DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Bakan Soylu ve Koca'dan Sivrice'de inceleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Elazığ'ın Sivrice ilçesini ziyaret etti. Burada hasar gören kurumlar ile iş yerleri ve Merkez Camisi'ni inceleyen bakanlardan Süleyman Soylu, ilçede hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beraberlerindeki Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetkililer ile birlikte öğleden sonra helikopterle Sivrice'ye geldi. İki bakan, ilçe merkezinde depremde hasar gören ve ibadete kapalı olan Sivrice Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu. Buradan çıkışta vatandaşları dinleyen ve bazı iş yerlerinde inceleme yapan bakanlar Soylu ve Koca, hasar gören iş yerlerinin geçici olarak konteynerlerde hizmet vermesi için gerekenin yapılması talimatını verdi.

İlçeye geçici konut yapılması için çalışmalara başlandığını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konutların 15- 20 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Bakan Soylu ve Koca bu sırada gelen talep üzerine ilçedeki üniversite eğitimi gören öğrencilere de burs imkanı sağlanacağını belirtti.

Hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de giden Bakan Soylu ve Koca, burada da binanın yıkılıp, yerine kısa süre içerisinde yeni bir hizmet binası ile lojman yapılacağını ifade etti. İki bakan, daha sonra ilçedeki sahra hastaneyi ziyaret ederek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette vatandaşların sık sık tezahüratta bulunduğu Soylu ve Koca, küçük çocuklara da oyuncak hediye etti.

UMKE ziyareti

vatandaşlar ile sohbet

vatandaşlara çorba ikram

Süleyman Soylu'nun açıklaması

Fahrettin Koca'nın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP



Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (6)

DEPREM İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Özellikle İzmir'de panik ve tedirginliğe sebep olan deprem sebebiyle vatandaşlar soluğu sokakta aldı.

Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen vatandaşlardan Aysel Kaynar, "Kendimi nasıl sokağa atacağımı bilemedim. Altıncı katta oturduğum için asansörle inmem gerekiyordu, asansörü kullanmaya da korktum. Allah beterinden korusun çok korkuyoruz" dedi. Deprem sırasında bebeğiyle birlikte evinde olduğunu belirten vatandaşlardan Ceyda Karaşahin, "Çok büyük bir sarsıntı yaşadık. Küçük çocuğum olduğu için çok korktum ne yapacağımı bilemedim. Art arda sürekli deprem haberleri alıyoruz ve gerçekten tedirginiz. Çok korkuyoruz. Evlerde durulacak gibi değil. Geçen hafta yaşadığımız depremde de evde yalnızdım" diye konuştu.

Vatandaşlarla röportaj

Kalabalıktan genel detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



Bakan Kasapoğlu ve futbolculardan bir dizi ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Beşiktaşlı oyuncu Umut Nayir, Trabzon spor 'un kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'da bir dizi ziyarette bulundu. Sabah saatlerinde Elazığ Valiliği'ni ziyaret eden heyet, afet bölgesinde vefat eden Türkan Kaplan'ın Sürsürü Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ettiler. Enkaz altından kurtulan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi olan 12 yaşındaki Mehmet Emir Çiçek'e de moral veren Bakan Kasapoğlu ve futbolcular, bir süre sohbet ettiler. Mehmet Emir Çiçek'in aynı zamanda okul takımda da kaleci olduğunun ifade edilmesi üzerine Uğurcan Çakır, eldivenlerini hediye etme sözü verirken diğer futbolcular da her zaman yanında olduklarını ve ne zaman isterse maça gelebileceğini söylediler. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler hastanenin ardından yapımı devam eden stadyumu, taziye evini ve depremzedeler için oluşturulan alanlara giderek ziyaretlerini noktaladılar.

BAKAN KASAPOĞLU: "TESİSLERİMİZİN HER BİRİ TÜM İMKANLARIYLA HALKIMIZIN EMRİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu zorlu süreci devletimiz, milletimiz el ele vererek en güzel şekilde atlatıyoruz. Bugün hem ziyaretlerimizde hem görüşmelerimizde hem de yaşayıp gördük, inşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarma yönünde devletimizin tüm kurumları, bakanlarımız, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkes seferberlik halinde, milletimizle el ele, sivil toplumla el ele. Dolayısıyla bizim de bugün bakanlığımızın tesislerini ziyaret etme ve halkımızla hasbihal etme şansımız oldu, onlara geçmiş olsun temennilerimizi iletme şansımız oldu. Gördüğünüz gibi bu tesisimiz her zaman olduğu gibi gece gündüz halkımızın, bu süreçte de daha yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Az önce havuzumuzdaydık, keza orası, gençlik merkezi de öyle her biri tüm imkanlarıyla halkımızın emrinde, her daim halkımızın, milletimizin emrinde olmaya da devam edecek" dedi.

"MİLLET OLARAK HER TÜRLÜ FARKLI FORMAYA RENGE RAĞMEN ZORLUKTA VE SEVİNÇTE HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"

Ziyaretlerde yanında yer alan sporculara ve kulüplerine teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Bu da şunu gösteriyor, millet olarak her türlü farklı formaya renge rağmen zorlukta ve sevinçte her zaman birlikte olabilen bir milletiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, milletimizin gücünü kimse yıkamaz, bu bunu gösteriyor. Bu vesileyle inşallah bundan sonraki süreçte Elazığ halkımızın bakanlık olarak hizmetinde olduğumuz gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biraz sonra inşası devam eden, bakım ve onarımı olan yurtlarımızı ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz az önce stadımızı ziyaret ettik, yatırımlarımız, hizmetlerimiz tüm hızıyla devam edecek. Dolayısıyla bu güzel tabloya katkı sağlayan herkese, halkımıza, milletimize, devletimizin tüm kurumlarına, sivil toplum örgütlerimize, bugün vesilesiyle spor kulüplerimize, herkese teşekkür ediyorum. Burada gece gündüz çalışan bakanlarımıza ve milletvekillerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum, inşallah bugünleri güçlü bir şekilde, devletimizin ve milletimizin güçlü, omuz omuza olan tablosuyla daha güçlü bir şekilde yarınlara yürümek vesilesiyle aşacağız. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.

Stadyum ziyareti

Spor salonu ziyareti

Hastane ziyareti

Mehmet Emir Çiçek'in görüntüsü

Futbolcuların açıklamaları ve detayları

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

Detaylar

Mertcan ÖZTÜRK/ Elazığ,

Diyarbakır annelerinden depremzedelere ziyaret

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler, Elazığ'da depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 'Diyarbakır anneleri'nden Esmer Koç, Mevlüde Üçdağ, Nazlı Sancar ve Emine Kaya, depremzedelere destek olmak için Elazığ'a geldi. 4 anne ilk olarak Sürsürü Mahallesinde yıkılan binada hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çocukları PKK tarafından kaçırılan anneler, Karaman ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

'ACILARA ORTAK OLMAYA GELDİK'

Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar, Diyarbakır'dan evlat nöbetinden geldiğini söyleyerek, "Acılarına ortak olmaya geldik. Evlat acısının nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Allah ölülere rahmet eylesin, yaralılara da şifa versin. Çocuklarımızla ilgili de bir gelişme yok. Kendi ellerimizle örgüler ördük. Buradaki depremzedelere getirdik. Bizim çocuklarımız dağda üşüyor, onların da şuan caddelerde üşüyor. Üşümesinler diye onlara getirdik" dedi.

'DERTLERİNE ORTAK OLMAYA GELDİM'

Mevlüde Üçdağ ise depremzedelerin acılarını paylaşmaya, dertlerine ortak olmaya geldiklerini kaydederek, "Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara da şifa diliyorum. Dışarıda kalanlara kendi ellerimizle örgüler ördük. Kendi ellerimizle onlara teslim etmek için geldik" ifadelerini kullandı. Diyarbakır anneleri ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralı depremzedelere ziyarette bulunarak, kendi elleriyle ördükleri atkıları hediye etti. 4 anne daha sonra kentteki çeşitli yerlerde bulunan taziye evlerini ziyaret ederek, ailelere destek oldu.

Annelerin konuşması

Annelerin taziye ziyareti

Annelerin hastane ziyareti

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA,

Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta öğle saatlerinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi. Yusuf K.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yusuf K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Yusuf K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler

Polisin incelemeleri

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT- Ceylan DEMİR/ÇAYIROVA (Kocaeli),

Kocasını keserle öldüren sanık: Gözüm kararmış, amacım öldürmek değildi

Konya'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak, öldüren, 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın (46) 'eşini kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Eşinin, kıskançlık ve iftiraları ile kendisine eziyet ettiğini, olay günü de yine kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirten Sağdıç, savunmasında, "Amacım öldürmek değildi. Gözüm kararmış, nasıl yaptım bilmiyorum" dedi.

Olay, 6 Eylül 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatağında uyuyan Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurduktan sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Veysel Sağdıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağdıç, emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini yatağında uyuduğu sırada keserle başına vurarak, öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, ilk ifadesinde, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin, kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli hakaret ettiğini ve tartıştıklarını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Fadik Sağdıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÇOCUKLARIMI VE BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU'

Tutuklu Fadik Sağdıç'ın, 'eşi kasten öldürme' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkarılan Sağdıç, savunasında eşinin, 28 yıldır kıskançlık ve iftiraları ile kendisine eziyet ettiğini belirterek, "Gündüz saatlerinde, oturduğumuz binaya yeni taşınan bir kadınla çok kısa süre camdan sohbet ettim. Dışarıda erkek sesleri duymuş, erkeklerle konuştuğumu düşünmüş. Yanıma gelip de kadınla konuştuğumu gördüğü halde tartışma çıkardı, bana inanmadı. Çocuklarımı ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. O kadar kıskançtı ki bu yaşıma kadar cep telefonu dahi kullanmadım" diye konuştu.

Anlık sinirle eşini korkutmak için keser alıp, yanına gittiğini belirten Sağdıç, "Amacım öldürmek değildi. Gözüm kararmış, nasıl yaptım bilmiyorum. Keseri eşime vurmuşum. Kanlar gördüğümü hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

'BABAM, EVİN BANYOSUNA BİLE GİZLİ KAMERA KOYDU'

Duruşmaya tanık olarak katılan çiftin kızı Salina Acar da babasının kıskançlığı yüzünden annesinin evden dışarı çıkamadığını söyledi. Acar, "Annem evden dışarı çıkmayan, bakkala, pazara bile komşularıyla giden bir kadın. Buna rağmen babam, annemi takip eder, sürekli şüphelenirdi. Zaman zaman bizi anneme karşı kışkırtır, anneme çok çirkin iftiralar atardı. Babam, evimizin banyosuna bile gizli kamera koymuştu. Annemi 1 ay boyunca izlemişti. Şüpheli bir şey bulamayınca 'Kamerayı fark ettin. O yüzden bir şey yapmadın' diyerek anneme eziyet etmeye devam etmişti. Büyü kitaplarıyla uğraşırdı, biz de sürekli tedirgin olurduk. Evden taşınacağımız zaman kömürlüğümüzde babamın 6 silahını ve el bombalarını bulup, polise teslim etmiştik" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıklar dinlendikten sonra duruşmayı erteledi.

Tolga YANIK/KONYA,

Söke'de 51 bin 980 korsan kitap yakalandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda, 51 bin 980 korsan kitap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Söke'de korsan kitap satıldığını öğrenince çalışma başlattı. Yapılan çalışma üzerine Yenikent ve Çeltikçi Mahallerinde tespit edilen iki ayrı adrese sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda depolarda 428 koli içerisinde 51 bin 980 adet bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi. Kitaplara el konulurken, depoların sahipleri S.Y. ve R.B. ile kitapların sahibi B.B. gözaltına alındı. 3 şüpheliden depo sahipleri, emniyetteki ifade işlemi sonrası Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Kitapların sahibi B.B. ise adliyeye sevk edildi. Depolardaki kitaplar kamyona yüklenerek emniyet müdürlüğüne getirildi.

Korsan kitapların polisler tarafından sayılması ve kamyona yüklenmesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/ SÖKE (Aydın),

Çerkezköy'ün depremzedelere yardımı yola çıktı

ELAZIG'da meydana gelen depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin öldüğü 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülkede olduğu gibi Çerkezköy'de de depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan yardımlar, Çerkezköy Kaymakamı A. Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Müftüsü İdris Çatmakaş, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Karaca, ile kurum müdürlerinin katılımıyla Elazığ'a gönderildi.

Çerkezköy Kaymakamı A.Selami Abban, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Abban, "Söz konusu depremde evleri yıkılan ve evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardım etmek için Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Nakdi yardımlar belirtilen bankalara yapılmaktadır. Aynı yardımlarla ilgili komisyon oluşturuldu. Ayni yardımlarda hiç kullanılmamış eşyalar, bebek bezi, ısıtıcı, hiç kullanılmamış kaydıyla giyim eşyası, battaniye, kazak, bot, mont kabul ediliyor. Gıdalarla ilgili de paketlenmiş ve hiç açılmamış gıdalar kabul edilmektedir. Bununla ilgili ilçemizde Çerkezköy Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve polisevinde toplanan yardımlar TIR'lara yüklenip, deprem bölgesinde nereye gidilmesi talimatı verilirse o bölgeye doğru yola çıkıyor. Yardım eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 1-2 gün içerisinde çok ciddi yardım toplandı. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda gecesini gündüzüne katan çalışan personellerimize çok teşekkür ediyorum. Zaten devlet olmanın, millet olmanın en önemli şartlarından biri de tasa ve kıvançta birlik olabilmektir. Bunun en güzel örneğini Çerkezköy'de verdik. Böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Kaymakam Abban'ın konuşmasının ardından Çerkezköy Müftüsü İdris Çatmakaş'ın duasının ardından yardım aracı yola çıktı.

Yardım aracı ve toplananlar

Kaymakamı Abban'ın konuşması

Programdan detaylar

Duaların edilmesi

Aracın yolcu edilmesi

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

Karabük'te Keltepe kayak tutkunlarını bekliyor

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Keltepe kayak merkezinde günübirlik tatilcilerin kayak yapabileceğini, 1200 metrelik kayak pistinin önümüzdeki yıl daha da geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, günübirlik tatilcilere yönelik açılan Keltepe kayak merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kafeteryalar, telesiyej ve teleski ile 1200 metrelik pisti bulunan kayak merkezi kayak tutkunları tarafından ziyaret edilirken, Vali Gürel bölgedeki insanların buraya gelmesini arzu ettiklerini belirtti.

Pisti daha da geliştireceklerini açıklayan Vali Gürel, "Bin 200 metre şu anlık bir pistimiz var fena değil, ortalama bir pist. İnşallah önümüzdeki yıl eğer geliştirebilirsek daha yukarılara da bunu geliştirmek niyetindeyiz. Bunu önümüze hedef olarak koyuyoruz. Şuanda buraya gelip günübirlik kullanmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını giderecek bir alt yapıya sahip. Yeter ki insanlarımız öncelikli olarak Karabüklüler daha sonra da bölgemizdeki diğer insanların buraya gelmesini arzu ediyoruz." dedi.

Konaklama konusuna değinen Vali Gürel, "Otelimiz yok ama Safranbolu'muz ve diğer bölgelerimizde toplam 3 bin 500 kişilik yatak kapasitemiz var. Günübirlik olarak burayı kullanıp daha sonra da konaklamalı olarak da diğer bölgelerimiz ve Safranbolu kullanılabilir. Ama önümüzdeki süreç içerisinde inşallah buranın otel ihtiyacını karşılamış olacağız. Ben hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Burayı sadece kayak merkezi olarak düşünmediklerini, önümüzdeki süreçte burayı doğa turizmi için de kullanmayı düşündüklerini ifade eden Vali Fuat Gürel, şöyle konuştu:

"Özellikle yazın burayı faal hale getirmek adına projelerimiz var. İnşallah onları da hayata geçirirsek buralar yazın da muhtemelen daha uzun bir süre kullanılmış olacak. Onun için sadece kayak merkezi olarak değil, aynı zamanda doğa turizmi içinde doğa kamp alanları olarak da bu bölgeyi inşallah planlamış olacağız."

Kayak merkezinden görüntüler

Telesiyejden görüntü

Pistlerde kayanlar

Valinin açıklamaları

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

