının görülürken, pişkin tavrı ise pes dedirtti. Görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran firma sahibi Mustafa Altunhan, şüphelinin kendini görevlilere muavin diye tanıttığını ifade etti. Altunhan; "Yazıhanedeki arkadaşımıza kendini muavin diye tanıtmış bu kişi. Birkaç saat otobüs bekliyor süsü vermiş kendine. Böylelikle, çalışan arkadaşımızın da otobüs kontrolü için gittiği sıralarda sürekli çekmecedeki paraları kontrol edebilme şansı yakalamış. En son görevli arkadaşımız Ankara arabasını çıkartmaya gittiği sırada da paraları alıp kaçmışö dedi.

"BÖYLESİNE PES DİYORUM"

Olayla ilgili güvenlik görüntülerini izlediklerinde ise çok şaşırdıklarını dile getiren Altunhan, şahsın kendini görevli gibi tanıtıp bilet bile satmaya kalktığını belirtti. Altunhan; "Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Sabahın 4 buçuğunda geliyor ve hırsızlık yapıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir. Ama inanıyorum ki polisimiz bu kişiyi yakalayacaktır" diye konuştu. Öte yandan Emniyet ekiplerinin olayla ilgili şüpheliyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Şüphelinin gelişi

Parayı alması

Uzaklaşması

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Balon balığı, balıkçının ekmek kapısı olacak

Antalyalı balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığına getirilen 'ihraç' çözümü balıkçıları umutlandırırken, tanesinin 10 TL'ye satılması fikri ise beğenilmedi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve tuttukları diğer balık türlerine zarar vermeye devam ediyor. Saldırgan yapısı nedeniyle denizdeki hemen her şeyi yemek maksadıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer eden balon balığını ekonomiye kazandıracak çözüm, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli, balon balıklarının zehrinden ilaç yapılması için ihraç edilebileceğini belirterek, tanesi 10 TL'den balıkçılardan alınabileceğini, bu şekilde balon balığının kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, Kanada'nın 5 bin ton alım için hazırda beklediğini de aktardı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Bakan Pakdemirli'nin açıklamasını olumlu karşıladı. Ciddi bir faydası olacağını da ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu balığın Akdeniz'de doğal düşmanı yok. Sayıları çok arttı. Balıkçılığa bu türün kazandırılması lazım. İnsanlık yararına olacak bir kısmı mutlaka vardır. Sevindirici bir haber. En azından artık balıkçılarımız mağdur olmadan para kazanacak" diye konuştu.

Uygulamanın balıkçılar için bir umut olduğunu ifade eden Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, hem denizlerden temizlenmesi hem de ekonomiye kazandırılması için faydalı olacağını anlattı. Demir, Kanada'nın 5 bin ton balon balığı talebine ilişkin "Şu anda denizde o kadar var mı bilmiyoruz" dedi.

BALIKÇILAR 10 TL'Yİ BEĞENMEDİ

Antalya Balıkçılar Barınağı'nda avdan dönen balıkçılar ise uygulamanın fayda sağlayacağını söyledi. Balon balığından bu zamana dek çok zarar gördüklerini ifade eden balıkçılar, ağlarına takılan ekonomik değeri yüksek balıklara balon balığı tarafından zarar verildiğini ifade etti. 50 yıldır balıkçılık yapan Ali Bulanık, balon balığının balıkçılara çok sıkıntı çıkardığını söyledi. Balon balığının avlanması için dayanıklı av malzemesi yapılması gerektiğini belirten Bulanık, "10 TL'ye tutulmaz. 8 kilogramlık balon balığı var, el kadar balon balığı var. Kilo olarak belki bir işe yarar. Avlanacağı zaman da büyük balık firmaları teşkilatlanıp yapabilir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Röp: Prof. DrMehmet Gökoğlu

-Röp: İlhami Demir (Balıkçılar koperatifi başkanı)

-Röp: Ali Bulanık (Balıkçı)

-Barınaktaki tekneler

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA

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Datça'da 22 göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla ve lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 22 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün (pazar), bir grup göçmenin lastik botla denize açıldığını öğrenince harekete geçti. Domuzçukuru açıklarında yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta, 19'u Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu 22 göçmen yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla Datça Limanı'na getirildi. Polis ise, organizatörlerin peşine düştü. Yapılan araştırmada topluğu İzmir'den kente getirip, kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen Yaşar B. (Bektaş -31), Muhammet K. (Karahan -21) ve Salih A. (Arslan- 25) gözaltına alındı. Yakalan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şüpheliler adliyeye getirilirken görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Sisli havada Karahisar Kalesi manzarası büyüledi

Afyonkarahisar'da son günlerde etkisini gösteren sis, kentin simgesi Karahisar Kalesi'yle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek'in drone ile havadan çektiği kale fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Son günlerde sisli bir sabaha uyanan Afyonkarahisar, fotoğraf tutkunlarını da mest eden manzaralar sunuyor. Kentin simgesi olan 226 metre yüksekliğindeki Karahisar Kalesi'ni fotoğraflayan sanatçı Çağrı Selek birbirinden güzel fotoğraflara imza attı. Selek'in sosyal medyada da paylaştığı fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir tarafı sisler içerisinde kalan kale ve şehrin göründüğü fotoğrafta, diğer taraftan güneşin aydınlattığı şehir yer aldı.

MANZARA ÇOK ETKİLEDİ

Sisli havada gördüğü kale manzarasının kendisini etkilediğini söyleyen Çağrı Selek, "Birkaç gündür Afyonkarahisar'da sabahları yoğun bir sis oluşuyor. Sis hayatı zorlaştırsa da fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunuyor. Ben de bunu değerlendirmek için şehrin simgesi olan Karahisar Kalesi'nin fotoğrafını çekmek istedim. Drone kameramı uçurduğumda kalenin eşsiz manzarasıyla karşılaştım. Kalenin bir tarafı sisler içinde diğer yanı güneşli bir manzara sunuyordu. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesabım üzerimden paylaştıktan sonra çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldım. Manzara herkesi etkilemişti. Hatta bir arkadaşım 'Çağrı Hollywood filmi çekti' yorumunda bulundu. Bu da hoşuma gitti. Fotoğraf gerçekten emek istiyor. Bu emeğin sonunda böyle güzel bir fotoğrafın çıkmasından büyük mutluluk duydum. Umarım güzel Afyonumuzun tanıtımında bu fotoğrafla çorbada benim de tuzum olmuştur" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sisli havada kale görüntüsü (Drone çekimi)

HABER: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Usta tiyatrocu için tören düzenlenecek

İzmir Çiğli ilçesinde, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu 92 yaşındaki Jale Birsel için yarın, Konak Sahne'de tören düzenlenecek.

Uzun yıllar seyircilerin alkış ve beğenisini toplayan usta oyuncu Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden dolayı 92 yaşında yaşama gözlerini yumdu. İzmir Çiğli'de kaldığı yaşlı ve bakımevinde dün akşam saatlerinde yaşama veda eden tiyatrocu için yarın saat 13.00'da Konak Sahne'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Birsel'in cenazesi ikindi vaktinde Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedilecek. Dün hayatını kaybeden bir diğer usta tiyatrocu Yıldız Kenter'le konservatuardan sınıf arkadaşı olan Birsel, arkadaşıyla birlikte aynı gün son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Birsel'in yaşamını yitirdiği bakımevinden görüntü

Muhabir anonsu

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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