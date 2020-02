DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, eşi Mehmet Fatih Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Taşıran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşylarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yakınların gözyaşı dökmesi

Abla İlkay Yiğit'in yakınları teskin etmesi

Cenazeye katılanların gözyaşı dökmesi

Cenazenin morgdan cenaze arabasına konulması

Aracın mezarlıktan ayrılması

Çiftin opak görüntüsü

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

===============================

Kapıkule'de TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi(2)

NARKOTİK KÖPEKLER BULDU

Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'dan giriş yapıp, Gürcistan'a giden Arnavut plakalı TIR'da yapılan aramada 20 ton 70 kilo esrar geçirildi. Karayolu sınır kapısında Cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en yüklü olduğu belirtilen uyuşturucuların ele geçirilmesinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde Narko Tim ekibinde görev yapan Venüs ve Benga isimli narkotik dedektör köpekler büyük rol oynadı.

"KÖPEKLERLE ARANMASA BULMANIZ İMKANSIZ"

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Haluk Cantekin, uyuşturucunun risk analizi yapılarak köpeklerin arama yapmasıyla ele geçirildiğini söyledi. Cantekin, "Riskli gördüğümüz araçları önce arama yapmak için X-Ray'a gönderiyoruz, buradaki taramasında tepki vermesinin ardından hangara çekiyoruz TIR'da daha sonra çay ya da tütün narkotik köpeklerimizle arama yapıyoruz. Bu şekilde uyuşturucuyu tespit ediyoruz. Uyuşturucu yakalanan TIR, İtalya'dan yüklediği gümrük yükü ile sınır kapımıza giriş yaptı. Yaptığımız aramada 213 gübre yüklü çuvalda 2 ton 70 kilo tek seferde ele geçirilen esrar uyuşturucu maddeyi ele geçirdik. Çok güzel gizleme yöntemi yapılmış. Gübreler içinde uyuşturucunun bulunması daha zor oluyor. TIR'ın uyuşturucu orta kısmına yüklendiğinde de baktığınızda tamamen yasal yük gibi görünüyor.Yükün indirilip köpeklerle arama yapılmadığı taktirde gizleme yöntemiyle ortada toplandığı için bulmanız çok zor" diye konuştu.

"BİR REKORA İMZA ATTIK"

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, yakalanan uyuşturucunun kara sınır kapılarında tek seferde yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu ve bir rekora imza attıklarını söyledi. Ocak, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 2 ton 70 kilogram uyuşturucuyla yeni bir rekora imza attık. Bu uyuşturucunun yasal yükü toprak, sahamızda yaptığımız araştırmada toprak çuvalların içinde 2 ton 70 kilo esrar maddesi yakalamamıza neden oldu. Aynı gün İpsala Sınır Kapısı'nda saç yüklü TIR'da zulalanmış şekilde TIR'da 306 kiloda esrar aldık. Bu sınır kapılarımızda yakalanan 2 ton 70 kilo en yüksek uyuşturucu oldu. Yaptığımız çalışmalar yükü indirip bindirme yöntemi ve narkotik köpeklerimizin çalışmasıyla ortaya çıkmıştır" dedi.

Ele geçirilen uyuşturucular çuvallar içinde TIR'dan indirilerek hangarda sergilendi. Sergilenen uyuşturucu evin büyük bir odasını kapladığı görüldü. Uyuşturucuyu koklayarak bulan narkotik dedektör köpekler Venüs ve Benga, uyuşturucunun önünde gazetecilere poz verdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

TIR'dan detay

Uyuşturucu yüklü TIR dorsesi

Narkotik köpekler

Köpeklerden detay

Yaşar Yaman Ocak ile röp.

Detay görüntü

Haluk Cantekin ile röp.

Uyuşturucu dolu çuvallar

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Çuvalların taşınması

Çuvallardan detay

Gümrük çalışanları uyuşturucu önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

==============================

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Uğur Yılmaz (34) idaresindeki 34 AAN 167 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sürücü Yılmaz hasar gören otomobil içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Uğur Yılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Beton bariyere çarpan otomobil

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ KARTEPE, KOCAELİ

===============================

Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

ZONGULDAK'ta, 2017'de kaybolan ve henüz ulaşılamayan Nesrin Koçaklı'yı (15) denize atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ın (19) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. Savcılık iddianamesinde, Erkan Kanyılmaz'ın genç kızı denize attıktan sonra boğulup gözden kaybolana kadar izlediği belirtildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı, Ocak 2017'de 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan Nesrin Koçaklı ile ilgili dosyayı kapatmayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ı gözaltına aldı. Liman arkasındaki kayalıklarda genç kızı denize atarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Erkan Kanyılmaz, tutuklandı.

Erkan Kanyılmaz hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası Erkan Kanyılmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Erkan Kanyılmaz'ın yanı sıra Nesrin Kanyılmaz'ın ailesi ve iki tarafın avukatları katıldı.

AĞILAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Mahkemede okunan iddianamede, toplanan deliller, tanık ifadeleri doğrultusunda Erkan Kanyılmaz'ın ve Nesrin Koçaklı'nın birlikte liman arkasındaki kayalıklara gittiği ve burada çıkan tartışmada, Kanyılmaz'ın genç kızı denize attığı ve boğulup gözden kaybolana kadar izlediği belirtildi. Yapılan araştırmalarda Erkan Kanyılmaz'ın tanık M.K.'ye, Nesrin'in dayısından korktuğu için kendisini denize attığını söyleyerek, 'Bunu sadece ikimiz biliyoruz. Bu iş aramızda kalsın, yoksa senin üzerine kalır' dediği yer aldı. Ayrıca Erkan Kanyılmaz'ın birlikte yaşadığı S.D.'nin mahallede 'Nesrin'i sen öldürdün, beni de mi öldüreceksin?' diye bağırdığı tanık ifadelerinden iddianamede yer aldı. Savcı, telefon kayıtlarında da Erkan Kanyılmaz'ın genç kızı öldürmüş olabileceği yönündeki beyanları ve tanıkların olayla ilgili anlatımlarından yola çıkarak Nesrin Kanyılmaz'ı denize attığı, boğulana ve gözden kaybolana kadar beklediğini göz önüne alarak cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Erkan Kanyılmaz, genç kızı öldürmediğini söyledi. Liman arkasında görüştükten sonra Nesrin Kanyılmaz'ın orada kalmak istediğini anlatan Erkan Kanyılmaz, "Yeğenim M.K., Nesrin ve ben liman arkasına yürüdük. M.K., bizi tünelin girişinde bekledi. Tünelin orada konuştuk. Ben Nesrin'e ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine Nesrin de beni sevmediğini, ayrılmak istediğini söyledi. Başka bir şey konuşmadık. Nesrin bizim gitmemizi, biraz daha kalacağını söyledi. Biz oradan ayrıldık. Ayrıldıktan sonra eve gittim. Ertesi gün dayısı ve annesi evime geldi. Nesrin'i sordular. Ben yanımda olmadığını söyledim. Bu şekilde Nesrin'in kaybolduğunu öğrendim" dedi.

TANIKLAR İFADE VERDİ

Mahkeme tanık olarak dinlenen M.K. de liman arkasında Erkan Kanyılmaz'ın tek başına yanına geldiğini anlatarak, "Erkan bana, 'Nesrin arkamızdan gelecek' dedi. Ben daha önceki buluşmalarımızda Erkan ve Nesrin'in ayrı ayrı gittikleri için şüphelenmedim. Bir süre sonra mahallede dolaşırken Erkan ile karşılaştım. Bana, Nesrin'in dayısından çok korktuğunu eve giderse dayısının ikisini birlikte gördüğü için öldüreceğini söyleyerek kendisini aniden denize attığını söyledi. Bana bu konudan kimseye bahsetmemi, yoksa işin üzerime kalacağını söyledi. Ben de korktum ve kimseye bir şey anlatmadım. Daha sonra polisler benimle görüştüğünde bildiklerimi anlattım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Erkan Kanyılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Sanığın adliyeden çıkarılışı )

-Adliyeden detay

-Liman arkası

-Nesrin Koçaklı'nın ailesinin eylemi

-Nesrin Koçaklı'nın fotoğraf

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK

===============================

Köy halkı taş ocağının kapatılması için dava açtı

YALOVA'da bulunan bir taş ocağının alan genişletme ve kapasite artırımı talebine karşı dava açan bölge halkı, ocağın kapatılmasını istedi.

Yalova'ya bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi'nde 2002 yılında açılan kalker ocağı, 2019 yılında Yalova Valiliği tarafından prosedüre uyulmadığı için kapatıldı. Ocağı tekrar faaliyete geçirmek isteyen firma ise alan genişletilmesi ve kapasite artırımı için proje hazırladı. Ocak ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporunun olumlu bulunduğunu öne süren Güneyköy Muhtarlığı ile Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği de, rapora karşı Bursa 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava kapsamında firmanın çalışmaları durdurulurken, mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyeti taş ocağında inceleme yaptı. Ellerinde pankartlarla ocağın tekrar açılmak istenmesine tepki gösteren bölge halkı da, ocakla ilgili mahkemenin kendileri için olumlu bir karar vereceğine inandıklarını söyledi.

'EKTİĞİMİZ ÜRÜNLER YETİŞMİYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Güneyköy Muhtarı Hacı Murat Erhan, "Taş ocağı köyümüze 500 metre uzaklıkta. Ocağın şu anki kapasitesi bitmiş durumda. Ocak ÇED raporu ile genişletilmek isteniyor. Bu genişleme sürecine ilişkin davamızı açtık. Dava olumlu bulundu ve şu an mahkeme heyeti kuruldu. Mahkemenin karar vermesi yaklaşık bir sene sürüyor. Taş ocağının bitiminden sonra hemen orman alanı başlıyor. Ormanın ardından da köyümüzün evleri başlıyor. Köyümüze aşırı derecede toz ve yüksek ses geliyor. Ektiğimiz hiçbir ürün yetişmiyor. Köy halkı da sağlık sorunları yaşıyor. Bunun önlenmesi için çalışıyoruz" dedi.

'KÖYÜMÜZÜ TEHDİT EDEN BİR GİRİŞİM'

Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Hakim Menteş ise, "Ocakta kapasite artırımı projesi var. Dağlarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı ve köyümüzü tehdit eden böyle bir girişime karşı buraya gelmiş bulunuyoruz. Şu anda mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti mevcut. Biz de kendimizde haklı olduğumuz yönleri anlatmaya çalıyoruz. Köyümüzün yakınında bunla beraber 3 ocak var. Köyümüz ocaklarla çevrilmiş durumda. Eğer bu durum böyle devam ederse köyümüzün ömrü çok uzun olmayacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Taş ocağını protesto eden vatandaşlardan görüntüler

-Taş ocağının bulunduğu dağdan drone görüntüleri

-Detaylar

Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Hakim Menteş ile Güneyköy Muhtarı Hacı Murat Erhan ile röportaj

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

===============================

Sobadan zehirlenen çift öldü, oğulları hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59) yaşamını yitirdi, oğulları Mehmet Cihan (30) ise hastanede tedaviye alındı.

Çiftçilikle uğraşan 4 çocuk sahibi Mehmet-Hüsne Cihan çifti dün gece Yeni Mahalle'deki 2 katlı evlerinin üst katında sobayı yakıp, yattı. Oğulları Mehmet Cihan da diğer odada uyudu. Çiftin Antalya'da yaşayan oğulları Murat Cihan, bugün öğleden sonra telefonla ailesine ulaşamayınca aynı sokakta bakkalı olan Şemsettin Karakuş'tan yardım istedi. Eve giden Karakuş, kapıyı açan olmayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin yardımı ile girdikleri evde Mehmet ve Hüsne ile oğulları Mehmet'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Mehmet ve Hüsne Cihan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde olan Mehmet Cihan ise İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Cihan, Dr. Ersin Aslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan Mehmet-Hüsne Cihan'ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANI ÇOK ÜZGÜNÜZ

Olay yerine gelerek Cihan Ailesi'nin yakınlarına başsağlığı dileyen İslahiye İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural, "Baba ve anne sobadan sızan karbonmonoksit gazında hayatlarını kaybetti. Oğullarının durumu ise ağır ve hastanede tedavi altında. Üzgünüz, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi olarak sürekli uyarı anonsları ve sosyal medya sayfalarımızdan uyarılar yapmamıza rağmen maalesef insanlarımız bu uyarıları dikkate almıyor. Hava şartları çok soğuk ancak can her şeyden önemli. Dikkat etmeliyiz, vatandaşlarımızdan ricam, bugünlerde ve aşırı rüzgarlı günlerde daha dikkatli olmaları ve gereken önlemleri almalarıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Mahalleden görüntüler

Olayın yaşandığı ev

Ambulanslar ve kalabalık

Vatandaşlar ile röp.

Bakkal Şemsettin Karakuş ile röp.

Belediye Başkanı Kemal Vural ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

=============================

Van-Çatak Karayolu, çığ riski nedeniyle araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor

VAN-Çatak ile Van-Bahçesaray Karayolu, düşen çığlar ve çığ riskleri nedeniyle, 3 gündür valilik kararıyla ulaşıma kapalı. Trafiğe kapatılan yolda bugün de araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmezken, 3 gün önce hastalaık nedeniyle hayatını kaybeden babası Ahmet Yabaş'ın cenazesine katılmayan Mehmet Yabaş, yolun bir an önce açılmasını istedi.

Van-Çatak ile Van-Bahçesaray Karayolu'nun 3 ayrı noktasına düşen çığ temizlemle çalışmaları sürerken, Çatak'a taziye ziyaretine giden vadandaşlara, aynı güzergah üzerinde bulunan Görentaş Jandarma Karakolu'nda, araçların giriş ve çıkışlarına güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor. Van Valiliği'nin kararıyla, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 gündür trafiğe kapalı olan karayolunda, bugün de araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Yolda bekletilen Mehmet Yabaş, 3 gün önce vefat eden babası Ahmet Yabaş'ın cenazesine katılmadığını belirterek,"Yol çığdan dolayı kapalı olduğu için Çatak ilçesine babamın cenazesine yetişemedim.Bir an önce bu yolun açılmasını istiyoruz."dedi.

Çatak ve Bahçesaray Karayolu'ndaki çığların tamamen temizlenmesinin ardından, yolun trafiğe açılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Yolda bekletilen araçlar

-Vatandaşlar

-Muhabir anonsu

-Vatandaşlarla röportajlar

-Detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

===============================

POYD Başkanı Atmaca: Birkaç yıla kalmaz dünya 5'inciliğine doğru yürüyeceğiz

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye'nin 52.5 milyon turistle dünya 6'ncısı olduğunu belirterek, "2020 için kendimize hedef koyduğumuz 58 milyon turisti yakalarsak, kısa dönem içerisinde, birkaç yıla kalmaz dünya 5'inciliğine doğru yürüyeceğiz" dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Dünya Turizm Örgütü'nün yaptığı açıklamada 2019 yılında Türkiye'nin 52.5 milyon turistle dünya 6'ncısı olduğunu belirterek, "Hedefimiz 5'incilik. Bizden sonra İtalya var. Aramızda 8 milyon fark var. 2020 için kendimize hedef koyduğumuz 58 milyon turisti yakalarsak, kısa dönem içerisinde birkaç yıla kalmaz dünya 5'inciliğine doğru yürüyeceğiz. Bu sektördeki artış, paydaşların tüm emekleriyle iyi bir noktaya geldi. 2016'da yaşanan krizden sonra 2017'de toparlanan sektör 2018'de tüm zamanların en iyi yılı olmuştu. 2019 ise tüm zamanların en iyi yılı oldu. 2020'nin ocak ayı da gayet iyi. Ülkemize ve Antalya'ya gelen turist sayısında artış devam ediyor. 2019'da yaşanan yüzde 14'lük artışla 52.5 milyon olan turist sayısı bizi dünya 6'ncılığına getirdi. 2020 yılı gayet iyi başladı. Rakamlar gayet başarılı. 2020 yılında 2019 gibi gayet iyi bir yıl geçireceğiz" dedi.

'50 BİN BİLE OLMAYAN YATAK SAYIMIZ 1.5 MİLYONLARA GELDİ'

Listenin ilk sırasında yer almak için çok çalışmak ve yatak sayısını artırmak gerektiğini vurgulayan Ülkay Atmaca, şöyle konuştu:

"Birinci olan Fransa ile aramızda yarı yarıya fark var. İspanya ile aramızda yüzde 50'ye yakın fark var. Ama sektör çok umut verici. Son 30 yıl Türk turizmine baktığımızda 1 milyon turistten gelinen noktaya bakıldığında 58 milyon turist hedefliyoruz. 50 bin bile olmayan yatak sayımız 1.5 milyonlara geldi. Sektördeki artış inanılmaz hızlı boyutlarda. Neden olmasın ki. Bunun için ciddi yatırımlar gerekli. Ciddi alt yapı gerekli. Gelinen nokta son 10 yıla bakıldığında arka arkaya yaşanan siyasi ve ekonomik bütün krizlere rağmen Türkiye'nin 52.5 milyon turisti ağırlıyor olması, hedefinin de 58 milyon olması, 2023'te 40 milyar dolar turizm getirisi beklentisi olması sektörün tüm paydaşlarının ortak başarısıdır. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Bu ülkenin birbirine bağlı, bu şehrin birbirine bağlı 60 farklı sektör birbirine destek veriyor. Bu yüzden turizmi ne kadar geliştirebilirsek, fiyatlarımızı ne kadar artırabilirsek, ülke ekonomisine ve şehir ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden turizmciler olarak bütün mücadelemizi veriyoruz."

'2020'YE ÇOK İYİ BAŞLADIK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendilerine çok katkısı olduğundan bahseden POYD Başkanı Ülkay Atmaca, şöyle devam etti:

"Sektörün 3 ayağını da çok iyi bilen birisi. Otel grubu, konaklama sektörü var. Türkiye'nin en büyük tur operatörünün sahibi. Turizmin en önemli 3 ayağı olan ulaşım, konaklama ve seyahat sektörünü çok iyi bilen birisi. Bize her zaman kapılarını açıyor. Ne zaman ihtiyaç duyduğumuzda her zaman yanımızda. POYD Başkanı olarak benim başkanlığım dönemimde çok verimli toplantılar yaptık. Bahsettiğimiz iyi şeylerin dışında sorunlarımız da var. Sorunların çözülmesi için de şehir olarak çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılı için erken rezervasyonlar devam ediyor. Erken rezervasyon devam ettiği için de ocak ayı sonu itibarıyla aldığımız sayılar gayet iyi. 2020 en az 2019 kadar iyi olacak. Rusya ve Avrupa pazarında, İngiltere'de ciddi artışlar var. Polonya'da yüzde 40-50'lik artışlar var. 2020 ile ilgili ilk 40 günlük veriler oldukça iyi. Bütün aksiliklere rağmen 2020'ye çok iyi başladık. Koronavirüsle ilgili Ege ve Akdeniz'de bize yansıyan bir şey yok. Bu daha çok kültür turizmiyle ilgili İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale'de etkili oldu. Bu virüsün artık bir an önce çözülüp, insanların ölmemesi lazım. Turizmden ziyade insanların ölmemesi bizim için daha önemli. Çin halkına geçmiş olsun diyoruz. Bu mikroptan da bir an önce kurtulmalarını diliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

RÖP: Ülkay Atmaca

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),