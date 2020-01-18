DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Yasin Kırmızıtaş (32), 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da etkili olan kar nedeniyle birçok köy yolu gibi ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Değerli köyünün Köycük Mezrası yolu da ulaşıma kapandı. Mezrada rahatsızlanan Yasin Kırmızıtaş'ın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle köye sağlık ekipleri gidemeyince, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri yolu açmak için seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler 2 saat sonra köyün yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi köyde yapılan Kırmızıtaş, Yüksekova Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Baba Kemal Kırmızıtaş, fıtık hastası oğlunun imdadına yetişen ekiplere teşekkür ederek,"Oğlum aniden rahatsızlandı. Kar yağışı etkili olduğu için hastaneye kendi imkanlarımızla götüremedik. Yetkilileri arayarak yardım istedik. Ekipler, zorlu bir çalışmayla köyümüze ulaştı. Bizleri yalnız bırakmayarak, hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kapanan köy yolu

-İş makinesinin yol çalışmasından detaylar

-Köye varış

-Köy halkının hasta kapısının önünde toplanmasından detaylar

-Ambulansın köye gelmesi

-Sağlık ekiplerin eve girmesi

-Hasta Yasin Kırmızıtaş'tan detaylar

-Hastayı ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın köyden ayrılması

-Baba Kemal Kırmızıtaş ile röportaj

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),

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Denizli'de fuhuş çetesine yönelik operasyon: 71 gözaltı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerinin, fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde istihbarat çalışmasının ardından organize fuhuş çetesine yönelik operasyon yaptı. Ekipler, aralarında eğlence mekanlarının da bulunduğu 29 ev ve iş yerine baskın yapıldı. Operasyonlarda, eğlence mekanlarında kaçak çalıştıkları öğrenilen ve fuhuş yaptıkları ileri sürülen 50 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Baskınlarda, fuhuşa aracılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 21 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Fuhuş yaptıkları ileri sürülen kadınlar, ifadelerinin alınmasının ardından göç idaresine teslim edildi. Fuhuş yaptırdıkları belirtilen 21 kişi ise sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eğlence mekanından detaylar

-Jandarma ekiplerinden görüntüler

-Gözaltına alınan kadınlardan görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Burdur'da otomobille cip çarpıştı: 5 yaralı

BURDUR'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eski Antalya Caddesi Meteoroloji Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Arif Bunar'ın (26) kullandığı 32 AF 371 plakalı otomobille Ruhi Öztürk (42) yönetimindeki 34 BTN 226 plakalı cip çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Arif Bunar ile cip sürücüsü Ruhi Öztürk ve aynı araçta bulunan eşi Mine Öztürk (32), çocukları Ali Emir Öztürk (10) ve Ömer Faruk Öztürk (8) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazaya karışan otomobil

Hastane dış görünüş

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

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Otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı

ANKARA'da, sol arka tekerleği olmayan bir otomobil, 80 kilometre hızla Anadolu Otoyolu üzerinde yol aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Otoyolu'nda Akıncı Gişeleri'ne 40 kilometre kala kaydedilen görüntüde, Ankara 'dan İstanbul yönüne bir otomobil yansıdı. Sol arka tekerleği olmayan otomobil, fren kampanası üzerinde saatte 80 kilometre hızla yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobilin 3 tekerlek üzerinde gitme anı

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

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Sepetli motosiklet tarlaya uçtu: 6 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sepetli motosikletin tarlaya uçması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.45'te Avşar Mahallesi Çakalazmak mevkiinde meydana geldi. Tarladan dönen Mehmet Oruç (55) yönetimindeki 45 ZC 8755 plakalı sepetli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada sürücü Mehmet Oruç ile birlikte motosikletin sepetinde bulunan Sultan Oruç (31), Mehmet Eren Ceyhan (7), Ali Efe Ceyan (12) Zeynep Gül Solmaz (8), Ecrin Nur Solmaz (11) çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yapılan tedavinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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