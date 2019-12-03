DHA YURT BÜLTENİ-12

Eşini darp edip üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi

Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) darp edip, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadettin K., "'Eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım' dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K., bilinmeyen nedenle 20 yıllık eşi D.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., eşini önce darbetti, üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. ise evden çıkarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

'PİŞMANIM'

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, 'Karımı darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. 'Neden bunları aldın' dediği için tartıştık. Pişmanım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin adliden çıkarken basın mensuplarına açıklama yapması

- Eğitim Araştırma Hastanesi'nden detaylar

- Emniyet Müdürlüğü'nden detaylar

- Samsun Adliyesi'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Bitlis'te kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Bitlis'te, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar süren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 2 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından kentte soğuk hava etkili oldu. Sabah işe gidenler ise uzun süre buz tutan araçlarını temizlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini ve hafta sonuna kadar yağış beklenmediğini açıkladı. Yetkililer, havanın soğuk olması nedeniyle buzlanan yollarda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, araçlarında kar lastiği olmayan sürücüleri de bir an önce taktırmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar altında kalan araçlardan detay

-Araçlarını temizleyen vatandaşlardan görüntü

-Yolda ilerleyen araçlardan detay

-Kar altındaki ağaçlardan detaylar

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Bitlis'te okula gidemeyen 75 öğrenciye evde eğitim hizmeti

Bitlis ve ilçelerinde, sağlık durumları nedeniyle okula gidemeyen 75 öğrenciye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evlerinde eğitim hizmeti veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bitlis ve ilçelerinde kendilerine sağlık raporu ile başvuran öğrencilere, evlerinde öğretmenler eşliğinde eğitim veriliyor. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı, Yükseliş Mahallesi'nde doğuştan ayağında sağlık problemi olan ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Arda Güler'i öğretmenlerle birlikte evinde ziyaret etti. Subaşı, kentte 75 öğrenciye evde eğitim hizmeti verdiklerini söyledi. Öğrencilerin bu haktan yararlanması için hastaneden sağlık raporu alınması gerektiğini belirten Subaşı, şöyle konuştu:

"Bu raporla birlikte kendi yaşıtlarıyla aynı anda eğitim göremeyeceklerine dair başka bir rapor daha aldıktan sonra rehberlik araştırma merkezimize veri başvurusunu yaptıktan sonra bize geliyorlar. Direk İl Milli Eğitim Müdürlerine de başvuru yapabiliyorlar. Bu iki raporla beraber veri başvurusunu yaptığı andan itibaren öğrencimizin bulunduğu kademe itibariyle ihtiyaç olunan alanlarda öğretmen görevlendirmemizi gerçekleştiriyoruz. Valilik onayımızı da aldıktan sonra öğretmenlerimiz kendi okullarındaki dersleriyle beraber evde eğitim hizmetine muhtaç olan çocuklarımızın evlerine giderek, çocuklarımızın kendi akranlarından geri kalmaması adına dersleri öğrenciye aktarıyorlar" dedi.

EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK FERT BİLE YOK

Kendilerine ulaşıldıktan sonra bütün çocuklara bu hizmeti vermekle yükümlü olduklarını belirten Subaşı, "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur. Biz, bize ulaşıldığı andan itibaren bütün çocuklarımıza bu hizmeti vermekle yükümlüyüz. Yeter ki bize başvuruları düşsün" diye konuştu.

Evde eğitim hizmeti alan Arda Güler'in babası Kerem Güler ise aldıkları hizmetten son derece memnun olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Baba Güler, Arda'nın 5 çocuğundan en büyüğü olduğunu, doğuştan yaşadığı sağlık problemleri yüzünden eğitimine okulda devam edemediğini söyledi. Baba Güler, "Oğlum Arda'nın doğuştan bir rahatsızlığı vardı. İstanbul'da yaklaşık 3 yıllık bir tedavi sürecimiz oldu. Orada birkaç ameliyat geçirdi. Daha sonra 3'üncü operasyonu için Bitlis'e getirdik. Sağlık süreci gayet güzel devam ediyor. Eğitim süreci ile ilgili ufak bir aksaklık yaşadık. Arda ortaokul 1'inci sınıfa geçti. Onun için eğitimini sürdürmesi gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim süreciyle alakalı yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bu konuyla ilgili okulumuza başvurduk. Gerekli rapor ve belgelerle birlikle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sevki yapıldı. Oğlum yaklaşık bir buçuk aydır evde eğitim alıyor. 5 ayrı öğretmen geliyor ve çok ilgililer" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğretmenlerin Arda Güler'in evine gitmeleri

-Arda Güler'in yataktaki görüntüleri

-Öğretmenelrin eğitim vermeleri

-Öğretmenlerin Aeda ile sohbet etmeleri

-Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı ile röportaj

-Baba Kerem Güler ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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HDP önündeki eylemde 92'nci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 92 güne girildi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 57 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 92'nci günde de sürdürüyor.

'KIZIMIN HAYATINI MAHVETTİLER'

Diyarbakır'da 5 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılıp Suriye'ye götürülen kızı Mekiye için 8 Eylül günü oturma eylemine katılan Hüsniye Kaya, evladından gelecek iyi bir haber beklediğini söyledi. Kaya, kızına kavuşmak istediğini belirterek, "5'inci seneye girdik. Kızım ortada yok. Kızıma hasret kalmışım. Kızım için nöbet tutuyorum. Kar olsa, yağmur olsa kızım gelene kadar gitmeyeceğim buradan. Diyarbakır'da kızımı kandırdılar, götürdüler. Ben kızımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızım seni kandırdılar. Sen çalışkandın, zekiydin. Polis olmak istiyordu. Benim kızımın hayatını mahvettiler. Kızımı özledim. Ablaları hepsi ağlıyor her gün. Strese giriyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

HDP il binası önü

Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Hüsniye Kaya'nın konuşması

Kızının fotoğraflı

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Kayseri'deki cinayette 5 kişi adliyede

Kayseri'de 3 gün önce Hacı Ahmet Çınar'ın (31) evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Geçen 30 Kasım'da meydana gelen olayda, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak mahallesi Olgun Sokak'ta oturan işsiz Hacı Ahmet Çınar, gece evine giren kimliği belirsiz kişilerce sırtından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Hacı Ahmet Çınar'ın, geçen 9 Eylül'de merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa mahallesinde çıkan kavgada G.A. ve amcası Y.A'yı tabanca ile yaraladığı belirlendi. Cinayetin bu yüzden işlendiği şüphesi üzerinde duran polis, G.A. ve Y.A.'nın akrabası olan ve 5 suçtan aranması bulunan M.G.A.'yı gözaltına aldı. Onunla birlikte İ.Ç. (25), G.A. (22), O.E. (24) ve A.T. (25) adlı kadın da yakalandı. Olayda kullanılan tüfek İ.Ç.'nin evinde bulundu. Şüpheliler, sorgularında cinayeti itiraf etti. M.G.A.'nın, Hacı Ahmet Çınar'ı öldürdüğü, diğer 4 kişinin de olay sırasında ve sonrasında ona yardığı ettiği belirlendi. 1'i kadın 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cinayet şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

Şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası polis araçlarına bindirilmesi

Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Kayseri'de iş makinesi hırsızlığında 2 kişi adliyede

Kayseri'de, park halindeki iş makinesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet G. ile aracı satın alan hurdacı Yusuf Y., adliyeye sevk edildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Eski Sanayi'de iş yeri bulunan Mustafa Y., park halindeki iş makinesinin çalınması üzerine polise başvurdu. Şikayet üzerinde çalışma yapan ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, kimliği belirlenen Ahmet G.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Ahmet G., sorgusunda iş makinesini hurdacı Yusuf Y.'ye sattığını söyledi. Bunun üzerine Yusuf Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hırsızlık şüphelisinin sağlık kontrolüne getirilişi

- Diğer görüntüler

KAYSERİ - DHA