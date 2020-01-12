DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak

ORDU'da evinin önünde bıçaklanan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 40'ıncı gününde anıldı. Genç kızın acılı babası Yılmaz Özdemir, "Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok" dedi.

Altınordu ilçesinde, 3 Aralık 2019'da, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından takip edilip, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, ölümünün 40'ıncı gününde Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nde anıldı. Özdemir ailesi, kızlarının vefatı dolayısı ile Nizamettin Mahallesi'nde bulunan cemevinde lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda misafirlere, Ceren Özdemir'in en sevdiği yemeklerden olan yahni ile farklı ikramlarda bulunuldu. Ordu Valisi Seddar Yavuz da anmaya katılarak, ailenin acısını paylaştı. Anmada Ceren Özdemir ve Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın, 'kadın cinayetlerini durduracağız' yazılı çerçeveli fotoğrafı önüne çiçek konuldu.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Anmada konuşan acılı baba Yılmaz Özdemir, kendilerini bu acılı günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Kızımızın bugün vefatının 40'ıncı günü. Akşam 40 mevlidini okutacağız. Önce lokmasını dağıtıyoruz. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Acımız büyük. Gelen dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Eşimiz, dostumuz, sivil toplum kuruluşlarımız, sayın valimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ve her gelen acımızı paylaştı. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BU ACI ASLA UNUTULMAZ'

Kızlarının acısını ölene kadar unutamayacaklarını söyleyen Yılmaz Özdemir, "Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok. Eşim deseniz keza öyle, yalnız bırakma şansım hiç yok. Toparlayamadı, hala ilaçlarla ayakta duruyor. Zaman gösterecek artık. Geçtiğimiz günlerde mezarını yaptırdık. Mezar taşının üzerine Twitter'da paylaştığı bir sözünü yazdırdık. Orada kendisini ifade etmiş zaten. Biz de o beğendiği sözü mezar taşına işlettik" diye konuştu.

'KATİLE AKLİ DENGESİ BOZUKTUR RAPORU VERME ŞANSLARI YOKTU'

Kızlarının katili Özgür Arduç'a verilen 'akıl sağlığı yerinde' raporunu da değerlendiren Özdemir, "Bence orada (mahkemede) gayet bilinçli hareket etti. Zaten mahkemede bazı şeylerden alıntı yapıyor, hemen onu söylüyor. Bu da ne kadar akıllı olduğunu gösteriyordu. Eşim orada onu yakaladı. Tanığın bir tanesinin ifadesinden alıntı yaparak kendinin ne kadar akıllı olduğunu göstermiş oldu. Ona akli dengesi bozuktur raporu verme şansları zaten yoktu. Hiçbir doktor veremez zaten. Gayet mantıklı, akıllı bir kişi" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Cemevi girişinin detay görüntüsü

-Yemek dağıtımından detay görüntü

-Yemek yiyen vatandaşların görüntüsü

-Vali Seddar Yavuz'un baba ile konuşması

-Ceren Özdemir'in salona asılan fotoğrafından görüntü

-Baba Yılmaz Özdemir'in açıklaması

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Tunceli'de, 8 gündür kayıp üniversiteli Gülistan aranıyor

TUNCELİ'de geçen pazar gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 8 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek, polise başvurup kızları Gülistan'a ulaşamadıklarını bildirdi. Doku ailesinin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı.

Gülistan'ın son olarak görüldüğü Uzunçayır Barajı Gölü Dinar Köprüsü'nden suya düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu alana kaydırdı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, polis ve jandarma ekipleri katılıyor. Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dip taraması yapılırken, karada da eğitimli köpeklerle arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin arama çalışmaları

Dalgıç ekiplerinin baraj gölünde aramaları

Polis ve jandarma ekiplerinin karada yaptıkları arama

Arama köpekleri

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Menemen'de Deve Güreşleri'ne, HAYTAP'tan tepki

İZMİR'de, Menemen Belediyesi'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen Deve Güreşleri'ne, Hayvan Hakları Federasyonu'ndan (HAYTAP) tepki geldi. Basın Sözcüsü Şule Baylan, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Menemen'de deve güreşlerinin düzenlenmeyeceğine dair protokol imzaladıklarını, Aksoy'un bu protokole uymadığını söyledi. Aksoy ise deve güreşlerinin gelenek olduğunu, bunu yaşatacaklarını, gelecek yıllarda daha görkemli etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

Menemen Belediyesi'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen Deve Güreşleri, Türkeli Mahallesi Hatundere mevkisinde gerçekleştirildi. Ege Bölgesi illerinden gelen 150 deve sahibinin katıldığı etkinliğe, HAYTAP'tan tepki geldi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ile ilçede Deve Güreşleri'nin düzenlenmeyeceğine dair protokol imzaladıklarını, Aksoy'un ise bu protokole uymadığını kaydetti. Başkan Aksoy'un herkesi hayal kırıklığına uğrattığını savunan Baylan, "Hala buna 'gelenek' demekte ısrarcı bir hayvan dövüşçüsü belediye başkanı, nasıl oluyor da oradaki halkı temsil ediyor? Böyle bir gelenek yok. İslamiyette arena kültürü yoktur. Hiçbir hayvan dövüştürülemez. Göçebe toplumlarda develer çiftleşme dönemlerinde birbirlerine reverans yapmak için bir araya geldiklerinde, insanlar bunları izlemiş ve eğlenmiş. Bunun adı 'gelenek' değil. Kaldı ki ne gelenekler var, biz artık onları yok ettik. Sokakta ayı oynatmak da bir gelenekti, atlı tramvaylar da bir gelenekti. Ama gelenek ve görenekler çağdaş yaşama göre şekil alıyor. Hiçbir hayvanı fıtratının dışında dövüştüremezsiniz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1978 yılında 'Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne imza attığını, o beyannamede de 'Hiçbir hayvan eğlence amaçlı ve gösteri için kullanılamaz' maddesinin bulunduğunu anımsatan Baylan, "Bütün bunları bilmesine rağmen bir belediye başkanının kendini savunmak için geleneklere sarılması garip bir durum. İspat edemeyiz ama bu tür durumlarda bahis ihtimali aklımıza geliyor. Biz bu geleneği reddediyoruz. Seçim öncesinde asla deve güreşlerine onay vermeyeceğine dair maddenin olduğu protokolü imzaladı. Bu protokole uymadı" diye konuştu.

BAŞKAN AKSOY: DEVE GÜREŞLERİ YÜZYILLARDIR VAR

Belediye Başkanı Aksoy da Türk kültüründe deve güreşleri geleneğinin bulunduğunu belirterek, "Bu bizim geleneğimiz, göreneğimiz. Deve güreşleri; yörük kültüründe, Türk kültüründe var olan bir şey. Göçebeliğin getirmiş olduğu bir kültürdür. Sonuçta bizim yaşantımızın içinde olan şeyler" dedi.

HAYTAP'ın, geleneklerle uğraşmasının doğru olmadığını savunan Aksoy, "Toplumun geleneği ve göreneği ile çatışmanın bir alemi yok. Doğru da değil. Hayvan hakları dernekleri, sokak hayvanları ile ilgili çözümler üreterek bizlere sunsun. Biz de gereğini yerine getirelim. Şu ana kadar bize hangi çözümü ürettiler de biz 'hayır' dedik. Sonuçta hepsine 'tamam' dedik. Ama şu bir gerçek ki deve güreşleri bizim kültürümüzde var olan bir şey. Bu kültürü de biz yaşatma inancındayız ve yaşatacağız da. Hiç kimse kendisine siyasal bir çıkar, rant peşinde koşmasın. Deve güreşleri yüzyıllardır olan bir şey" diye konuştu.

Programın yalnızca Menemen'de değil şu anda 4- 5 şehirde daha gerçekleştirildiğini belirten Başkan Aksoy, etkinliği gelecek yıl daha görkemli yapacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Deve güreşlerin görüntü

Develerden görüntü

Vatandaşlardan ve kalabalıktan görüntü

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

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İş hanında çıkan yangın söndürüldü

BURSA'daki bir iş hanının kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa süre söndürdü.

Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki bir iş hanının kazan dairesinde öğlen saatlerinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Çıkan kıvılcımların eşyalara sıçramasıyla başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Binadakiler, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise güvenlik amaçlı trafiğin bir süre kontrollü akışını sağladı. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-İş hanından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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AK Parti'li başkanlara davul- zurnalı karşılama

AK Parti Genel Merkezi tarafından, Hakkari Merkez İlçe Başkanlığı'na Cumhur Demir, Yüksekova ilçe Başkanlığı görevine ise Fatih Arslan (40) atandı. AK Parti'li başkanlar, uzun araç konvoyları ve davul zurnayla karşılandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından, bir süre önce görevden alınan Merkez ilçe Başkanı Cemal Adıyaman'ın yerine Cumhur Demir atandı. Demir kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çiftlik Meydanı'nda kalabalık araç konvoyu tarafından karşılandı. Van'dan karayolu ile Hakkari'ye gelen Demir, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini karşılamaya gelen kalabalığı selamladıktan sonra Merkez İlçe Başkanlığı binasına geçti.

Kalabalığa teşekkür eden Cumhur Demir, "Yapılan mülakat sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taktiri ile Hakkari AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçildim. Bu uğurda tek inancım sizlersiniz. Ben önce davama, sonra sizlere inanıyorum. Bu yol uzun bir yoldur. Bu yolda önce Allah'a, sonra sizlere güveniyorum. Hakkari'nin kanaat önderleri büyüklerimize ve sizlere danışıp, güzel bir yönetim oluşturup 2023 seçimlerine hazırlanacağız. Hepiniz biliyorsunuz Orta Doğu kaynayan bir kazan gibidir. Yakın komşumuz, İran, Irak ve Suriye durumunu hepiniz biliyorsunuz. Bu ateşin Türkiye'ye yansımaması için, hep birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmemiz gerekiyor ve kendisini yalnız bırakmayacağız. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

Gelen merkezin, 20 gün önce görevden aldığı Yüksekova eski İlçe Başkanı Naci Bilici'nin yerine ise evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Arslan atandı. Van'dan Karayolu ile ilçeye gelen Fatih Arslan'ı Beşatlı köyü yakınlarında yaklaşık 100 araçlık konvoy karşıladı. Binlerce kişinin davul- zurna eşliğinde karşıladığı Arslan, kendisini bekleyen kalabalığı selamladıktan sonra Ak Parti ilçe binasına geçti.

Arslan, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Atandığım bu görevi layıkıyla yapacağıma hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle bütün gönüllere dokunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çizgide hizmete dayalı bir siyaset yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HAKKARİ

-Vatandaşlar, Hakkari -Van karayolunda başkan Cumhur Demri'i beklemesi

Cumhur Demir gelişi ve vatandaşlarla tokalaşması

Araç konvoyu

Ak Parti il binasında açıklama yapması

Genel ve detaylar

YÜKSEKOVA

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Araç konvoyu

-Karşılayanlar

-Davul-zurna eşliğinde karşılanan Fatih Arslan için halay çekenler

-Detaylar

-İlçe binasına gelişleri

-Tebrikerin kabul edilmesi

-İlçe Başkanı Arslan'ın açıklaması

Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Bu köyde kimse sigara içmiyor

BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünün sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.

Gercüş ilçesine bağlı 20 hane 110 nüfuslu Güzelöz köyünde kimse sigara içmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyetini ve çağrılarını dikkate alan köy sakinleri, aldıkları ortak kararla 6 yıl önce sigaraya içmeyi bıraktı. Sigaraya bırakan köy sakinleri, şimdilerde sağlıklı yaşam için sürekli spor yapıyor.

Güzelöz Muhtarı Hüseyin Şahin, "Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı. Ölmeden önce bize tembih ettiler sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir söylediler. Biz de hem dedelerimizin nasihatlerine hem de Cumhurbaşkanı'mızın sigara konusundaki hassasiyeti dikkate alıp 6 yıl önce sigarayı bırakma kararı aldık" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köyden görüntü

Köy sakinleri

Muhtar Şahin'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,