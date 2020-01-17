DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Üniversiteli Gülistan için 7 ilden arama-kurtarma ekibi geldi

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam ediyor. Gülistan'ı bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere 7 ilden arama- kurtarma ekibi gönderildi.

5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan aile, kızlarına ulaşamayınca kente gelerek, kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Bunun üzerine baraj gölünde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD ve Adıyaman'dan bölgeye gelen dalgıç polisler, kameralı rov cihazı ile sualtı taraması başlattı. Valilik koordinesinde gerçekleştirilen aramalarda, 'Bakır' adlı iz bulma köpeği ile yaklaşık 40 kilometrelik alan da arandı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise arama bölgesinde yetkililerden edindiği bilgilerle aileye moral verdi.

7 İLDEN ARAMA EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Tunceli Valiliği'nce yapılan resmi yazışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan itfaiye arama kurtarma ekipleri ile Kayseri Turkuaz Doğa Sporları arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sarı Saltuk köprüsü

Rov cihazı ile su altı taramasını yapan ekip

Ailenin köprü civarında dağlık bölgede Gülistan'ı araması

Botlarla su üstünde arama çalışması

Rov cihazının kamerası

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in aileye moral vermesi

İz bulma köpeğinin bölge taraması

Tunceli valisi Tuncay Sonel'in iz bulma köpeğini sevmesi

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Manisalılar 'Volkswagen' dolandırıcılarına karşı duyarlı

MANİSA Valiliği, kentte 'Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme' vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise bu konuda duyarlı olduklarını belirterek, iş başvurularını İŞKUR aracılığı ile yapacaklarını söyledi.

Otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya kuracağı fabrikada iş bulma vaadiyle dolandırıcılık olaylarına rastlanması üzerine, Manisa Valiliği resmi sitesinden uyarı yaptı. Valiliğin yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak 'Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme' adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur."

'VATANDAŞLAR DUYARLI'

İşsiz vatandaş Sercan Arslan(38), "Volkswagen, Manisa'ya gelmeden dolandırıcılar geldi. Basın aracılığıyla duydum bu durumu. 'Maaşının yarısını bize ver seni işe yerleştireceğiz', '500 lira ver, seni işe yerleştireceğiz' diyerek, dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler çoğalmaya başladı. Arsaların fiyatını iki katına çıkararak satmaya çalışan fırsatçılar ortaya çıkmaya başladı. Şu an işsizim. Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı yatırımı bekliyorum. Oraya iş başvurusu yapacağım. Ama doğrudan gidip İŞKUR'a başvuracağım. Böyle dolandırıcılara fırsat vermeyeceğim" dedi.

Evli, 2 çocuk babası gıda sektöründe pazarlamacı olan Ali Aydınlı (38), "Paranın kazanılması için zor şartlarda çalışılan ülkemizde, böyle kolay para kazanmak isteyen dolandırıcıları esefle kınıyoruz. Valiliğimizin ismini kullandıklarını duyduk. Bunlar yanlış şeyler. İnsanlarımızın da bu konuda biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Fabrikaya işçi alımıyla ilgili devletimizin İş ve İşçi Bulma Kurumu var. Kurulacak olan fabrikaya girmek isteyenler doğrudan gidip orayla görüşsün. Aracılara para kaptırmasınlar. Devletimizin sunmuş olduğu olanaklar doğrultusunda iş bulsunlar" dedi.

Evli 2 çocuk babası esnaf Bülent Özövgü (67) de "Türkiye'de İŞKUR denilen bir kurum var ve bu kurum işsizlere iş bulmakla yükümlü. Vatandaşlarımızın bunun dışında başkalarına güevenmemesi gerekiyor. İnsanların iyi niyetlerinden faydalanıp onları kandırmaya çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Fabrika açılırsa oraya gerekli alımlar devlet tarafından zaten duyurulur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrikanın kurulacağı alanın drone görüntüsü

-Manisa Valiliği görüntüsü

-İŞKUR Manisa Şubesi görüntüsü

-Vatandaşlar Sercan Arslan, Ali Aydınlı ve Bülent Özövgü ile röp.

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Otomobil içersinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilin içersinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza Osmangazi Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Konal (34) idaresindeki 28 AAJ 008 plakalı TIR ile Yusuf Aydın (43) idaresindeki 41 UT 884 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü Yusuf Aydın, otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kapısını keserek Yusuf Aydın'ı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan sürücü Aydın ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılırken

Kurtarılan sürücü sedyeyle ambülansa taşınırken

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)

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İHH'dan Suriye'deki bin 300 aileye kışlık yardım

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin Azez kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere soba, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.

İHH İstanbul Kadın Kollarının 'Suriyeli kardeşlerimize kış yardımı' projesi ile Halep'in kuzeyindeki çadır kamplarda yaşayan sivil ailelere soba, yakacak ve battaniye dağıtıldı. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kadın Kolları İstanbul il başkanı Fatma Türk, "Suriye'deki drama sessiz kalmamak için İstanbul Kadın kolları olarak; 350 aileye kömür, 950 kişiye battaniye ve soba dağıtımı gerçekleştirdikö dedi.

Rusya ve rejimin İdlip'e yönelik artan saldırılarından dolayı kasım ayından bu yana Türkiye sınırına 400 bin insan göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Fatma Türk, "Mevsimin kış olmasıyla birlikte bu saldırılardan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar. Bizler bu kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yardım dağıtılırken

Yardım alan aileler

Yardımı götürürken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

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487'inci yılında okunan 45 bin 835 hatimin duası yapıldı

ERZURUM'u doğal afetlerden korunmak için 487 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, 13 Aralık 2019'da başlayan 'Binbir Hatim'in duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Cami'de yapıldı. Erzurum'da bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatimin duası için vatandaşlar Ulu Cami'ye akın etti. 2 bin 216 metrekare alana sahip yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli cami tamamen doldu.

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Mushafları İnceleme ve Kurul Başkanı Hafız Osman Şahin, Bursa Müftüsü İzani Turan, Artvin Müftüsü Hasan Güneş'in de katıldığı hatim duasında Erzurum Müftülüğü korosu ilahi seslendirdi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen hafızların Kur'an okuduğu camide hatim duasını Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula yaptırdı.

'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ'

Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde oturan Pir Ali Baba, "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur" diyerek 487 yıl önce geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar gelenek aralıksız sürer. Savaş sırasında ara verilen gelenek, daha sonra aksamadan devam eder.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-1001 Hatim duasına katılan vatandaşlar

-Camii cemaatından detaylar

-Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in hutbesindne detay

-Kuran-ı Kerim okunması

-İlahiler söylenmesi

-İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın dua etmesinden detay

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı(2)

CEZAEVİ FİRARİSİ TUTUKLANDI

Bolu'da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda evinde 552 uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi Anıl Çağrı Karaca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU