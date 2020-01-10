DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı (2)

TOP MERMİLERİNİN PATLATILMA ANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, inşaat kazısında bulunan ve 1. Dünya Savaşı sırasında Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin edilen iki top mermisinin boş bir arazide patlatılması drone ile görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kaydedilen görüntülerde top mermilerinin patlatıktan sonra oluşturduğu duman görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile iki merminin patlatılma anı

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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Tutuklanan şüphelinin 3 yerden hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'te, 2 okuldan ve özel hastaneden hırsızlık yaptığı belirlenen M.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Gaziantep'te, 4 ve 7 Ocak'ta iki özel okuldan, 8 Ocak'ta da özel hastaneden hırsızlık yapıldı. Okulların ve hastanenin yetkililerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, üç olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin M.Ö. olduğu belirlendi. Şüphelinin adresini de belirleyen polis, operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin hırsızlık yapması

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: GAZİANTEP

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Kayseri'de öğretmene veli darbına soruşturma

KAYSERİ'de, Türkçe öğretmeni Selçuk Belge (38) sınıfta ödevini yapmadığı ve yaramazlık yaptığı için uyardığı 8'inci sınıf öğrencisi Ö.K.B'nin (14) babası F.B. (47) ve dayısı R.E. (33) tarafından darbedildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda Şehit Bekir Çakır Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Selçuk Belge, sınıfta ders işlediği sırada yaramazlık yaptığı ileri sürülen Ö.K.B'yi uyardı. Ö.K.B., okul çıkışı eve giderek, durumu ailesine anlattı. Öğrencinin babası F.B. ve dayısı R.E., dün sabah okulun önünde öğretmen Selçuk Belge'yi yumrukla darbetti. Öğretmenin şikayeti üzerine F.B. ve R.E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'EĞİTİMCİLERİN CANINA TAK ETMİŞTİR'

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, bugün okulun önünde basın açıklaması yaparak, duruma tepki gösterdi. Kalkan, eğitimin gönül işi olduğuna dikkat çekerek, eğitimde disiplinin önemli olduğunu söyledi. Eğitimcilerin öğrencilerin birer birey olarak yetişmesi için çalıştıklarına dikkat çeken Kalkan, şöyle dedi:

"Dün bu okulumuzda bir vandallığa daha şahit olduk. Bir veli ödevini yapmayan ve dersin huzurunu bozan bir öğrenciyi uyardı diye öğretmenimizi darbetmiştir. Çocuğunun sözleriyle hiç düşünmeden olayın iç yüzü nedir araştırmadan, öğretmenimiz sabah işine geldiği sırada aracından iner inmez bu okulda okuyan bir öğrencinin babası ve dayısı tarafından darp edilmiştir. Eğitimcilerin artık canına tak etmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Yetkililerin ise tedbir alması için kaç öğretmen bıçaklanmalı, kaç eğitimci can vermelidir? Bakanlık bu konuya el atmalı ve Meclis'e taşımalıdır. Velilere seslenmek istiyorum; siz evinizde çocuğunuzu hiç mi uyarmıyorsunuz? Hata yapan evladınıza terbiye için ve daha güzel kişilik kazanması için hiç mi tedbir almıyorsunuz? Eğitimciler kimsenin çocuk bakıcısı değildir. Biz de insanız ve hayatımız var. Tüm sorumluluğu öğretmene ve okula yıkarak bir yere varılamaz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan detaylar

-Basın açıklaması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca pazar gününden bu yana haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili bütün detayların araştırıldığı ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü açıklandı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Gülistan Doku'nun İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp vakası olarak bildirilmesinin ardından gerekli çalışma başlatılmıştır. Daha sonra Doku'nun yakınlarının erkek arkadaşından şüphesi üzerine, şahıs hakkında inceleme ve araştırmaya gidilmiş ve şu çalışmalar yapılmıştır. Şüpheli şahısın evinde kayıp kızın bulunmasına yönelik arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bu şahsın ve yakınlarının ifadeleri alınmış, yine şüpheli şahısın olay gününü gösterir bütün hareketlerinin tespiti amacıyla Tunceli ili çapında kamera kayıtları araştırması yapılmıştır. Bahsi geçen şahıs ve kayıp şahısın HTS kayıtları ve baz istasyonu bilgileri detaylı olarak incelenmiş, kayıp şahsın son görüştüğü ve görüşme yaptığı kişilerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştır. Kayıp şahsın şehir giriş çıkışlarında bulunan PTS kayıtlarında il dışına çıkıp çıkmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp ihbarının ardından ilgili güvenlik birimleriyle olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatmış ve bu çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

Haber: Ferit DEMİR/ TUNCELİ

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Diyarbakır'daki çiftlik dolandırıcılığında 5 tutuklama daha

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alınarak yapılan dolandırıcılıkla ilgili Mardin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda tutuklanan şüpheli sayısı 7 oldu.

Geçen yıl Mardin'den Silvan'a bağlı kırsal Gündüz Mahallesi'ne gelen M.A. ile A.A., hayvan ticaretiyle uğraştıklarını belirtip, mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak'a ait çiftliği kiraladı. M.A. ile A.A., çiftliği kullandığı süre boyunca, mahalleli başta olmak üzere çevre ilçelerdeki havyan yetiştiricileriyle alışveriş yaptı. A.A. ile M.A., çiftliğini kiraladığı Mensur Aranacak'tan geçen yılın Kasım ayında ödemek üzere 600 bin TL tutarında 230 büyükbaş ve birçok hayvan üreticisinden senet karşılığında para ile hayvan aldıktan sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarının farkına varan onlarca mağdur jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ile A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmayla geçen hafta Mardin'de oldukları tespit edilen A.A. ile M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

7 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Mardin'de 7 ayrı adrese daha operasyon düzenledi. Operasyonda R.A., İ.A., Ş.A., S.A., Ş.A., E.A. ve Y.A. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.A., Ş.A., S.A., Ş.A. ve E.A. tutuklanırken, İ.A. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Daha önce tutuklanan 2 şüpheliyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 7 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ARŞİV görüntüler

-Drone ile çekilen detaylar

-Mağdurların açıklamaları

-Çiftlkten detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 10 gözaltı

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği tefeci operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kent genelinde tefecilik, çek senet tahsilatı ve haksız kazanç faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen ev ve iş yerlerine sabah drone destekli eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Operasyonda 53 bin 650 lira, 110 Euro, bin 100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, çok miktarda banka kartı, çek, senet, noter sözleşmeleri, çeşitli evrak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeden detay

-Valilik detayı

-Operasyonda ele geçenleri fotoğrafları

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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Acılı babadan çağrı: Başkalarının canı yanmasın

ANTALYA'da, eski sevgilisi Zehra Demir'in (19), ailesiyle yaşadığı evin kapısına bıçakla dayanıp, intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen Süleyman Taruk'un (18) yargılanmasına devam edildi. Dosyanın mütalaa hazırlaması için savcıya verilmesi kararlaştırılarak, duruşma ertelendi. Adliye çıkışı konuşan baba Hakim Demir, "Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.

Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde yaşayan Zehra Demir, aynı mahallede oturan Süleyman Taruk ile bir süre arkadaşlık etti. Zehra Demir, ilişkiyi bitirmesine rağmen Süleyman Taruk, peşini bırakmadı. Sürekli telefonla aranarak, taciz edilen Demir, 10 kez cep telefonu numarasını değiştirmek zorunda kaldı. Taruk, en son 28 Eylül 2018'de Demir'i telefonla aradı. Süleyman Taruk, iddiaya göre, genç kızı, yeniden birlikte olmadıkları takdirde yaşadıklarını ailesine anlatmakla tehdit etti. Taruk, akşam saatlerinde de Demir ailesinin kapısına geldi. Süleyman Taruk, kapıyı açan aile üyelerine Zehra Demir ile konuşmak istediğini söyledi. Olay çıkmasından korkan aile üyeleri, baba Hakim Demir'in "Kim geldi?" sorusuna, tanımadıkları birinin yanlışlıkla zile bastığı yönünde yanıt verdi. Kapı zili tekrar çalınca da Zehra Demir'in 2 kardeşi, apartmanın önüne indi. 2 kardeş, elinde bıçakla kapıda bekleyen Taruk'u gitmesi yönünde uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma sürerken Zehra Demir, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden atladı. Zehra Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

6 GÜN TUTUKLU KALDI

Aynı gece gözaltına alınan Süleyman Taruk, 'intihara yönlendirme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taruk hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim 2019'da 'intihara yönlendirme' suçunun 4 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü, bu nedenle davanın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini bildirerek, 'görevsizlik' kararı verdi. Süleyman Taruk, tutukluluğunun 6'ncı gününde suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu dikkate alınarak, tahliye edildi.

Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamanın ilk duruşmasında Demir ailesinin avukatı Hadi Cin, davanın ağır cezada görülmesi talebinde bulundu. Talebi yerinde bulan mahkeme heyeti, 'görevsizlik' kararı verdi. Uyuşmazlık üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, sanığın "Telefonu aç, yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak" dediğini, cebir kullanarak, eve girmeye çalışması nedeniyle ölenin 4'üncü kattan atladığını anlattığı kararında; TCK'nın 84-4'üncü maddesinde yer alan 'kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur' hükmünü dikkate alıp, davanın ağır cezada görülmesine hükmetti.

ZEHRA'NIN KARDEŞİNE 'SİZİN ORADA KIYAMET KOPACAK' DEMİŞ

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklanan Süleyman Taruk ile Zehra'nın annesi Gülten Demir, babası Hakim Demir ve taraf avukatları katıldı. Diyarbakır'daki cezaevinde tutuklu bulunan Taruk, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Zehra Demir'in annesi Gülten Demir, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, baba Hakim Demir de 1,5 yıldır devam eden öfkelerinin karşılık bulmadığını söyledi. Demir ailesinin avukatı Hadi Cin ise delillerin toplandığını belirterek, "Önceki duruşmalarda sanık, tanıklara ve aileye hakaret etmesine rağmen bu durum tutanağa geçmemiştir. Sanığın beyanları alınırken, SEGBİS kaydının açılmasını veya söylediklerinin zapta geçmesini talep ediyoruz. Sanığın maktulü darbetmesi, dışarı çıkarması, kafeyi basması, taksiyle giderken takip etmesi, Zehra'yı kaçıracağından bahsederek araba hazırlaması, Elmalı'ya kaçıracağını belirtmesi, maktulün kardeşiyle yaptığı görüşmede, 'Sizin orada kıyamet kopacak' demesi, iffetini zor durumda bırakması ve bıçakla kapıya dayanarak, TCK'nın 84-4 maddesindeki fiili tüm unsurlarıyla gerçekleştirdiği kanaatindeyiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat'a erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Adliye çıkışında konuşan avukat Hadi Cin, davanın 4'üncü duruşmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önceki duruşmaya kadar biz sürekli atılı suçtan tutuklanmasını istemiştik. Ancak bir önceki duruşma öncesinde sanığın 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandığını öğrendik. Sanığın başka dosyaları da bulunuyor. Sanık SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katıldı. Yine aileyi, tanıkları suçladı. Suçlamayı kabul etmedi. Biz bu duruşmada karar bekliyorduk. Ancak savcı esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için dosyanın kendisine tebliğ edilmesini istedi. Biz dosyanın tamamlandığını düşünüyoruz. O yüzden mevcut delillere göre karar verilebileceğini düşünüyoruz. Bunu mahkemeye anlattık. Duruşma 25 Şubat'a ertelendi. 25 Şubat'tan önce savcı mütalaasını verirse, o mütalaayı bize tebliğ edecek. Dolayısıyla biz sanığın TCK'nın 84-4'üncü maddesinde yer alan 'kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur' hükmünde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Baba Hakim Demir de "Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Böyle kişiler ne topluma ne de devlete hiçbir faydası olmayan insanlardır" diye konuştu.

Anne Gülten Demir ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Demir ailesinin adliye önündeki görüntüsü

Baba Hakim Demir'in görüntüsü

Avukat Hadi Cin'in konuşması

Baba Hakim Demir'in konuşması

Anne Gülten Demir'in konuşması

Adliye dış plan

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Kuşadası'nda buz pateni pistine yoğun ilgi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete giren buz pateni pistine ilgi yoğun oldu. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan piste çocuklarıyla birlikte gelen aileler, buzda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Kuşadası Belediyesi'nce ilçe halkını kış sporlarıyla tanıştırmak ve kentteki sosyal hayatı hareketlendirmek için açılan buz pateni pistine, Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Toplam 300 metrekarelik alana kurulan pisti ziyaret eden aileler, uzman eğitmenler gözetiminde çocuklarıyla birlikte buz pateni yaparak keyifli dakikalar yaşadı. Su ve elektrik kullanımının çok az olması nedeniyle çevre dostu olarak da nitelendirilen pistin 6 hafta boyunca 12: 00-20: 00 saatleri arasında kullanıma açık olduğu belirtildi.

Buz pateni pistine kızı İrem ile birlikte gelen evkadını Emel Gök, "Dört gündür burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. İlçemizde böyle bir etkinliğin yapılması bizi çok mutlu etti. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. Evli ve üç çocuk annesi Gamze Akbaba ise "Ben 4 yıl önce ailemle birlikte yurt dışından gelerek Kuşadası'na yerleştim. Avrupa'da böyle faaliyetler düzenli olarak yapılıyor. Kuşadası'nda da başlaması çok sevindirici" diye konuştu.

"İLKLERİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturdukları için çok memnun olduklarını ifade eden CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Kuşadası'na ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük bir katkı sağlayan buz pateni sporuna ilgilerini artırmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Buz pateni pistiden görüntü

-Buz pateni yapanlardan görüntü

-Emel Gök ile röp.

-Gamze Akbaba ile röp.

-Gnel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Karadeniz'de balık azlığı, fiyatlara yansıyor

HAMSİ sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk Rusya ve Gürcistan karasularına yönelmesi üzerine, hamsi fiyatları katlandı. Rize'de tezgahlarda kilosu 5 TL'den satılan hamsinin kilogram fiyatı 15 TL'yi buldu. Vatandaşlar, balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğinden endişeli.

Karadeniz'de av sezonu devam ederken, son haftalarda avlanan balık miktarındaki azalma, fiyatların yükselmesine neden oldu. Rize'de balıkçı tezgahlarını ağırlıklı olarak barbun, palamut ve istavrit doldururken, vatandaşlar artan fiyatlardan yakındı. Balıkçılar, hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelip, Gürcistan'a geçtiğini, bu nedenle hamsi avının da azaldığını söyledi. Vatandaşlar balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğinden endişe duyduklarını belirtti.

'BUNDAN SONRA UCUZ BALIK ÇOK ZOR'

Sezonu değerlendiren balıkçı Kenan Yavuz "Bu sezon aslında hamsi adına bereketli sayılır. Diğer balıklar, palamut, istavrit 3 ay boyunca olmadığından denizde gırgırlar 3 ay boyunca hamsi tuttu. İç piyasa, fabrika, şoklama hamsi ile geçindi. Hamsi de olmasaydı bu sezon gerçekten durum kötüydü. Şu anda da hamsi Gürcistan, Rusya taraflarında. Türkiye'nin kendi gırgırları tekneleri şu anda orada avlanma yapıyor. Tutulan balıklar bölgedeki tezgahları ulaşıyor. Gürcistan'da tutulduğu için hamsi maliyetleri de fazla, 9-10 dolar arası kasa başı maliyeti var. Gürcistan'da tutuluyor, Hopa'ya gelip gümrükleniyor ve oradan Türkiye'nin her yerine sevk ediliyor. Bu yüzden de hamsi fiyatları bugünden sonra düşmeyecektir. Tezgahlarda kültür balıkları, ufak teknelerin tuttuğu istavrit olur ama tabii ki balıkları fiyatları eskiye nazaran daha pahalı olacaktır ucuz olmaz bundan sonraö dedi.

'DENİZ SOĞURSA HAMSİ GERİ GELİR DİYE UMUYORUZ'

Balıkçı Necmettin Duman ise denizlerde yaşanan ısınmanın tezgahlara olumsuz yansıdığını söyleyerek, "Tezgahta muhakkak balık çeşitlerimiz oluyor, ama kelle balık dediğimiz palamut, çinekop, hamsi hiç tadı tuzu yok. Çok bollukta olmadı, balık fiyatları da yüksek oldu. Karadeniz'in incisi hamsi ise havaların sıcak olması deniz suyunun soğumaması dolayısıyla Gürcistan'a geçmiş durumda. Tezgahlarımıza hamsiler Gürcistan'dan geliyor, havaların soğumasının bekliyoruz belki soğuyunca geri dönerler diye umuyoruz" diye konuştu.

'MENÜMÜZDEN HAMSİYİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Evlerinden hamsiyi eksik etmemeye çalışan kent sakinleri ise, balık fiyatlarının pahalılığından şikayetçi. Rizeli Havva Tüfekçi, "Karadenizliyiz hamsiyi çok severiz, soframızdan eksik etmemeye çalışırız, ama artık çok pahalı bundan sonra her zaman alabileceğimizi zannetmiyorumö derken, Nezahat Bülbül ise "Balık Karadenizlinin milli yiyeceği ama ne yazık ki şu anda balık yiyemiyoruz çünkü oldukça pahalandı bütün çeşitler. Ev hanımları olarak menümüzden balığı çıkarmak zorunda kalacağızö ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tezgahta balık detayları

-Balık alışverişi

-Balıkçılardan detaylar

-Röportajlar

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ/RİZE

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Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı

BURSA'nın Orhangazi ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin kurduğu Cemil Meriç Sesli Kütüphane'si, ilçe protokolünün katıldığı törenle açıldı. Her hafta bir kitabın öğrenciler tarafından okunarak sisteme kaydedileceği kütüphanede, kayıtlar okulun internet sitesinden sesli olarak yayınlanacak.

Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Cemil Meriç adına kurulan sesli kütüphanenin açılış törenine Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan okul Müdürü Necmi Kartal, Orhangazi ÇPAL ile ilgili bilgi sundu. Daha sonra sırası ile Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun sesli kütüphanenin özellikle görme engelliler için önemine vurgu yaptı.

Kütüphaneye ismini veren Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç canlı telefon bağlantısı ile programa katılarak Cemil Meriç Sesli Kütüphanesi'nin kurulmasında katkısı olanlara teşekkür etti. Proje öğretmenleri 'Kitaplarımız Dile Geldi-Sesli Kütüphane' projesi kapsamında okulun kütüphanesinde bulunan kitapların öğrenci ve öğretmenler tarafından sesli olarak kayıt altına alınarak görme engelli vatandaşlarla buluşturmanın amaçlandığını ve bu doğrultuda her hafta yeni bir kitap kaydedilerek okulun web sitesinde yayınlandığı belirtti.

Konuşmaların ardından projeye katkı sunan kişi ve kuruluşlar ile projeyi yürüten öğrenci ve öğretmenlere teşekkür plaketi ve belge takdimi yapıldıktan sonra kütüphanenin açılış töreni yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açılıştan görüntüler

-Öğrenci ve öğretmenler ile kişi ve kuruluşlara plaket verilmesi,

-Sesli kütüphanenin açılışı

-Kütüphaneye ismini veren Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç'in video ve canlı telefon bağlantısı

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),

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