DHA YURT BÜLTENİ -12

Kaz Dağları'na mevsimin ilk karı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Kaz Dağları bölgesine mevsimin ilk karı düştü. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.

Kaz Dağları'nın Edremit ilçesi Hanlar mevkisinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Kaz Dağları'nın bazı bölümleri beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri Edremit'i, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan karayolunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaz Dağları'ndaki kar yağışından genel ve detay görüntüler

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),

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Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla hayat buldu

Mersin'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini 450 bin parça mozaik kullanarak tabloya dönüştürdü.

Mezitli Belediyesi için Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu gönüllü olarak mozaik sanatına yansıtmaya karar veren ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan eseri bitirdi. 6 parça halindeki tablo, 8 milimetrelik cam mozaikten oluşuyor. 20 metrekarelik alanı kapsayan tablo Mezitli Belediyesi tarafından açılan Sanat Sokağı'nda yerini aldı. 20 renkten oluşan tabloya büyük ilgi gösteren sanatseverler, tablo ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü

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-Tablonun asıldığı Sanat Sokağı'ndan görüntü

-Açılışa katılan sanatseverlerden görüntü

-Tablodan görüntü

-Tablonun acılışının yapılması

-Sanatçılara ödül verilmesi

-Ressam Arzu Koraltan ile röp

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Bitlis'te yürüyüş yarışmasında kadınlar yarıştı

Bitlis Belediyesi bünyesinde açılan spor kursuna 6 yıldır devam eden kadınlar, bu kez kentte ilk kez düzenlenen yürüyüş yarışmasında yarıştı.

Bitlis Belediyesi tarafından kentte 6 yıl önce açılan spor kursuna katılan 40 kadın, hem daha sağlıklı yaşamaya başladı, hem de verdikleri kilolarla büyük değişim yaşadı. Obeziteden korumak ve aynı zamanda kadınların sosyal aktivitelerini attırmak için açılan kursa katılan kadınlardan 120 kilodan 60 kiloya düşenler bile oldu. Kurs devam ederken, Bitlis Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte kadınlara yönelik 'Sağlıklı yaşam için spor' etkinliği kapsamında yürüyüş yarışması düzenlendi.

8 Ağustos Stadyumu'ndaki etkinliğe Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara, belediye encümen üyeleri ve kadınlar katıldı. Yaklaşık 40 kadın, yarışmada dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada 8 turu herkesten önce tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan Gülten Kaya birinci, Hülya Eryılmaz ikinci, Serap Aydın ise üçüncü oldu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin sayısını attıracaklarını belirterek, "Yemeye, içmeye dikkat etmek lazım. Aynı zamanda düzenli spor da yapılması gerekiyor. Kadınlarımızın spor yapacağı alanları, sosyal aktiviteleri arttıracağız. Daha güzel yaşanabilir bir Bitlis yapacağız. Bunu hep beraber el birliğiyle yapacağız" dedi.

BU YARIŞMA BİTLİS'TE BİR İLK

Türkiye 'nin obezite ile mücadele ettiğini belirten Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan ise, bu yarışmanın kendileri için en önemli tarafının kentte bir ilk olması olduğunu söyledi. Bulan, "Kadınlarımız aynı zamanda birer anne. Bu spora katılmaları çocuklarına da örnek olacaktır. Türkiye'de uzun süredir obezite ile mücadele yapılıyor. Burada herhangi bir ilaç kullanılmadan, sağlıklarına bir yan etki olmadan sporla 40-50 kilo veren kadınlarımız var" diye konuştu.

AMAÇ OBEZİTEDEN KORUMAK

Asıl amaçlarının obeziteden korumak ve aynı zamanda kadınların sosyal aktivitelerini attırmak olduğunu belirten Spor Eğitmeni Aysun Kurtkan da, "Kadınlarımızı hem evden çıkarmak, hem de sporsal bir faaliyetin tadını alsınlar istedik. Türkiye obezitede 3'ncü sırada yer alıyor. Biz de bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Kadınlarımızı bilinçlendirirsek hem ailesi, hem kendisi bilinçlenir. Bu şekilde obezite ile mücadele edebiliriz" diye konuştu.

Dereceye giren kadınlara madalyaları, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından verildi. Katılan tüm yarışmacılara, çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın gelişi

-Start çizgisinde bekleyen kadınlardan detaylar

-Yürüyüş yarışından detaylar

-Dereceye giren kadınlardan detay görüntüler

-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın konuşmaları

-Geçnlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan'n röportajı

-Spor Eğitmeni Aysun Kurtkan'ın röportajı

-Dereceye girenlere madalyalerın verilmesinden detay görüntüler

-Özel ve genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Köpek ve kedinin dostluğu

Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesinde, 'Çakır' isimli köpek ile sokak kedisi, günün büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde Celal Nurdoğan'ın 'Çakır' ismini verdiği köpek ile sokak kedisi birbirinden ayrılmıyor. 'Çakır' ile sokak kedisi, birlikte yemek yiyor, oynuyor ve koyun koyuna uyuyor. Kedi ile köpeğin yakınlığı, mahalle sakinleri tarafından da ilgiyle izleniyor.

Görüntü Dökümü

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Kedi ile köpek oyun oynarken

Birlikte etleri yerken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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