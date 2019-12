DHA YURT BÜLTENİ-12

Karabük'te, sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu

Karabük'te, tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın durmasına sebep oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grup maçında Karabük Demir Kartal Bedensel Engelli Basketbol ile Aydın Genç Efeler Bedensel Engelli Basketbol takımları Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibinin üstünlüğüyle geçen ilk yarıda sahaya Golden Retriever cinsi köpek girdi. Seyirciler, salona nasıl girdiği bilinmeyen, parkede sporcuların arasında turlayan köpeği alkışladı. Maçın hakemi ise topu zıplatarak köpeğin soyunma odasına doğru yönelmesini sağladı, ancak köpek sahaya geri döndü. Ev sahibi takımın antrenörü Ercan Kollu, tasmasından tuttuğu köpeği salondan çıkardıktan sonra hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Tüm bu yaşananlar takımın yöneticisi Ziya Yalçın tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karşılaşma, Karabük Demir Kartal'ın 80- 42 üstünlüğüyle tamamlandı.

Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok (2)

'TÜRKİYE'DE ARTIK ABD'NİN BORUSU ÖTMÜYOR'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İzmir 'de partisi tarafından, Konak 'ta bir otelde düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı. Kurultay'ın açılış konuşmasını yapan Doğru Perinçek, Türkiye 'de artık ABD'nin borusunun ötmediğini söyledi. Doğru Perinçek, "Türkiye, Atlantik sisteminden ayrılıyor ve Avrasya iklimine yerleşiyor. Eskiden hükümetler gider, Amerika'dan icazet alırdı, ruhsat alırdı. Şimdi bakıyoruz, Türkiye Amerika'ya kafa tutan hükümetler dönemine girdi. 'Amerika'dan bana izin gelsin, Amerika beni desteklesin.' Bu projeler Türkiye'nin önünde yok" dedi.

'MODERN TARIMDAN VAZGEÇEMEYİZ'

Son yıllarda organik tarım konusunun gündemde olduğunu anlatan Doğru Perinçek, "Organik tarımı biraz eşelediğimiz zaman, modern tarımı reddeden bir anlayış ile karşılaşıyoruz. Aç kalırız. Çin de, Hindistan da aç kalır. Hibrit tohum kullanmayacağız. Neden kullanmayacağız? Hibrit tohum kanser yapar. Yanlış bunlar. Bu tohumdan kimse kanser falan olmaz. Türk tarımını çökermek için dışardan estirilen rüzgarlar. Bahçenizde yapın. Biz de gelir misafir oluruz, bahçenizde yaptığınız organik tarım ürünlerini hep birlikte yeriz. Ama Türkiye'yi doyuramayız. Modern tarımdan vazgeçemeyiz. Biz melez tohum, hibrit tohum karşıtı değiliz. Ama bunu Türkiye'de üretelim. Tohum için yabancı tekellere kaynaklarımızı tahsis etmeyelim" diye konuştu.

Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış

İzmir'in bornova ilçesinde çaldıkları kamyonla Bolu'da yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kamyonu nakliyecilik yapıp para kazanmak için çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinden 2 gün önce bir kamyonun çalındığı yönünde ihbar alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro ekipleri geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu 'nun Bolu geçişlerinde önlem aldı. 35 HSE 31 plakalı kamyon D-100 Karayolu'nda durduruldu. Kamyonda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kamyon da Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ö. (51) ve R.T. (34) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde bir süredir maddi sorun yaşadıklarını ve bu nedenle nakliye yapıp para kazanmak için kamyonu çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalınan kamyonun sahibine bulunduğu yönünde bilgi verildiği ifade edildi.

'İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikilecek'

İzmir'de geçen 18 Ağustos'ta çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Orman İzmir' kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "zmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz" dedi.

İzmir'de geçen 18 Ağustos'ta Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi'nde çıkan rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ulaşan yangında 6 bin 500 hektarlık alan yanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Orman İzmir' kampanyasının ilk fidanları Bornova Şeytan Deresi'nde toprakla buluştu. Soğuk havaya rağmen şenliğe katılan yüzlerce İzmirli, Tunç Soyer'le birlikte menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar gibi İzmir'de sayıları giderek azalan türlerden oluşan yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. İzmir'in ormanlarını geliştirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattıklarını da duyuran Soyer, "İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmirlilerin çocukları, ağaçlarıyla birlikte büyüyecek. Her vefat eden İzmirli için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla beraber yaşayacaklar" dedi. Soyer ayrıca Artvin Şavşat Çocuk Belediyesi tarafından İzmir'deki fidan seferberliğine 2 bin 9 lira maddi bağış yapıldığını da açıkladı. Hacettepe Üniversitesi'nden Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çağatay Tavşanoğlu ise büyük yangınla ilgili umutsuz olunmaması gerektiğini belirterek durumun İzmir'in yeşillendirilmesi için bir ağaçlandırma seferberliğinin zemini olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Törendeki açılış konuşmalarının ardından İzmirliler fidan dikim sahasına geçti ve alanın farklı bölgelerinde o alana uygun olan türleri toprağa dikti, can suyu verdi.

