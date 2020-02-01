DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Coronavirüs nedeniyle Öykü Arin'e maske bulunmuyor

ANTALYA'da lösemi tedavi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, Coronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi.

İzmir'de 2018 yılı kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için aynı yıl Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurtdışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik, yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu olan Öykü Arin'in saçı, kirpikleri ve kaşı çıkmaya başladı.

Aile kızının tedavisini bir taraftan devam ettirip diğer taraftan da iyileşme sürecine şahitlik ederek mutlu oluyor. Öykü Arin için evde özel eğitim verecek öğretmen de arayan Yazıcı ailesi Öykü Arin'i olabildiğince topluluktan uzak tutmaya özen gösteriyor. Zorunlu olarak bir kalabalık ortama gireceği zaman özel maske kullanan Öykü Arin, ilk olarak Çin'de görülen ancak sonrasında dünyaya yayılmaya başlayan Coronavirus nedeniyle bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Virüs nedeniyle Çin'de maskelere karşı yoğun ilgi duyuldu. Çin, salgından önce ihraç ettiği maskeleri kendi vatandaşlarının ihtiyacını karşılamak için şimdilerde ithal ederken Türkiye 'de de bazı tedarikçilerde maske sorunu başgösterdi.

Kızının sağlık durumuyla ilgili her türlü gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran anne Eylem Şen Yazıcı, maske bulmakta zorlandıklarını öne sürdü. Sosyal paylaşım hesabından 3M özellikli maske fotoğrafı paylaşan anne Yazıcı, "Corona virüsü sebebiyle maske satışları patladığı için medikallerde Öykü Arin'in de kullandığı 3M maskeleri bulmak zor! Depolar göndermiyormuş. Ellerindekileri yüksek fiyatlara yurt dışına satıyorlarmış! Lösemi vb. hastalar için bu konuya bir çözüm bulmak gerekiyor" ifadelerini yazdı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Mehtap'ın yolda parçalanmış cesedi bulundu (2)

ÜZERİNDEN ÇOK FAZLA ARAÇ GEÇMİŞ

Adana 'nın Ceyhan ilçesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için seyahat ettiği otomobilden indikten sonra parçalanmış cesedi bulunan Mehtap Ateş'in üzerinden birden çok aracın geçtiği ortaya çıktı. Konya 'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş'in duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluştuğu, gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktığı ifade edildi. Üzerinden çok fazla araç geçtiği için cesedi parçalanan Mehtap Ateş'in cinayete kurban gitme ihtimali de değerlendirilirken, gözaltına alınan Murat A. ve Doğan T. ifadelerinde olayın nasıl olduğunu görmediklerini ileri sürdü.

Murat A., Konya'dan gelen genç kadın ile Ceyhan'da buluştuktan sonra gezmek için Adana'ya gitmek üzere yola çıktıklarını, bu sırada genç kadının alkol aldığını öne sürerek, "Aşırı alkollüydü, yolda tuvaletini yapmak için otomobilden indi. Dönmeyince arkadaşımla uzun süre aradık. Yolda ceset parçalarını görünce olayı fark edip polise bilgi verdik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber Kodu : 200201028

HABER: Ceyhun ÖZER/ Ceyhan, ADANA

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Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen obüs ve tanklar, TIR'larla polis eskortu eşliğinde öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Konvoy, polislerin eşliğinde ilçeden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye Çevre yolu

Askeri konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ Kilis'te

GENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti.

Öğle saatlerinde Kilis'e gelen İlker Başbuğ, kentteki tarihi yerleri gezdi. İlk olarak Oylum Höyük'ü gezen Başbuğ, daha sonra Resul Osman Dağı'na çıkarak yüksek noktadan Suriye ile Kilis'i seyretti. Başbuğ, tarihi mekanları ziyaret ettikten sonra teröristlerin roketli saldırısı sonucu 2 kişin şehit olduğu Çalık Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen ilin Kilis olduğunu ifade eden İlker Başbuğ, "Bu camide bile, namaz esnasında YPG/PYD terör örgütünün attığı roketlerle iki vatandaşımız şehit oldu. Bugün Kilis'in nüfus yapısı değişmiş onu görüyoruz. Suriye'den gelenlerin, Suriyelilerin Kilis'teki nüfus sayısının daha fazla olduğunu gerçeği var. Fakat güvenlik açısından bir sorunun kalmadığı, şehrin oldukça güvenli olduğu şartları görüyoruz. Son dönemlerde özellikle İdlib'de yaşanan olaylar var. Ümit ediyoruz, bekliyoruz ki; İdlib'de yaşanan olaylar sırasında göç dalgası olursa, en çok etkilenecek yerleşim yerlerinden bir tanesi Kilis'tir. Ama bu şehrin bunu kabul edebilecek, gücü kalmamış. İnşallah, önümüzdeki günlerde, böyle sıkıntılı durumlar burada yaşanmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tarihi yerleri gezerken

Roket Düşen Cami'de inceleme yaparken

Basın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

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Kablo hırsızlığına 3 gözaltı

MANİSA'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar bulunduğunu öğrenince harekete geçti. Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkisinde durdurulan otomobil kontrol edildi. Bagajda, çalıntı 272 kilo bakır kablo ele geçirildi. Orhan A.(23), Ramazan A.(28) ve Muzaffer K.(24), olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerle ele geçirilen 272 kilo kablo

İlçe Emniyet detay görüntüler

Olay yeri inceleme ekiplerinin kiralık aracı incelemesi

şahısların emniyete getirilişi

şahısların sağlık kontrolü için hastaneye gidişi

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Öğrenciler, Barış Manço'yu doğum gününde şarkılarıyla andı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Büyükkızılcık Şehit Bayram Kocabaş Ortaokulu öğrencileri, 21 yıl önce yaşamını yitiren Anadolu Rock müziğinin öncülerinden Barış Manço'yu, doğum gününde düzenlediği etkinlikle andı. Etkinlikte bir öğrenci Barış Manço gibi giyinip onun sevilen şarkılarını seslendirdi.

Oku bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükkızılcık Şehit Bayram Kocabaş Ortaokulu Müdürü Kazım Demirci , Barış Manço'nun gerek şarkıları, gerekse de kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu ve hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Etkinliği Manço'yu anmak adına düzenlediklerini belirten Demirci, öğrencilerine de teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sahneyi öğrenciler aldı. Barış Manço gibi giyinen bir öğrenci, 'Hal hal', 'Sarı çizmeli Mehmet Ağa', 'Nane limon kabuğu' gibi sevilen şarkılarını, onu taklit ederek söyledi. Öğrencilerin bu performansı etkinliğe katılan diğer arkadaşlarından büyük alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerin şarkı söylemesi

Etkinliğe katılan öğrenciler

Etkinlikten detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Depremde hayatını kaybedenler için lokma döküldü

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan duyarlı vatandaşlar, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin anısına lokma döktürdü.

Sosyal medyada bir araya gelerek çeşitli yardım faaliyetleri yürüten Bucalılar grubu bu kez depremzedeler ve şehitler için lokma etkinliği düzenledi. Bucalılar grubu olarak depremin etkileri sürerken Elazığ'da yaşamını yitirenleri anmak istediklerini kaydeden grubun sözcüsü Baki Kanıcı, depremde hayatını kaybedenler ve şehitler için lokma döktürdüklerini söyledi. Kanıcı, "Elazığ ve Malatya'da kaybettiğimiz insanların ruhuna lokma etkinliği düzenledik. Amacımız yaşanan sıkıntılı günleri el ele atlatıp, huzur ve mutluluğa kavuşmak. Bucalılar olarak bir araya gelip bu etkinliği düzenledik" dedi. Depremzedeler için kısa bir süre önce Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi'nin öncülüğünde hazırlanan yardım tırına katkıda bulunduklarını ifade eden Kanıcı, "Depremin artçıları bitmeden insanların ihtiyacını bilmemiz mümkün değil. Biz destekleri sürdüreceğiz. Ama yapılan yardımlar karmaşaya gelmesin, hedefe ulaşsın istiyoruz. Orada bağlantılı olduğumuz biri var. Gerçek ihtiyaçlar ortaya çıksın o zaman bize bir liste yapacak. Giyim gıda gibi gerçek ihtiyaçları belirleyip onları adrese teslim göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar sıraya girip lokma hayrına katılarak yaşamını yitirenler için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Lokma sırasından görüntü,

Baki Kanıcı ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Sömestr tatilinin son günlerinde Uludağ ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömestr tatilinin son günlerinde ziyaretçi akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kayak pistleri doldu taştı.

Sömestr tatilinin son günleri olması nedeniyle tatilciler, Uludağ'a akın etti. Tatilin son günlerini geçiren öğrenciler ile hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen günü birlikçi tatilciler Uludağ'daki yerlerini aldı. Sisli havaya aldırış etmeyen kayakseverler, pistleri doldurdu. Pistlerdeki yoğunluk sebebiyle telesiyejlerde de uzun kuyruklar oluştu. Sömestr tatili ve hafta sonu tatili sebebiyle, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Uludağ'da kar kalınlığı 114 santimetre, hava sıcaklığı ise en yüksek 1 derece ve en düşük sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.

'ULUDAĞ'I GÖRMEK İÇİN ALMANYA'DAN GELDİM'

Kayak yapmak için Ankara 'dan geldiğini söyleyen Mesut Sıvırcık, "Ankara'dan geliyorum. Geldiğim için de çok mutlu oldum. Trafik sorunu yaşanıyor dediler ama biz hemen Uludağ'a çıktık. Mükemmel bir keyif. Her yeri gezdim ama bu kadar temiz oksijeni hiç bir yerde görmedim. Çok kalabalık. Kayak yapmak da o kadar zor değil. Ben çıktım, 15 dakikada kayak yapmayı öğrendim. Hava soğuk değil ama sis var. Yarın havanın açık olacağı söyleniyor. Çok eğleneceğiz" dedi. Uludağ'ı merak ettikleri için Almanya 'dan tatile geldiğini söyleyen Şahin Keleş, "Almanya'dan 7 günlüğüne geldik. Hem tatil yapmak hem de Bursa 'yı görmek için Uludağ'a geldik. Uludağ'a ilk defa geldim. Daha önce Sarıkamış 'ta kayak yapmıştım. Bir kaç gündür hava biraz sisli. Kar yağdığında rahat kayak yapamıyoruz. Ama yine de bugün güzeldi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pistlerden detaylar

-Kayak yapan vatandaşlardan detaylar

-Sisli havadan detaylar

-Genel detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Yaralı kızıl akbaba ve şahine yardım

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kızıl akbaba ve şahin, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Sarayköy ilçesindeki boş bir tarım arazisinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Nesli Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan kızıl akbabanın ilk kontrollerinde bilinçsiz avlanma sonucu kanatlarında ateşli silahlardan kaynaklı yaralar oluştuğu tespit edildi. Hemen tedavi altına alınan yırtıcı kuşun sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşamına yeniden bırakılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri, geçen hafta yine vatandaşlar tarafından Denizli 'de bulunan yaralı bir şahinin tedavi altında olduğunu bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri, ilk muayenesinde şahinin de ateşli silahlardan kaynaklı yaralandığını belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kızıl akbabadan detay görüntüler

Tedavisi süren şahinden detaylar

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,