DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Habur'da 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın kuzey Irak 'ta bulunan barınaklarından kaçan 3 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Öte yandan Aralık ayı içerisinde Habur'da teslim olan terörist sayısı 4 oldu.

Görüntü Dökümü

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-Habur Sınır Kapısı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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HDP önündeki oturma eyleminde 100 gün geride kaldı (2)

OĞLUNA KAVUŞTU, EYLEME DEVAM EDİYOR

Diyarbakır 'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Cafer'e dün kavuşan Hatice Ceylan, HDP binası önündeki oturma eylemine devam etme kararı aldı. Ailelerin yanına gelen ve yalnız bırakmayacağını belirten Ceylan, oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Ceylan, "İnşallah devamı da gelecek. Kavuştuk. Eve de bir götürsek bu hasret biter. Oğlum şu an emniyette. Bitecek inşallah. İyi olacak. Aileler de sabretsinler. Onlara da güzel günler yakındır. Buradaki arkadaşlarımı yalnız bırakmayacağım. Oğlum geldi ama yine de ben arkadaşlarımın yanında olacağım. Bırakmayacağım onları; çünkü aynı acıyı paylaştık" diye konuştu.

Oğlunun, kendisini televizyonda gördüğünü ve etkilendiğini anlatan Hatice Ceylan, "Polisimizin, askerimizin, devletimizin, Cumhurbaşkanı 'mızın yardımıyla kavuştum. Burada olan, olmayan ailelerin çocukları, hepsi gelsin. Aileler sabırla bekliyor, hasret çekiyorlar. Ailelerine geri dönsünler. Orada huzur yok, orada rahat yok. Orada sadece ölüm var. Oğluma kavuşunca ilk iş ona banyo yaptıracağım. Tertemiz yıkayacağım. İnşallah oradaki kiri, pası gider; orada yaşadığı zorlukları inşallah unuttururuz ona. Bana, geceleri yatamadığını, kötü rüyalar gördüğünü söyledi. Oradaki çocukların hepsi zorluk içinde. Orada sadece ölüm var. Ölmesin çocuklarımız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Oturma eylemi yapan ailelerden detay

-Hatice Ceylan'ın oturma eyleminden detay

-Hatice Ceylan'ın konuşması

-Oğlunun fotoğrafı

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesi çıkarıp, kapıları tırmaladığı iddiasıyla öğrenciler eylem yaptı. 'Kedi kız' lakabı taktıkları öğrencinin yaptıklarından korkan öğrenciler, kapılarını kilitleyebilmek için anahtar istedi. Eylem sırasında bir öğrenci bayıldı.

Hendek Akova Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu 'na ait kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dün gece yurdun önünde toplandı. Bir süredir yurdun içerisinde bir öğrencinin kedi sesleri çıkarıp, kapıları tırmaladığını, kapının altından 'Mır mır cadılar bayramı başlasın' yazılı notlar atıldığını iddia eden öğrenciler, yurdun önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'Kedi kız' lakabı taktıkları kişiden korkarken, yurt yönetimi öğrencilerle görüştü. Öğrenciler odalarının kapılarını kilitleyebilmek için "Anahtar isterizö diye bağırdı.

Yapılan ilk incelemede iddialarla ilgili bir delil bulamayan polisler, öğrenciler ve yurt yönetimiyle görüştü. Odalarını kilitlemek isteyen öğrencilere anahtarların verilmesini sağlayan polis ekipleri daha sonra yurttan ayrılırken, 1 öğrenci korktuğu için baygınlık geçirdi. Öğrenci hastaneye kaldırılırken, diğer öğrenciler yurda girdi.

Olay sosyal medyada paylaşılırken, öğrenciler 'Kedi kız' lakabı takılan kişiye karşı kapıların arkasına sandalye koydukları fotoğrafları paylaştı.

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-Yurdun önünde eylem yapan öğrencilerden görüntü

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşen Tugay Engin (43), ağır yaralandı.

Olay, kırsal Cerrah Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 'nde makine üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Olukları kontrol etmek için fabrikanın çatısına çıkan Tugay Engin, dengesini kaybedip, 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Engin'in düşüğünü gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Tugay Engin, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tugay Engin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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-Yaralının hastaneye getirilişi

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı

Bolu 'da, emniyette 23 suç kaydı bulunan ve 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç (36), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 suç kaydı olan ve karıştığı 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Büyüktopaç'ın, Aktaş Mahallesi Seval Sokak'ta olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Büyüktopaç'ı yakaladı. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'tehdit', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal' dahil 23 suçtan kaydı olan İlker Büyüktopaç, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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