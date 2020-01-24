DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

VAN'DAKI ÇATI ÇÖKME ANI HASTANENİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Van'da hastanenin giriş çatısı çöktü: 9 yaralı(2)

Van'da Bölge Eğitim Araştırma Hastane binasının çatısında biriken kar kütlelerinin bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düşmesi sonucu meydana gelen olayda 9 kişinin yaralandığı olay, hastanesinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde çöken camekanlı çatının altında kalan vatandaşları kurtarmak için giriş kapısına doğru koşan vatandaşların yaralıları kurtarma anı da görüntülere yansıyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

VAN

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Kartopu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynayan Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede İsmailoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne inen Metehan İsmailoğlu'nun başına, fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu'nun ağır yaralı olduğu belirlendi. İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan İsmailoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

Cenaze töreni

Adem AKATİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), -

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Doktor kızını öldürmeden bir ay önce dedektif tuttuğu ortaya çıktı

BALIKESİR'İN Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz (67) hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenmesinin ardından, yeni gelişmeler yaşandı. Mustafa Ali Yılmaz'ın olaydan yaklaşık bir ay önce, eşi Gülden Yılmaz'ın bulunması için özel bir dedektiflik firması ile 4 bin lira karşılığında anlaştığı ortaya çıktı.

Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, 27 Haziran günü otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Mustafa Ali Yılmaz, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U. büyük korku yaşadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i başına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan Mehmet Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa Ali Yılmaz hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Ali Yılmaz'ın, otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeğinin yanı sıra 2 komando bıçağının bulunduğu belirtilen iddianamede, indirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi. İddianamede, Yılmaz'ın çarptığı otomobilde bulunan Gülnur Yılmaz'ın arkadaşları Ebru U. ve Melike O.'ya (20) yönelik suçları nedeniyle de 'silahla basit yaralama' suçlarından 2 kez 1'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

DEDEKTİFLİK FİRMASIYLA İMZALADIĞI SÖZLEŞMELER BULUNDU

Mustafa Ali Yılmaz'ın 4 Mayıs tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir dedektiflik firmasıyla anlaştığı ortaya çıktı. Gülden Yılmaz'ın ulaştığı sözleşmede, Gülden Yılmaz'ın bulunması adına profesyonel araştırma hizmeti verileceği ve Mustafa Ali Yılmaz'ın bu hizmet için 4 bin lira ödeme yaptığı bilgileri bulunuyor. Gülden Yılmaz, sözleşmeyi savcılığa teslim ederek, hapisteki Mustafa Ali Yılmaz'danrar şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gülnur Yılmaz'ın cenazesinden görüntü

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp, savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin caddesinde meydana geldi. T.K. (20) yönetimindeki 71 AAH 266 plakalı otomobil, İ.D.'nin kullandığı 71 AAP 377 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, T.K.'nın kullandığı otomobilin hızla ilerleyip, karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Adana'da 6 saatlik orman yangını; 20 hektar alan kül oldu

ADANA'nın Karaisalı ilçesindeki ormanlıkta, dün akşam yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, 20 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Çorlu Mahallesi'nde yer alan dağlık alandaki ormanlıkta, dün saat 18.00 sıralarında, yüksek gerilim hattından yangın çıktı. Muhtar Ali Karabacak'ın yangını Orman İşletme Şefliği'ne bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işçileri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının başka noktlara sıçramaması için esiş yönünde arazöz ve iş makineleri ile önlem alındı. Alevler, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin de desteğiyle 6 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangında yaklaşık 20 hektar orman alanı küle döndü, ekiplerin bölgede tedbir amacıyla tutulduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Rüşan Anıl ATAR- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, -

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Polisten kaçarken altınları yola attılar

KARAMAN'da telefonla aradıkları yaşlı 2 kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak, dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, polis ile yaşadıkları kovalamaca sırasında çoraplarına sakladıkları altınları yola attı. Polisin yoldan topladığı altınlar sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'dan Karaman'a gelen Ahmet S.(30), Yılmaz D.(22) ve Ahmet Ç.(33), daha önceden belirledikleri 2 telefon numarasını arayıp, karşılarına çıkan kişilere kendilerini polis olarak tanıttı. Kimlik bilgilerinin kötü niyetli insanların eline geçtiğini, incelemek üzere para ve altın gibi değerli eşyaları getirmeleri gerektiğini söyledi. Şüpheliler telefonla aradıkları 8 kişiden Mehmet E. (78) ve Meryem E.'yi (72) ikna etmeyi başardı. Evlerine giderek, toplam 22 adet altın, 3 altın yüzük ile 4 bin 485 TL ile 300 Euro'yu aldı.

Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 mağdur, polisi arayıp durumu bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri de farklı mahallelerde oturan Mehmet E. ve Meryem E.'nin evlerinin çevresi ile kentteki MOBESE kameralarını inceledi. Böylelikle şüphelilerin 01 ACR 849 plakalı otomobili kullandığını saptadı. Tüm ekiplere bilgi verildi. Otomobil, kent merkezinde görüldü. Yapılan 'Dur' ihtarına rağmen şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Bu sırada da çoraplarına sakladıkları altınları, otomobilin camından attı.

Polis, yoldan topladığı altına el koyarken, yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Yılmaz D.'nin 'nitelikli yağma' suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, cezaevinden firar ettiği ve sahte kimlik kullandığı belirlendi. 3 şahsın, 21 Ocak günü Hatay'da, 22 Ocak günü de Niğde'de aynı yöntemle dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Mehmet E., emniyete gelerek altın ve paralarını geri aldı. Mehmet E., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evimde telefon çaldı. Arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Kimlik bilgilerimin kötü niyetli kişilerin eline geçtiğini söyledi. 'Evinde ne kadar değerli eşyan, altının varsa bize getir, biz gereken incelemeleri yaptıktan sonra akşama geri sana geri vereceğiz' dedi. 'Bir polis gelecek ismi Hasan, malzemeleri sen ona ver, buraya gelmene gerek yok' dedi. Daha sonra evimin adresini sordu, ben de tarif ettim. Kırmızı montlu bir adam geldi, altınları ve paraları teslim ettim. Dolandırıldığımı anlayarak polise şikayette bulundum. Polislerimiz sağ olsunlar aynı gün dolandırıcıları yakaladı. Dolandırıcılar kaçarken altınları çorap içerisinde dışarıya atmış. Bu sırada 1 çeyrek altınım kaybolmuş. Polisimize tekrar teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Mağdur Mehmet E. röp.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındı

TOKAT'ın Zile ilçesinde soğuk havadan etkilenen güvercinlerin çatıdaki kombi bacasında ısınması ilgi çekti.

Zile ilçe merkezindeki Amasya Caddesi'nde yer alan 2 No'lu Aile Sağlık Merkezinin bulunduğu binanın çatısındaki güvercinler, sıfırın altında seyreden soğuk havada doğalgaz kombi bacasında ısınmaya çalıştı. Güvercinlerin bu görüntüsü çevredekilerin ilgisini çekti.

Güvercinlerin bacada ısındığını gören ilçe sakinlerinden Soner Balta, "Soğuk kış günlerinde güvercinlerin bulduğu çözüm dikkatimizi çekti. Kombi bacasında tek tek ısındıktan sonra yem arama çabasına düşüyorlar. Hayvanları soğuk kış gününde aç bırakmayalım, duyarlı olalım" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Çatıdan görüntü

-Sırayla kombi bacasında ısınan güvercinler

-Vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE(Tokat),

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