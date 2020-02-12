DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Kayıp Merve, 18 gün sonra bulundu

SAMSUN'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Merve K. (14), 18 gün sonra bulundu. Polis, Merve K.'nin bulunduğu evde yaşayan 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, 25 Ocak tarihinde İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Asiye M.'nin kızı Merve K.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kız arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Merve K.'nin, Yeşildere Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Polis, dün akşam adrese operasyon düzenledi. Merve K. bulunurken, ev sahibi İrfan Y. (48) ile yanındaki Mahire T. (24) gözaltına alındı. Ekipler, Merve K.'yı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

KENDİ RIZASIYLA EVİ TERK ETMİŞ

Samsun'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Merve K., (14), 18 gün sonra bulundu. Polis ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edilen Merve K.'nın kendi rızasıyla Mahire T.'nin evine gittiği öğrenildi. Karakolda ifadesi alınan Mahire T.'nin ise, 'Merve annesiyle tartışıyordu, ben ona yardım etmek istediğim için yanıma aldım' dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Merve K.'nin kendi rızasıyla Mahire T.'nin yanına gittiğini ve herhangi bir kaçırma konusunun olmadığını söylediği öğrenildi. Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Mahire T. (24) ve İrfan Y. (48) ise Merve K.'nin yaşının 18'den küçük olması sebebiyle annesinin rızası olmadan evden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle 'alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Sevgi Evleri'nden detaylar

-Adliyeden detaylar

-Emniyetten detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Sivas'ta yoğun kar yağışı (2)

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ BULDU

Sivas'ta kar yağışının aralıksız sürmesiyle kentte araç ve yaya trafiği aksadı. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Karın keyfini çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise kent meydanında fotoğraf çektirdi.

SUŞEHRİ'NDE HASTA KURTARMA OPERASYONU

Suşehri ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Karalar köyünde yaşayan Kiraz Karakuş (85) rahatsızlandı. Yaşlı hastanın yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulans Karalar köyüne, Suşehri İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kiraz Karakuş, Suşehri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayrıca ilçede etkisini sürdüren yağıştan dolayı yolda mahsur kalan bir araç ve içerisindeki şoför, iş makinelerinin aracı çekmesi sonucu kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

-Oluşan yoğun kar kütleleri

-Araç v eyaya trafiği

-Belediye ekiplerinin çalışmaları

-Suşehri'nde hasta kurtarma operasyonu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, DHA

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Antalya'da 'Patara Yılı' sevinci (2)

VALİ KARALOĞLU'DAN TEŞEKKÜR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Vali Karaloğlu, emeği geçen Antalya milletvekilleri ve kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ı da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında bu yılın teması olarak Patara Yılı'nı tüm Türkiye'ye duyurduğunu belirten Karaloğlu, "Bizim için, Antalya için bundan daha güzel haber olamaz. Biz iki yıldır Antalya'da temalı yıllar yapıyorduk. 2018'e Perge Yılı, 2019'a Aspendos Yılı demiştik ve Sayın Cumhurbaşkanımız geçen seneyi Göbeklitepe Yılı ilan etmişti. Bu seneyi de Patara Yılı ilan etmesiyle Antalya'da yerel bir tema kullanmamıza gerek bırakmadı. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz Antalya ve turizm sektörü adına" diye konuştu.

NİÇİN PATARA TERCİH EDİLDİ?

Türkiye'de tema olmayı hak eden birçok antik şehir olduğunu belirten Karaloğlu, Göbeklitepe gibi çok önemli bir temadan sonra Patara'nın niye tercih edildiğine ilişkin şunları söyledi:

"Patara, Batı Akdeniz'de çok önemli bir medeniyet merkezi olan Likya medeniyetinin M.Ö. 168'den, M.S. 67'ye kadar Likya Birliği'nin başkentliğini yapmış ve en önemli liman şehri. Likya bölgesi Roma İmparatorluğu denetimine geçtikten sonra Roma, Likya ile Pamfilya'yı birleştiriyor. Tek eyalete dönüştürüyor ve yine başkent Patara olarak devam ediyor. Bu kadar önemli bir merkez, daha sonra doğu Roma İmparatorluğu- Bizans kuruluyor ve yine Pamfilya ile Likya'yı ayırıyor ama yine Likya'nın başkenti Patara olarak devam ediyor. İçerisindeki tarihsel yapıları, kültür varlıklarıyla Patara 2020'nin temasını hak edecek değerde bir yer."

ABD'YE MODEL OLMUŞ YÖNETİM BİÇİMİ

Patara'yı önemli kılan hususun, Fransız düşünür Montesquieu'nun 1748 tarihli 'Kanunların Ruhu' adlı kitabında anlattığı yönetim modelleri içinde en iyi model olarak gösterdiği Patara'daki cumhuriyet modeli olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Daha sonra bu kitaptan ilhamla 1787'deki ABD'nin ilk anayasasına Patara modeli ilham oluyor. Likya Birliği, Likya cumhuriyet modeli ABD devletinin kuruluşunda ve ilk anayasasında ilham kaynağı oluyor. Bu yıl TBMM'nin de 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve çok güzel denk geldi" dedi.

DENİZ FENERİ MECLİS ÇATISI TAMAMLANACAK

Patara'da Roma dönemine ait çok özgün deniz feneri olduğunu, bu yıl tarihte olduğu gibi denizcilere yol gösterecek şekilde restore edileceğini anlatan Vali Karaloğlu, daha önce TBMM tarafından restoresi yapılan meclis binasının çatısının da bu yıl kapatılacağını açıkladı. Patara'da Roma döneminden kalma çok önemli su kemerleri olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Hala ayakta. Roma döneminin çok özgün yapıtlarından biri olan yol kılavuz anıtı var. Kazıyla ortaya çıkarılan ve parçaları şu anda Antalya Müzesi'nde, konservasyonları tamamlandı. İnşallah yakın zamanda elimizde olan parçaları Patara'da sergilenecek" diye konuştu.

OSMANLI'NIN İLK TELSİZ-TELGRAF İSTASYONU

Patara'nın Osmanlı döneminde de çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet döneminde, oğlu Cem Sultan Patara'ya gelerek, Rodos'tan bir heyetle görüşüyor. 2'nci Abdülhamit Han döneminde Osmanlının ilk telsiz telgraf istasyonu Patara'da inşa ediliyor. Niçin, çünkü Kuzey Afrika'yla Anadolu'yu en kısa yoldan birleştiren nokta Patara'dır. Bugün Türkiye ile Libya hükümeti arasında yapılan anlaşmada yine irtibatı sağlayan nokta Kaş Patara bölgesidir. İtalyanlar Anadolu'ya geldiğinde ilk bombaladıkları yer Patara telsiz istasyonudur. Osmanlının Kuzey Afrika, Libya'yla irtibatını kesmek için. Bu telsiz telgraf istasyonu Mustafa Kemal Atartürk'ün Trablusgarp'daki mücadeleyi yürütürken, Osmanlı başkenti İstanbul'la irtibatını sağlayan çok önemli bir noktadır."

NOEL BABA'NIN MEMLEKETİ

Patara'nın dünya için önemli özelliklerinden birinin de Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Yaşadığı yerdir. Bugün belki kilisesi, mezarı Demre'de olsa da Noel Baba'nın doğum yeri Patara'dır. Hristiyanlık açısından da önemli merkezlerden biridir. Bu kadar güzel ve önemli bir tarihi mekanın 2020 yılı teması ilan edilmesi, hem Antalya'yı hem turizm sektörünü hem de ülkemizi mutlu etmiştir. Özellikle tarih ve kültür turizmi farklı bir noktaya gelir diye de umuyorum" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE MİLLETVEKİLLERİ SUNUM YAPTI

2020 temasının Patara Yılı seçilmesiyle ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Antalya'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik ve Kemal Çelik'in katılımıyla geçen hafta bir sunum yapıldı. Sunumu, Atay Uslu gerçekleştirdi. Milletvekili Uslu, "Bu süreçte ekip olarak hep birlikte hazırlık çalışması yaptık. Sunumu milletvekillerimiz adına ben yaptım" dedi.

CUMHURBAŞKANI PATARA'YA GELİYOR

Antalya'nın batısında farklı bir turizm konsepti olduğunu ve bunu ön plana çıkarmak istediklerini belirten Atay Uslu, şöyle dedi:

"Butik, kültür, doğa, tarihin ön plana çıktığı bir turizm konsepti. Her yıl bir tema bölge ilan ediliyordu. Geçen yıl Göbeklitepe'ydi ve bu yıl Patara ilan edildi. Patara'nın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olması bölgeye hem restorasyon hem daha çok turist gelmesi hem de tarihin gün ışığına çıkarılması açısından önemli. Bu kararların ortaya çıkmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sayın bakanlarımıza ve milletvekili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kararı açıkladıktan sonra bölgeye özel bir ziyarette bulunacağını da ifade etti. İnşallah kendisini yakın bir süre sonra Patara'da misafir edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-RÖP 1: Vali Münir Karaloğlu

-RÖP 2: Yeliz Gül Ege

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Çığ düşen Zigana Dağı'nda, ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı

TRABZON - Gümüşhane sınırında çığ düşmesi sonucu dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve gece tek şeritten ulaşımın kontrollü olarak verildiği Ziğana Dağı'nda sürdürülen yol açma çalışmalarının ardından ulaşım çift yönlü sağlanmaya başlandı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu Ziğana Dağı'nda dün saat 20.30 sıralarında çığ düştü. Çığ nedeniyle yoldan geçen 3 araç hasar görürken, kar kütleleri nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda çığ altında araç kalma ihtimali üzerine AFAD ekipleri çığ çubukları ile kar altında incelemelerde bulundu. Çığ altında araç olmadığının belirlenmesi üzerine karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı. Çalışmaların ardından yol kar kütlelerinden temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı. Bölgede yer yer kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yol detayları

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE DHA

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Doğum gününde kazada ölen o anne toprağa verildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede karnındaki kız bebeği ameliyatla alınan, kendisi ise yaşamını yitiren 8 aylık hamile Figen Kazancıo, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Muammer Kazancıo, "Aşkımı kaybettim. Kızımda bu acıyla dünyaya gelmiş oldu. Eşimle doğacak kızıma 'Elif' adını vermeyi düşünüyorduk. Kızım yaşarsa artık eşimin adı onunla beraber yaşayacak" dedi.

Kaza dün saat 05.00 sıralarında Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale'de 8 aylık hamile Figen Kazancıo, doğum gününü eşi Muammer Kazancıo ve bir grup aile dostu ile birlikte gece geç saate kadar kutladı. Sona eren kutlamanın ardından Kazancıo çifti ve beraberindekiler Şaban Damgacı'nın kullandığı 06 AK 9828 plakalı otomobille dönüşe geçti. Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiklerinde Damgacı, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Damgacı, yanındaki eşi Özge Damgacı, Figen Kazancıo, eşi Muammer Kazancıo, Hüsne Aslan ve Murat Damgacı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Figen Kazancıo'nun karnındaki kız bebek, ameliyatla alındı. Kazancıo, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Figen Kazancıo'nun Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazesi, daha sonra helallik için Kale ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Cenaze evin önüne getirildiğinde Kazancıo Ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Yaşamını yitiren Kazancıo'nun evlenirken yüzüne örttüğü kırmızı duvağı da tabutunun üzerine konuldu. Kazancıo'nun cenazesi mezarlığa götürülürken tabutunu, kayınpederi Hüseyin kazancıo da taşıdı. Alanyurt Camii'nde kılınan namazının ardından Alanyurt Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'EŞİMİN ADI ONUNLA BERABER YAŞAYACAK'

Kazada eşini kaybeden kendisi ise yara almadan atlatan Muammer Kazancıo, "İçim acıyor. Kaza günü akşamı Şaban Damgacı'nın ailesiyle buluştuk. Eşim Pamukkale'yi görmek istemişti. 'Doğumdan önce ona da değişiklik olsun' diyerek Pamukkale'yi seyretmeye gittik. Dönüşte bu acı olayı yaşadık. Aşkımı kaybettim. Kızımda bu acıyla dünyaya gelmiş oldu. Eşimle doğacak kızıma 'Elif' adını vermeyi düşünüyorduk. Kızım yaşarsa artık eşimin adı onunla beraber yaşayacak" diye konuştu.

Öte yandan, Kazancıo'nun dünyaya getirdiği kız bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde kuvözde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Cenazenin camiye taşınması

-Cenaze töreninden görüntü

-Eşini kazada kaybeden Muammer Kazancıo'nun görüntüsü

-Namazın kılınması

-Tabutun taşınması

-Kazancıo çiftinin evlilik fotoğrafı

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Tunceli'de 120 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yollatrı temizleme çalışmaları sürüyor. Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolunda etkili olan fırtına nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tunceli kent merkezinde kar yağışı görüntüsü

Yollardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Gülistan'ı arama çalışmaları 39'uncu günde

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları 39'uncu günde de sürdü. Aramalarda genç kıza ait bir iz bulunamadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 39'cu günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Genel komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama-kurtarma polisleri ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri katılıyor. Bugün Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalarda ve dalışlarda Gülistan Doku'ya ait hiçbir ize rastlanmadı.

400 SAAT DALIŞ YAPILMIŞ

Gülistan Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekiplerinin 400 saat dalış yaptıkları belirlendi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ise 2 sualtı robot kamerayla 300 saatten fazla su altı araması yaptığı öğrenildi.

Öte yandan ilk günden itibaren Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını takip eden Vali Tuncay Sonel beraberindeki Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Sonel, Doku'nun ailesiyle de görüşerek yapılması gereken her şeyi yaptıklarını arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Arama çalışmalarından görüntü

Vali Sonel'in arama çalışmaları takip etmesi

Vali Sonel'in Doku'nun ailesiyle görüşmesi

Genel ve detay görüntüler

Uzunçayır baraj gölünden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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