DHA YURT BÜLTENİ-12

Antalya'da 3,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da jandarma, İran'dan yasa dışı yollarla getirilerek, kentte piyasaya sürülmek istenen 11 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan 65 NV 650 plakalı TIR ile, Van üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulduğu ve Antalya'nın Manavgat ilçesine getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. İstihbaratı değerlendiren ekipler H.S.'nin kullandığı TIR'ın bugün saat 11.00 sıralarında Manavgat ilçesi Çavuşköyü Mahallesi'ne geldiğini belirledi. Bölgede önlem alan ekipler, TIR şoförünün burada park halinde olan 07 LNF 58 plakalı kiralık otomobilin bagajına uyuşturucuyu koyarak ayrıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddenin sahibi İranlı D.S.R., piyasaya sürecek olan H.K. ile uyuşturucuyu Van üzerinden Antalya'ya getiren TIR şoförü H.S.'yi gözaltına aldı. D.S.R. ve H.K.'nın kullandığı kiralık araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3, 5 milyon lira olan çuval içerisinde 18 paket halinde 11 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uyuşturucu paketleri açılırken

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: ANTALYA-DHA)

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Öztrak: CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP'linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarıyla ilgili, "Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi kimden aldığını açıklamak zorundadır. Bu açıklanmadığı sürece milletin gerçek gündemini karartmak isteyenlere fırsat yaratılmakta. CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP'linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarının değerlendirdi. İzmir'de devam eden Belediye Başkanları Çalıştay'ı sırasında açıklama yapan Öztrak, "Ak Parti Genel Başkanı daha Barış Pınarı Harekatı'nın başında yaptığı açıklama ile kendi partisi dışındaki partileri dizayn etme niyetini açıkladı. Önceliğinin Millet İttifakı'nın dağıtılmasını olduğunu açıkça ifade etmiştir" dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında CHP'nin içerisinde karışıklık çıkarılmak istendiğini, bunun için de özel hazırlıklar yapıldığını kamuoyuna duyurduğunu söyleyen Öztrak, "Bugün geldiğimiz nokta, Sayın Genel Başkanımızın tespitlerinde ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'KUMPASIN DÜĞÜMÜMÜN ÇÖZÜLMESİ İÇİN YAPILACAKLAR BELLİDİR'

Öztrak, "Bu operasyonun amacı gayet açıktır. İktidara yürüyen, vatandaşların dertlerine derman aramak için adres olarak gördüğü CHP'de, karışıklık çıkarmak, CHP'ye kumpas kurmaktır. CHP'ye karşı kurulan bu kumpasın düğümümün çözülmesi için yapılacaklar bellidir. Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi kimden aldığını açıklamak zorundadır. Bu açıklanmadığı sürece milletin gerçek gündemini karartmak isteyenlere fırsat yaratılmakta. CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil" ifadelerini kullandı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, -

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Gazipaşa'da kaza: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ali Abat yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Mesut K.'nın idaresindeki 07 NA 2606 plakalı otomobil, Ali Abat'ın kullandığı 07 LDG 25 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Abat yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı Ali Abat, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı Ali Abat'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ali Abat'ın İlçe Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptığı belirtildi.

Kaçan otomobil sürücüsü ise polisin çalışması sonucu yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntü

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

Yaralının ambulansa konulması

Ambulansın gidişi

Kazaya karışan motosikletten genel ve detay görüntü

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),

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Elazığ'da kaçak cep telefonları ele geçirildi

Elazığ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 64 bin lira değerinde gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, değeri 64 bin lira olduğu belirtilen gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü S.K., gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonlarından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY- KAMERA: ELAZIĞ,

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Powerbank içerisine de uyuşturucu saklamış

Niğde'de, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli S.K.'nin evinde yapılan aramada powerbank (taşınarbilir güç kaynağı), televizyon sehpası ve evin çeşitli yerlerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, Ulukışla ilçesinde R.Y ve H.O.B.'nin uyuşturucu madde satın aldıkları bilgisine ulaştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Kısa sürede durdurulan araçta yapılan aramada, eroin ve bonzai maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. R.Y. ile H.O.B.'ye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.K.'nin evinde de arama yapıldı. Aramada uyuşturucu maddeleri paketlediği alüminyum folyo rulosu, powerbank içerisine ve televizyon sehpasına gizlenmiş, duvar kenarına dökülmüş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. S.K.'nin üzerinde de yapılan aramalarda da 7 adet uyuşturucu tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen reçetesiz ilaç ile eroin maddesi ele geçirildi. R.Y.'nin 4 yıl 2 ay, S.K.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezaları nedeniyle arandıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Bakan Turhan'dan, Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması: Kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul-Sevindikli kavşağı arasındaki kesimin ulaşıma açıldığını belirterek, "İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağızö dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti. Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Turhan, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya'dan geçen kesiminde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Sakarya'mızda ulaşım alt yapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu yakasındaki, doğu kısmındaki çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul ile Sevindikli kavşağı arasını geçtiğimiz Kurban Bayramında hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Biz bir taraftan hükümet olarak bizim ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken hizmet kervanımız devam ediyor. Bizim ülkemizde hızlı tren çalışmaları bizim hükümetimiz zamanında tanıştı. Önümüzdeki günlerde inşallah bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak ülkemizdeki insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Önümüzdeki yıl Sivas'a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracağız." Dedi.

Bakan Turhan İstanbul- Ankara arasındaki YHT 'ye ikinci bir alternatif olarak da başladıkları çalışmanın sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"YHT hizmetini İstanbul-Ankara arasındaki hizmeti ikinci bir alternatifini de yaptığımız bir finans anlaşmasıyla Adapazarı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek Halkalı'ya oradan da Kapıkule'ye Avrupa sınırına kadar ulaştırmak için önümüzdeki günlerde bununda ihalesini yapıp inşallah çalışmalara başlayacağız. Çok önemli bir proje. 4 milyar dolara yakın proje. Bunun son anlaşmalarını Çin hükümetinden sağlayacağımız kredi ile yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız. Hızlı tren teknolojisini de inşallah Adapazarı'nda yerli, yabancı ve özel sektör ortaklarıyla birlikte bugünde arkadaşlarımızdan bilgi alacağım. Bununla ilgili hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Hızlı tren setleri önemli bir kısmı artık Sakarya ilinde üretilecek."

Bakan Turhan daha sonra Adapazarı'nda bulunan Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Fabrikasına geçerek burada da incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanın açıklamaları

Toplantıdan görüntüler

Ziyaretlerden detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,