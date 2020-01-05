DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (2)- Yeniden

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenleri bulundu. Skaf'nin cesedinin merdivende asılı olduğu belirtilirken, yapılan inceleme Ege'nin ise başına darbe aldığı tespit edildi.

Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bugün saat 11.30 sıralarında Leman Ege'nin oturduğu Konaklı Mahallesi The Hill Sitesi G Blok Daire 2'deki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi. Yatak odasında Leman Ege'nin yerde cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, evdeki merdivene iple boynundan asılı halde bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, erkeğin Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf olduğu belirlendi. İncelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edildi. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Leman Ege ve Issam Skaf'ın cansız bedenleri morga konuldu.

Eşinden ayrı yaşayan Leman Ege'nin yaklaşık 2 yıl önce emekli olduğu, ardından Konaklı Mahallesi'nde bir sağlık merkezi açtığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Olay yerine gelen ekiplerden detay

Cenazelerin jandarma tarafından taşınması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı

Çankırı 'da Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor takımları arasında oynanan amatör lig maçının ardından iki takımın futbolcuları kavga etti. Taraftarların da katıldığı kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

Çankırı amatör lige mücadele eden Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor, Yapraklı İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lider Kurşunlu Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Soyunma odasına giden iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sahaya taşan kavgaya, taraftarlar da karıştı. Kavgada futbolcular birbirlerine tekme tokat saldırdı. Sahaya giren polis, tarafları ayırmakta zorluk çekince havaya ateş açtı. Güçlükle önlenen kavga sonrası hakem Yapraklı Belediyespor'dan 5, Kurşunlu Belediyespor'dan 3 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

'YARALANAN 5- 6 SPORCUMUZ VAR'

Kurşunlu Belediyespor Başkanı Zekeriya Kahraman, rakip takımın mağlubiyeti hazmedemediğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Maç bittikten sonra olaylar oldu. 80'inci dakikada kalecimiz kırmızı kart gördü ve maçı biz 10 kişi tamamlamamıza rağmen 4-1 kazandık. Maç sonunda rakip takım, bizim oyuncularımıza saldırmaya başladı. Çenesinden, kolundan, bacağından yaralanan 5- 6 sporcumuz var. Şikayetçi olmadık, darp raporu almadık olaylar büyümesin diye. Ama rakip takıma bu yakışmadı. Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör 'de tarafları ayırmak için uğraştı. Polisler havaya ateş açarak olayları yatıştırmaya çalıştı."

Karşılaşma sonrası Kurşunlu Belediyespor kafilesine Çankırı'ya kadar, polis ve jandarma ekipleri eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Saha içindeki olayların cep telefonu görüntüsü

-Futbolcuların kavgası

-Detay

Ramazan SARICI/YAPRAKLI (Çankırı), -

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Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı (2)

'KOCANI ELİNDEN ALDIM' MESAJI İDDİASI

İstanbul 'dan Konya 'ya gelip, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nü tabancayla vurarak öldüren Özlem Karabulak, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Karabulak'ın ifadesinde, Aynur Süngülü'nün sürekli kendisini tahrik eden mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Karabulak, "Eşim, Aynur Süngülü ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra Aynur bana sürekli cep telefonuma veya sosyal paylaşım sitesinden 'Kocanı elinden aldım. Sen kadın mısın? Sen kadın olsan, seni bırakmazdı?' şeklinde mesajlar atıyordu. Mesajların yanı sıra eşimin aldığı bilezik veya diğer hediyeleri sürekli tahrik amaçlı gönderiyordu. Birçok kez uyarmama rağmen tahrik edici davranışlarını sürdürdü. Ben de uyarmak için eve gelmiştim. Öldürme niyetim yoktu. Biran da tabancayı çıkarıp ateş ettim" dedi.

Özlem Karabulak, "Eşim daha önce de başka bir kadınla birlikte yaşadı hatta bir çocuğu oldu. O kadın böyle bir şey yapmazdı" dedi.

Karabulak'ın olayda kullandığı, kaçarken bir evin bahçesinde attığı tabanca ise polis tarafından bulundu. Polis, yaptığı incelemede ateşlenen tabancanın daha sonra tutukluk yaptığını belirledi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Yaşar COŞKUN KONYA DHA ))

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Tıp fakültesi öğrencisi Nazlıcan, babasının tabancasıyla intihar etti

Bolu 'da yaşayan ailesinin yanına gelen, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nazlıcan G. (19), göğsüne dayadığı, babasına ait tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, İzzet Baysal Mahallesi Eser Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Nazlıcan G., Bolu'da ailesinin yaşadığı eve geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız, evde annesi ve kız kardeşinin olduğu sırada odasına geçerek, göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan annesi, odaya girdiğinde Nazlıcan G.'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Nazlıcan G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri incelemesinde genç kızın intihar ettiğini tespit etti. Tabancanın, Nazlıcan G.'nin müteahhit babasına ait olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ve ambulansların görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin eve gelişi

-Bina dışından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza öncesi canlı yayın yapmışlar

İzmir'de, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp, takla atması sonucu Berkay Altınay ve Hüseyin Karacaoğlan'ın hayatını kaybettiği, sürücü Serhat Sucu'nun da ağır yaralandığı kaza öncesinde, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ortaya çıktı. Karacaoğlan'ın hesabından yapılan paylaşımlarda 3 kişinin de kazadan kısa süre önce içki içtiği görüldü. Ayrıca bugün toprağa verilen Berkay Altınay'ın, kanser hastalığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Balçova ilçesinde Mithatpaşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Narlıdere'den Balçova yönüne giden Serhat Sucu yönetimindeki 40 KL 313 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde, emniyet kemeri takmadıkları belirlenen sürücü Sucu, Hüseyin Karacaoğlan (21) ve Berkay Altınay (23) yola fırladı. Kazanın ardından, otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Karacaoğlan ve Altınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ağır yaralı Sucu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sucu'nun durumunun iyiye gittiği bildirildi. Karacaoğlan ve Altınay'ın cansız bedenleri ise savcının olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAZA ÖNCESİ CANLI YAYIN

Kazadan bir süre önce, Hüseyin Karacaoğlan'ın sosyal medya hesabından birçok paylaşım yaptığı belirlendi. Karacaoğlan'ın paylaşımlarında, alkol şişelerinin bulunması dikkat çekerken, kazadan hemen önce hesabından canlı yayın da yaptığı ortaya çıktı. Otomobil hareket halindeyken yapılan canlı yayında, 3 kişinin radyoda çalan şarkıya eşlik ettiği ve bir kişinin 'Biralarınız bitti mi?' diye sorduğu duyuldu.

10 AYDIR KEMOTERAPİ GÖRÜYORMUŞ

Ayrıca, kazada yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Berkay Altınay'ın, akciğer kanseri hastalığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Berkay Altınay için Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altınay'ın aile ve akrabalarının yanı sıra arkadaşları da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Altınay'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'na gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sosyal medya paylaşımlarından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: İZMİR,

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5 katlı binanın terasından atladı, hastanede öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde, 5 katlı binanın terasından atlayıp, ağır yaralanan kimliği belirsiz kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İntihar eden kişinin, yakın zamanda bileklerini keserek, yaşamına son vermek istediği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle 524 Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan kişi, iddiaya göre, önceden tanıdığı kişiyi ziyaret için geldiği en üst katta terasa çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Karşı binadan erkeğin zemine çakıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kişi, ağır yaralı götürüldüğü Finike Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından yapılan incelemede, intihar eden kişinin üzerinden sadece anahtar çıktığı, kimlik ya da cep telefonu bulunmadığı belirtildi. Finike'de yaşamadığı belirtilen kişinin, 5 katlı binanın terasından atlamadan önce de yakın zamanda bileklerini kesip, intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İntiharın ardından sağlık ekiplerinin müdahalesi (Vatandaş cep telefonu)

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

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Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp (2)

KAÇAK GÖÇMENLERDEN 1'İNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun Sahil Güvenlik botu ile çarpışmasının ardından çalışma başlatan ekipler, 1 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle ölen kaçak göçmenlerin sayısı 4'e yükseldi. Diğer 1 kayıp kaçak göçmeni ise 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopteri ile havadan ve denizden arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Kaçak göçmenlerin tamamının Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.

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Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali'

Ordu 'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, 'Kış Festivali' düzenlendi. Yaylada özel hazırlanan parkurdaki festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi tarafından denizden 1500 metre yükseklikte bulunan Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali' düzenlendi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale; AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ve çok sayıda kişi katıldı. Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki festival için özel parkur hazırlandı. Festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı. Mendereslerde kanoyla tur da yapıldı.

Festivalde konuşan Başkan Güler, Perşembe Yaylası'nın her mevsim güzel olduğunu belirterek, yaylayı kış mevsiminde daha iyi değerlendireceklerini söyledi. Festival, katılımcılara çorba ikramının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yayladan görüntüler

-Katılan vatandaşlar kayak yapması

-Kano etkinliği

-Drone görüntüleri

HABER KAMERA: Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), -