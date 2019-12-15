DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı

Zonguldak 'ta iki mağazada önce kıyafetleri deneyen N.A. ve kızı B.T.,, beğendiklerinin alarm kilitlerini kırıp, çantalarına attı. Hırsızlık anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan anne ve kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ereğli ilçesinde iki giyim mağazasında meydana geldi. Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki mağazaya giren N.A. (51) ile kızı B.T. (31), 11 kıyafetin alarm kilitlerini kırıp, yanlarında getirdikleri poşete ve bebek arabasına doldurdu. Mağazadan çıkan ikili, aynı caddedeki ikinci mağazaya girdi. Anne ve kızı, 9 parça kıyafeti alıp buradan da ayrıldı. 2 mağazanın da çalışanlarının durumdan şüphelenmesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını incelenince anne ve kızının hırsızlık yaptığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Görüntüleri inceleyen polis, N.A. ile kızı B.T.'nin gittiği adresi belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan N.A. ve B.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Anne ve kızın hırsızlık yaptıkları anlar iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin aldıkları kıyafetleri bebek arabasına koyduktan sonra iş yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anlar güvenlik kamerası

-Anne ve kızının emniyetten çıkarılması

-Ekip aracına bindirilmesi

-Aracın ayrılması

-Emniyet Müdürlüğünden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Deve Güreşi Festivali'nin geliriyle okula kalorifer yapılacak

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 140 namlı deve ile bu yıl 3'üncü kez Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Festivalden elde edilecek gelirin, Hacıaliobası İlkokulu'na yapılması planlanan kalorifer için harcanacağı belirtildi.

Hacıaliobası Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve biletleri 15 liradan satılan Deve Güreşi Festivali'ne Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 140 namlı deve getirildi. Güreşleri Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı olan İncirliova Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerin ağalığını, 20 bin TL ödeyen iş insanı Cahit Şahin yaptı. Hacıaliobası Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Kıyar, bu sene 3'üncüsünü düzenledikleri güreşlerden elde edilecek geliri, hala soba ile ısıtılan Hacıaliobası İlkokulu'na kalorifer döşetmek için harcayacaklarını belirtti. Şahin, "Bunun için 30 bin TL'ye ihtiyacımız var. Hayırseverlerin de yardımıyla bu parayı toplayacağımızı düşünüyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha sıcak bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak" diye konuştu.

İncirliova Belediye Başkanı Kaya da deve güreşlerinin kültür olduğunu belirterek, "Hayvanseverler gelsinler, deve güreşini izlesinler. Develere nasıl iyi bakıldığını görsünler. Deve güreşleri ile kültürümüze sahip çıkıyoruz. Deve güreşleri iptal olursa develer sucuk, köfte olur. Memlekette deve diye bir şey kalmaz" diye konuştu.

Zekayi Ertaş da 'Küçük Ertaş' isimli devesiyle bu yıl ilk kez güreşlere katıldığını ve kazandığını dile getirerek, "Deve sevgisi, başka bir şey. Şu an çok heyecanlıyım" dedi.

Derece verilen develerin sahipleri, kupalarını, güreşleri düzenleyen komite yetkililerinden aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güreşlerden görüntü

-Hacıaliobası Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kıyar ile röp.

-Aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı olan İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile röp,

-Deve sahibi Zekayi Ertaş ile röp.

-Güreşlerin geliri ile kalorifer yaptırılacak okuldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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İzmirli kadınlardan danslı protesto

Şili 'de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protesto İzmir'de de gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kadın, şiddete dikkat çekmek için hep birlikte dans etti.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Şilili feminist kolektif Las Tesis'in başlattığı danslı eylem, İzmir'de de yapıldı. Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen dans eylemine yaklaşık 500 kadın, katıldı. Kadınlar, gözlerinde siyah tüller ve yüzlerine çizdikleri kırmızı şeritlerle, Türkçe ve İtalyanca sözleri söyleyip, koreografiyi gerçekleştirdi. Danslı eylem, ilgiyle izlendi.

Ayrıca, ülkenin farklı illerinde gerçekleştirilen gösterilerde polis tarafından devlet ve devlet kurumlarına dair kötü sözlerin kullanılmaması hakkında uyarı yapıldı.

Büyük bir kalabalıkla gösterinin gerçekleştirildiğini söyleyen kadın meclisi üyesi Hilal Susuz, "Tüm dünyada mücadele eden kadınlara İzmir'den selam gönderdik. Kadınlar her şeye rağmen en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele ediyor. Yoğun bir katılım bekliyorduk ama bu kadarını biz de tahmin etmemiştik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dans gösterisinden genel detay görüntüler

Hilal Susuz ile röp.

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,( DHA

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Alanya'da hayvanseverden protesto

Antalya 'nın Alanya ilçesinde, iddiaya göre 71 köpeğin Mersin sınırlarına bırakılmak üzere bir kamyon kasasına konulması, Alanya'da aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu hayvanseverler tarafından protesto edildi.

İddiaya göre Alanya ilçesindeki barınaktan yüklenen köpek dolu kamyon, 5 Aralık günü gece yarısı gelen ihbar üzerine Aydıncık- Gülnar yolu Eskiyörük Mahallesi yol ayrımında durduruldu. Şoför, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi. Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 71 köpek olduğu, kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığı anlaşılınca muhafaza altına alındı. Alanya Belediyesi ile Mersin Belediyesi'nin görüşmesinin ardından köpekler Alanya'ya geri getirildi. Konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, "Sahipsiz hayvanları Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bırakıp gitmeleri hoş değil" açıklamasında bulunurken, Alanya Belediyesi yetkilileri olayla ilgili kış gelmesinden dolayı Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında sahipsiz hayvanların toplandığını açıklamıştı.

'ALENEN HAYVANLARA EZİYET'

Yaşanan olaya sosyal medyada tepki gösteren hayvanseverler, bugün Alanya Hükümet Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı. Aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu protestocular, ellerinde hayvan haklarıyla ilgili pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar attı. Hayvanseverler adına konuşan Zeliha Daşıyıcı, yaşanan olayda Alanya Belediyesi'nin ihmali olduğunu savundu. Daşıyıcı, "Geride bıraktığımız 1 hafta içerisinde Alanya Belediyesi 5199 sayılı yasa gereği devletin kendilerine verdiği yetkiyi kötü kullanarak bir skandala imza atmıştır. Gecenin bir vakti Alanya Belediyesi Demirtaş Geçici Hayvan Bakım Evi'nden damperli üstü açık bir kamyona yüklenen 71 tane masum canı, aralık ayazında Mersin'e doğru yola çıkarmış, jandarmalarca yakalanmıştır. Görevlilerin ifadeleri tutanaklara geçirilmiş ve köpekler geri gönderilmiştir. Belediye neden bu canları toplamıştır, neden kamyona doldurup, Mersin'e yola çıkarmıştır. Açıklamalar her ne olursa olsun bu vahim olayın gerekçesi hayvanseverlerin içi rahatlatmayacaktır. Hayvanların şehir dışına atılması yanı sıra kamyonda taşınma şekli resmen ve alenen hayvanlara eziyettir" dedi.

Konuşmanın ardından alkışlarla protestoya devam eden hayvan severler protestolarının ilerleyen günlerde hayvan barınağında da devam edeceğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),