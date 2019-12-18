DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda PKK sığınağı bulundu

BİTLİS ve Siirt illerini kapsayan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı 3 bin 480 personelin görev aldığı 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu sürüyor. Terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler indirilen operasyon kapsamında bugün Bitlis kırsalında gerçekleştiriken arazi arama tarama çalışmasında sığınak bulundu. PKK'lılarca kullanılan sığınakta basma düzenekli 2 anahtar mekanizması, çok sayıda pil, 40 kilogram un, 35 litre sıvıyağ, 2 kilogram şeker, 1 akıllı cep telefonu, 2 hafıza kartı ve 1 sim kart ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

-Sığınak ve ele geçirilen malzemeler

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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Bodrum'daki vinç kazasında bilirkişi incelemesi başlatıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişi yaralandığı olayla ilgili olarak Makine Mühendisleri Odası Birliği Bodrum Temsilciliği'nce görevlendirilen 2 bilirkişi uzmanı ön rapor hazırlamak için çalışma gerçekleştirdi.

Bodrum'un Ortakent Kapuz Caddesi'ndeki dünyaca ünlü bir alışveriş merkezinin dış cephesinde, dün saat 20.30 sıralarında yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Kaza sırasında çevrede bulunanlar devrilen vincin altında kalmamak için panik ve korku içerisinde kaçıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş'ın (35) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vinç sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vinç üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere, Akdaş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, görevlilerden kaza hakkında bilgi aldı. Olayın ardından alışveriş merkezinde panik yaşayanlar sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan talihsiz olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. Güvenlik şeridinin çekildiği olay yerine kimse yaklaştırılmazken, Makine Mühendisleri Odası Birliği Bodrum Temsilciliği'nce oluşturulan bilirkişi heyetince ön rapor hazırlanmak için çalışma yapıldı. Hazırlanacak olan raporun savcılığa teslim edileceği bildirildi. Öte yandan yaralılardan Serdar Karabatak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, İlhan Enes Demir ve Ünal Topuz'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Evli ve 1 kız çocuğu babası Sefer Akdaş'ın cenazesinin ise yarın ikindide Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde ikindide kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerindeki güvenlik şeridinden görüntü

Olay yerindeki vinçten görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ BODRUM (Muğla),

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Tarihi bina, Piri Reis Müzesi ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi olarak hizmet verecek

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restorasyonu için, "Bir bölümü Piri Reis Müzesi, bir bölümü de Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi olacak. İstiyoruz ki bütün araştırmacılar ve tarihçiler gelsin, Çanakkale'de araştırmalarını yapsın" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Piri Reis Müzesi'nin bir bölümü, yapılacak restorasyon çalışması ile Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi olarak hizmet verecek. Alan Başkanlığı'nca bir firma ile sözleşme bedeli 3 milyon 878 bin 293 lira olarak belirlenen proje kapsamında müzede binada düzenlemeler yapılacak. 400 günde tamamlanması planlanan projenin, 17 Aralık 2020'de bitirilmesi planlanıyor.

Piri Reis Müzesi'nin araştırma merkezine dönüştürülmesi amaçlanan projede alt yapı çalışmalarının ardından elektrik, ısıtma ve soğutma sistemlerinin tamamlanması hedefleniyor. Planlanan merkezde Çanakkale savaşlarını araştırmak isteyen yerel, ulusal ve uluslararası araştırmacılar için dijital arşiv hizmeti de verilmesi planlanıyor.

'TARİHÇİLER ÇANAKKALE'DE ARAŞTIRMALARINI YAPSIN'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, sonra da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımıza devredilen Piri Reis Müzesi'nde bakım, onarım faaliyetleri başlamış durumda. Piri Reis Müzesi tahsis amacına, işlevine uygun bir şekilde yine Piri Reis Müzesi olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Müzenin bir bölümü Piri Reis Müzesi olacak, bir bölümü de Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi olacak. İstiyoruz ki, bütün araştırmacılar ve tarihçiler gelsin, Çanakkale'de araştırmalarını yapsın. Bizim Tarihi Alan Başkanlığı olarak çok fazla sayıda ve nitelikli ölçüde Çanakkale tarihiyle, araştırmacılara yönelik olarak da kitaplarımız, koleksiyonumuz oluştu. Şuanda Çanakkale tarihiyle, Çanakkale savaşları tarihiyle alakalı en kesin ve doğru bilgileri içeren külliyat Tarihi Alan Başkanlığı olarak bizde toplanmış durumda. Biz de bu bilgileri burada ziyaretçilerimizin, araştırmacılarımızın hizmetine sunalım. Burası bir merkez olsun. Çanakkale'yle, Çanakkale harp tarihiyle, Çanakkale savaşlarıyla ilgili kim en öğrenmek istiyorsa, araştırma yapmak istiyorsa, Çanakkale'de bizim misafirimiz olsun. İnsanlara kolaylık olması için de Çanakkale merkezde bu Piri Reis binasını kütüphane ve araştırma merkezi olarak değerlendirmeye karar verdik. Bu bina Piri Reis Müzesi olarak kullanılmaya devam edecek. Bir katı da araştırma merkezi olacak. Yaklaşık bir yıl gibi bir süre içerisinde de bu bina hizmet vermeye başlamış olacak" dedi.

Kaşdemir, açıklamasının ardından çalışmaların devam ettiği merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Piri Reis Müzesinden genel ve detay görüntüler.

-Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi yapılacak alandan görüntüler.

-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Bedensel engelli Şaban'ın askerlik hayali

SİVAS'ın Zara ilçesinde çocukken geçirdiği çocuk felci yüzünden bedensel engelli kalan Şaban Karaoğlu (36) üniforma giyerek asker olmanın hayalini kuruyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde akraba evliliği yapan Emine ve Necmettin Karaoğlu çiftinin üç çocukları dünyaya geldi. 8 yaşına kadar normal olan Ayşe (50), Nilay (43) ve Şaban Karaoğlu (36), akraba evliliği yapmaları nedeniyle çocuk felci geçirerek bedensel engelli oldu. Babalarını da kaybeden Karaoğlu kardeşler, anneleri Emine Karaoğlu ile yaşamaya başladı. Ayşe ve Nilay Karaoğlu ayaklarını, Şaban Karaoğlu ise hem ayaklarını hem de ellerini kullanamıyor.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın 'Bizi bekleyen birileri var' projesi kapsamında Karaoğlu kardeşleri evinde ziyaret etti. Ziyarette Şaban Karaoğlu, Kaymakam Sayın'a en büyük hayalinin asker olmak istediğini söyledi. Kaymakam Sayın, Karaoğlu'nun bu isteğinin temsili olarak yerine getirilmesi için İlçe Jandarma Komutanlığı ile görüşme sözü verdi.

Görüntü Dökümü:

-Kaykmakamın aileyi ziyareti

-Engelli Şaban Karaoğlu ile diyalogları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/ZARA (Sivas),

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