DHA YURT BÜLTENİ-12

Bayburt'ta yangın: Hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralı

Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetti, Halime Beyaz ise ağır yaralandı.

Yangın, saat 10: 30 sıralarında Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde Rıdvan Beyaz'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evdeki yangını fark eden komşuların ihbarı ile köye itfaiye eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürdüğü yangında Rıdvan Beyaz'ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir ve Ecrin Beyaz'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Evden yaralı çıkarılan anne Halime Beyaz ise ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,

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Eğitim dalışında şehit olan astsubay, toprağa verildi

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı Astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. Uzman erbaşlar su yüzüne çıktı. Ancak Hakan Karataş çıkmayı başaramadı. Bunun üzerine 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışması başlatıldı. Hakan Karataş'ın dün sabah saatlerinde dün sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine getirilen evli ve 1 çocuk babası Astsubay Hakan Karataş'ın cenazesi, sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığına getirildi. Burada Karataş için cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanı sıra askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Karataş'ın öğretmen eşi Gülşah Karataş, güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Karataş'ın cenazesi Gökdere Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit naaşı ve nöbet tutan askerler

Tekbirler getirilmesi

Şehit babası Mehmet Karataş , cenaze namazında safta dururken

Şehit Babası Karataş taziyeleri kabul ederken

Tel örgüler arkasından şehit naaşına selam duran iki küçük kız

Saf tutan denizci askerler

Şehit eşi Gülşah Karataş'ın görüntüsü

Şehidin resmini tutan asker

Cenaze namazının kılınması, saf tutanlardan detay

Cenaze namazı sonrası selam verilmesi, helallik alınması

Askerlerin şehit naaşını omuzlara alması

Şehit naaşının omuzlarda taşınması

Törene katılan kalabalık

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU- İbrahim EMÜL-Kamera: İbrahim EMÜL/ERZİN,(Hatay),

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Resul Dindar, kanser hastaları için sahne aldı

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Resul Dindar, Zonguldak'ta geliri kanser hastalarına bağışlanacak olan konserse sahne aldı. Annesinin kanserle mücadele ettiğini ancak trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyleyen Resul Dindar, "Allah kimseyi kimseye muhtaç etmeden hastalıkları atlatmayı, imkansızlıkları başarmayı, yoklukta ayağa kalkmayı nasip etsin" dedi.

Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şubesi, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve proje sorumlusu Nur Sarı'nın destekleriyle geliri onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastalarına bağışlanacak konser etkinliği düzenlendi. Sanatçı Resul Dindar, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede sahne aldı. Sahne performansıyla izleyicilere keyifli bir gece yaşatan Resul Dindar, 'Sarıl bana', 'Dalgalan Karadeniz', 'Hiç', 'Gümüşhane kızları', 'Gelin havası' gibi birçok şarkısını seslendirdi. Konserden elde edilen gelirin onkoloji tedavisi gören hastalara destek olacağını belirten Resul Dindar, şöyle dedi:

"Umut olmak, destek olmak, enerji katmak, eğer benim bir faydam bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ne zaman, nerede, ne koşullarda olacağımızı bilemiyoruz. Sağlık çok önemli, hastalık çok kötü bir şey. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmeden hastalıkları atlatmayı, imkansızlıkları başarmayı, yoklukta ayağa kalkmayı nasip etsin. Annem de kanserle çok mücadele etti. Hep bir yerlerde sorunlar oldu, mücadele etti. Genelde kadın hastalıklarıyla ilgiliydi. En son yine rahatsızlık oldu. Diyorduk ki annemi herhalde kanserden kaybedeceğiz. O da dua ediyordu 'Allah'ım inşallah yatağa düşürmez, kimseye muhtaç etmez' diyordu. Trafik kazasında kaybettik. Nasıl, ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ama yaşarken herkese destek olmak lazım, el uzatmak lazım. Sizler bugün burada çok büyük bir şey yapıyorsunuz. Şifa bekleyen, direnen ve mücadele eden insanlar için teşekkür ederim."

Resul Dindar'a konser sonunda Devrek bastonu, madenci bareti ve plaket takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konserden detaylar

-Şarkıcı Resul Dindar'dan detaylar

-Seyircilerden detaylar

-Resul Dindar'a çeşitli hediyelerin takdim edilmesi

-Resul Dindar'ın konuşması

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, refüje çarpıp, kontrolden çıkarak, su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Kürşat Özoğul (42), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. 626 Sokak'tan hızla girdiği öne sürülen Kürşat Özoğul yönetimindeki 48 JB 719 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüje çarptı. Özoğul'un kontrolünden çıkıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, su tahliye kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özoğul, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Kürşat Özoğul, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise vinçle kanaldan çıkarıldı. Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kanala düşen otomobilin görüntüsü

Otomobilin vinç yardımıyla kanaldan çıkarılması

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

İzmir merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden, örgütün lider ve yöneticisi konumunda bulunan 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 493 bin 830 lira ele geçirilirken, örgüt üyelerinin yasa dışı bahiste kullandıkları kredi kartlarını mangalda yaktıklarını ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgesi üzerine 8 ay önce harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda İzmir merkezli 11 ilde belirlenen 58 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 126 fişek, 493 bin 830 TL para, banka/kredi kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında ise aralarında örgütün lider ve yöneticisi konumunda bulunan 48 kişi gözaltına alındı.

KREDİ KARTLARINI MANGALDA YAKMIŞLAR

Uzman ekipler tarafından sorgulanan, aralarında örgütün liderlerinin de bulunduğu zanlıların verdiği ifadelerde kullandıkları yöntem de ortaya çıktı. Örgüt elemanları organize bir şekilde hareket ederek 3'üncü kişilerden temin ettikleri banka ve ödeme hesapları ile yasa dışı bahisle ilgili 35 milyon lira para akışı sağladıkları, örgüt üyelerinin aralarında kod ismi kullanarak şifreli programlar aracılığı ile koordinasyon sağladıkları, örgütün saha elemanlarınca hesaplarda toplanan paraların çekim işlemlerini gerçekleştirdikleri, toplanan paraların site yöneticilerine örgüt içerisindeki kuryeler tarafından teslim edildiği tespit edildi.

Öte yandan örgüt üyelerinin, yasa dışı bahiste kullandıkları kredi kartlarını mangalda yaktıkları da belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 38'i ise adli kontrol tedbiri ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Operasyondan görüntü

Şüphelilerden görüntü

Mangaldan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera:/İZMİR,

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Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iç ve dış temizliğinin yapılması için oto yıkamacıya getirilen bir otomobilin motor kısmındaki 3 yavru kedi, çalışanlar tarafından fark ederek kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanının çalışanları Metin Can Akşit (27) ve amcasının oğlu Serkan Akşit (23), yıkama işlemine başladıkları bir otomobilin motor kısmından kedi sesi duydu. Otomobilde kedilerin olduğunu fark eden çalışanlar, temizliği bırakıp, hayvanları kurtarmak için çalışmaya başladı. Sesin geldiği kısma bakarak kedilerin bulunduğu yerleri tespit eden Metin Can Akşit ve amcasının oğlu Serkan Akşit, 2'si motor kısmında 1'i çamurlukta bulunan 3 yavru kediyi kurtardı. Yavru kedilere, su ve süt verildi. Daha sonra üşümemeleri için sıcak bir alana alındı. Yavru kedilerin kurtarılma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

'YAVRU KEDİLERİ KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Metin Can Akşit, 3 kediyi motor kaputunda görünce çok şaşırdıklarını ve kurtarmak için çalışmaya başladıklarını belirterek, "Aracı yıkamayı başladığımız sırada sesler duyduk. Önce kaputta bir kedi gördük. Sonra 3 kedi olduklarını fark ettik. Yarım saat uğraşıp kurtardık. Daha sonra karton içerisine koyup ısınmalarını sağladık. Yavru kedileri kurtardığımız için mutluyuz. Kendim de evimde kedi, köpek ve güvercin besliyorum. Hayvanların korunması gerekiyor. Soğuktan üşüdükleri için motor kaputunun içerisine girdiklerini düşünüyoruz" dedi.

Serkan Akşit ise, "Kuzenim araba yıkarken kedi sesleri duyduk. Makineleri durdurduk ve kedi kurtarma operasyonuna başladık. Onları kurtarıp süt verdik. Minik canları kurtardığımız için çok mutlu olduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İşyerinin güvenlik kamerası görüntüsü

Kedilerin kurtarılması

-Serkan ve Metin Can Akşit'in araba yıkaması

-Serkan ve Metin Can Akşit ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kanseri yenen eşe özel karşılama

Denizli'de, meme kanserine yakalanan ev hanımı 33 yaşındaki Çiğdem Arık, 1 yıldır tedavi gördüğü hastaneden, kanseri yenerek taburcu oldu. Kocası Emer Arık, taburcu olan eşini kucağında kızı ve gelin arabası gibi süslediği otomobiliyle hastanenin kapısında karşıladı. Tedavi sürecine ünlü sanatçı Haluk Levent'in destek verdiği Arık, sevenlerinin yer aldığı araç konvoyuyla evine döndü.

Pamukkale'de ev hanımı 1 çocuk annesi Çiğdem Arık, meme kanseri teşhisiyle 1 yıl önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye başladı. Arık'a, sevenleri destek oldu. Ünlü şarkıcı ünlü Haluk Levent de, konser için geldiği Denizli'de, Çiğdem Arık'ı ziyaret ederek desteğini gösterdi. Hatta Haluk Levent, hastane masrafını karşılayan bir hayırsevere, kendi ceketini hediye etti. Arık, büyük azim ve başarılı geçen tedavinin ardından kanseri yenerek taburcu oldu. Bu güzel haber sonrası hep yanında olan kocası emlak danışmanı 37 yaşındaki Emre Arık, eşi için özel bir hazırlık yaptı. Otomobilini gelin arabası gibi süsletip, arka camına 'İnandık, başardık' yazdıran Emre Arık, hastaneye gitti. Taburcu işlemlerinin ardından hastanenin çıkış kapısına gelen Çiğdem Arık, otomobillerini gelin arabası gibi süslenmiş görünce şaşkına döndü. Arık, kendisini karşılayanlara, "Ben bugün kanseri yendim, çok mutluyum" dedi. Kucağında 2 yaşındaki kızı Defne ve elinde çiçekle kocası Emre Arık'a sarılan Çiğdem Arık, mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada hastaneye tesadüfen ziyarete gelen Vali Hasan Karahan da ailenin mutluluğuna ortak oldu. Vali Karahan, kanseri yenen Arık'ın yanına giderek 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Daha sonra otomobile binen Çiğdem Arık, arkadaşlarının ve Haluk Levent'in sosyal medyadaki 'AHBAP' adlı grubunun üyelerinin de yer aldığı otomobil konvoyuyla, kornalar eşliğinde evine gitti.

Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu görüntüleri)

Çiğdem Arık'ın hastaneden çıkması

Arık'ın kanseri yendiğini söylemesi

Eşi ve kızı tarafından karşılanması

Otomobile binmesi ve konvoyla evine gitmesi

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerince havadan helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe yolu girişinde uygulama noktası oluşturdu. Havadan helikopter desteğiyle yapılan kontrolde, şüpheli görülen ve hatası tespit edilen sürücüler, havadan gelen bilgiler doğrultusunda durduruldu. Helikopterle yapılan ve 2 saat süren denetimde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

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Uygulama noktası

Araçların durdurulması

Uzun araç kuyruğu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA

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Bursa'da kadınlar, şarkılarını kadına şiddete farkındalık için seslendirdi

Bursa'da kadınların oluşturduğu koro, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' sloganıyla düzenlenen etkinlikte şarkılarını kadınlar için seslendirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yoğun faaliyetler sürdüren T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü, 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' sloganı altında etkinlik düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte tamamen kadınların oluşturduğu Nilüfer Kadın Korosu sahne alırken, şarkılar kadınlar için seslendirildi.

Bakanlık olarak toplumun dezavantajlı kesimlerinin refahını artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini kaydeden İl Müdürü Hasan Yılmaz , kadına yönelik şiddete dikkat çekti. "Nüfusu 3 milyonun üzerinde, sanayileşmenin getirdiği sosyolojik sıkıntıları had safhada yaşayan İlimizde, toplumun dezavantajlı kesimlerine kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hizmet sunuyoruzö diyen İl Müdürü Yılmaz, "Bursa'da 2012 yılından beri şiddeti önleme merkezimiz bulunmakta, bu merkezimizde aile içi şiddetin azaltılmasına yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Kadınlarımıza maddi destek, barınma ihtiyacının karşılanması, hukuki destek gibi destekler sağlamaktayız. Şiddetle mücadelenin tek elden sadece kamunun yürütebileceği bir hadise olmadığını biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin, toplumu oluşturan tüm paydaşların bu mücadelenin safhasında olmasını bekliyoruzö ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddetin ne olduğu, neden meydana geldiği ve nasıl engelleneceği ile ilgili Bursa'da çok yoğun çalışma içerisinde olduklarına işaret eden İl Müdürü Yılmaz, "Öncelikle kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında kasım ayını yoğun geçiriyoruz. Bütün ilçelerimizde, muhtarlarımızla, ilçelerin idari amirleriyle kadına şiddeti nasıl engelleyeceğimiz hususunda çalışmalar yürütüyoruz. Bursa'da bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Ulaşım kanallarımız açık, şiddet önleme merkezimize başvurarak, 183 danışma hattına da başvurarak bizlere ulaşıp derdini, sıkıntısını, ihtiyaçlarını paylaşıp sorunlarına derman bulabilir" açıklamalarında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Konserden detaylar

-İl Müdür Hasan Yılmaz ile röportaj

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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Afyonkarahisar'daki yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları, doğal ortamlarında görüntülendi.

Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmeye başladı. Bu bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise hem doğal güzellikleri hem de yaylada yaşayan yüzlerce yılkı atı oldu. Önceki günlerde fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı'na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz'ın karşısına bir anda yılkı atları çıktı. Sürüler halinde gezen yılkı atlarını karşısında gören Yılmaz, fotoğraf makinesini çıkartarak bu anları ölümsüzleştirdi. Yılkı atlarını fotoğraflayan Yılmaz, drone kamera ile de atların görüntüsünü kaydetti.

Afyonkarahisar'ın doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından mutlaka keşfedilmesi gerektiğinin altını çizen doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, şöyle dedi:

"Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yüzlerce yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinemi çıkartıp, bu anları ölümsüzleştirdim. Şunu söylemem gerekiyor. Afyonkarahisar, doğa tutkunlarının mutlaka keşfetmesi gereken bir yer. Kumalar bölgesi keşfedilmeyi bekleyen bakir bölgelerimizden sadece biri. Fotoğrafı ve doğayı sevenler için burada sayısız mekan var. Frig Vadisi, Eber Gölü, Akdağ Tabiat Parkı, Sultandağları, Karamık Gölü ve daha pek çok yer gelen herkesi büyüleyecektir."

Görüntü Dökümü

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Yılkı atlarından drone görüntüsü

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,