DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdi

SURİYE rejiminin ilerlemeye çalıştığı İdlib'de devam eden bombardıman, ilçeler ile kırsal bölgelerdeki yerleşim alanlarını harabeye çevirdi.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan tarım kenti İdlib'in 1 milyon olan nüfusu, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin de gelişinin ardından 4 milyona ulaştı. Esed karşıtlarının sığınağı haline dönüşmesiyle ülke nüfusunun neredeyse 3'te birini topraklarında barındırır hale gelen İdlib, son yıllarda rejimin hedefine girdi. Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanmasından dolay, 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib'i ele geçirmek isteyen Esed rejimi, kentin kırsalını Rus savaş uçakları ve İran destekli savaşçılar ise karadan ve havadan ateş altına almaya başladı. Türkiye'nin yaptığı diplomatik girişimlerin ardından varılan mutabakatlar ile zaman zaman durdurulan bombardıman son aylarda yeniden İdlib'i hedef almaya başladı. Kentin en büyük ilçesi olan Maarat An Numan'ın da rejim kontrolüne girmesinin ardından, bu ilçe ile kırsalındaki köylerde yaşayanlar evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgeler veya TSK'nın sınır ötesi harekatları ile güvenli hale getirilen Afrin ve Azez bölgesine göç etmek zorunda kaldı.

BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

İdlib'e yakın noktadaki Serakib bölgesinin de son günlerde rejimin kontrolüne girip, M4 ve M5 otoyollarında da hakimiyeti sağlamayı amaçlayan Esed rejimi, kentin kırsalını sivillerden arındırmak amacıyla bombardımanını sürdürüyor. İdlib kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki bölgeler de rejim ve Rus savaş uçakları tarafından birkaç gün önce hedef alındı. Saldırıların ardından bölge harabeye dönerken, burada yaşayanlar ise devam eden bombardımandan korunmak için çareyi zorunlu olarak evlerini terk etmekte buldu.

TÜRK ASKERLERİ EN BÜYÜK GÜVENCE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son günlerde İdlib'e yığınak yapması ve kendisine yönelik taciz ve saldırıları anında yaptığı misilleme ile püskürtüp, rejim güçlerine verdiği zayiat İdlib'de yaşayanları mutlu ediyor. Türk askerinin bölgeye gelmesi ile umutlarının arttığını ifade eden İdlibli siviller, bombardımanını biran önce son bulmasını isterken kendilerine her zaman destek olan Türkiye'ye minnettar olduklarını vurguluyor. İdlibli siviller saldırıların sona ermesi için uluslar arası kamuoyunun Türkiye'ye destek olarak Esed rejimi ve destekçilerinin daha önce varılan mutabakatlara bağlı kalarak geri çekilmesini beklediklerini belirtiyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/İDLİB (Suriye),

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İdlib kırsalı, hayalet kente dönüştü

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam ettirdiği bombardıman şehrin kırsalını adeta hayalet kente dönüştürdü.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de rejimin hedefinde olan İdlib'de binlerce kişi saldırılardan korunmak için güvenli bölgelere kaçmayı sürdürüyor. Uzun süredir rejimin ele geçirmek için saldırı düzenlediği İdlib'in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan zorunlu olarak göç etti. Evlerini terk eden siviller, sahip oldukları araçlarına alabildikleri eşyaları ile yola düşerek bombardımandan korunmaya çalışıyor.

Saldırılar nedeniyle yüzlerce köy, sivillerin terk etmesinin ardından hayalet kente dönüştü. İdlib'in Eriha ilçesine bağlı Mastume Köyü de yoğun bombardımanın ardından boşaltıldı. 100'ü aşkın hanenin bulunduğu köyde yaşayan bini aşkın kişi, saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek İdlib kent merkezi veya Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Bombardımandan kaçan insanların büyük bölümünün terk ettiği evlerinin kapılarını bile kapatamadıkları görüldü.

TÜRKİYE GELSİN, EVLERİMİZE DÖNELİM

Öte yandan İdlib'in kırsalındaki yerleşim alanlarından kaçan sivillerin ise Türkiye sınırına göçü de devam ediyor. İdlib yönüne giden bazı aileler ise bombardımandan kaçtıklarını ve yoğun şekilde savaş uçaklarının köyleri bombaladığını ifade etti. Hayatta kalabilmek adına kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Suriyeliler, tek umutlarının ise Türkiye olduğuna dikkat çekti. Abu Usame isimli sivil, Esed rejimi zulmünün sona ermesi için tek güvencelerinin Türkiye olduğunu söyledi. Türk askerinin İdlib'e son zamanlarda takviye yapması ile umutlarının arttığını anlatan Abu Usame, biran önce Türkiye'nin müdahalesi ile zulmün sona ermesini beklediklerini ve terk etmek zorunda kaldıkları evlerine bu sayede girmeyi umut ettiklerini kaydetti. Usame, ülkelerinin ve kentlerinin kurtuluşunun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mümkün olduğuna inandıklarının altını çizdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/İDLİB (Suriye),

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PKK'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından gri listede aranan terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın etkisiz hale getirilmesi, film sahnelerini aratmadı. Yolu kar nedeniyle kapalı olan Çavuşgüllü köyüne 2 iş makinesinin açtığı yoldan ambulansla giren güvenlik güçleri, teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çavuşgüllü köyünde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, 8 Şubat sabahı harekete geçti. Güvenlik güçleri, film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. Yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan köyün çevresinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucuları önlem aldı. Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ise yolu kar nedeniyle kapalı olan köye ambulansla gitti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 iş makinesinin açtığı yoldan hasta alma bahanesiyle ambulansla köye giren PÖH ekibi, terörist Ömer Oran'a teslim ol çağrısında bulundu. Ancak Oran el bombası atarak karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada terörist Oran, etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 'Bager' kod adlı terörist Ömer Oran'ın etkisiz hale getirildiği evde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, 1 el bombası, 1 dürbün, 1 fotoğraf makinesi ile 2 ayrı not defteri bulundu.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekili Genel Seçimi ve 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde bölgede seçmene baskı uyguladığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulansın gidişi

-Güvenlik güçlerinin tek sıra halinde ilerlemesi

-Evin etrafını sarmaları

-Çatışma

-Bir güvenlik görevlisinin 'etkisiz hale getirildi' demesi

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Uyuşturucu ilk yardım çantasından çıktı: 10 gözaltı

BURSA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte ilk yardım çantası içine saklanmış uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, ilk yardım çantası içine gizlenmiş 450 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 60 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız silah ve 16 fişek ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.O., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.K. ve B.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. R.T., Ş.K., H.T.A., F.B., E.Ö., U.S. ve H.Ö. 'nün savcılık sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasından görüntü

-İlk yardım çantasındaki uyuşturucu fotoğrafı

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/ BURSA,

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Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi

ADANA'da gece saatlerinde bir pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı. Yangın nedeniyle Adana-Karataş yolu trafiğe kapatıldı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu'daki pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıktı. Depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangının büyüme tehlikesine karşı sağlam balyalar, iş makineleriyle fabrikanın başka bir bölümüne taşındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak kentte çıkan rüzgarın da etkisiyle alevler, sabahın ilk saatlerinde yeniden yükseldi. Dumanlardan görüş açısının düşmesi nedeniyle Adana-Karataş yolu, trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

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Eski milletvekili Türkoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da ilik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM 24. Dönem Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu (52) memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun cenazesi, dün TBMM'de düzenlenen töreninin ardından memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, helallik alınmak üzere Merkez Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerindeki evine götürüldü. Öğle namazına müteakip Merkez Hacılar Camii'nde Türkoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Ramazan Sancak'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Türkoğlu'nun cenazesi Çamiçi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze aracının polis araçları eskortluğunda srenler çalınarak gelişi

Camiden genel görüntü

Merkez Hacılar Camii yazısından detay

Cenazenin vatandaşların omzunda taşınarak camiye getirilmesi

Cami önündeki katafalta cenazenin konulması, katılanların dua etmesi

Cenaze yakınlarına taziyelerini iletenler

Cenaze namazına katılan Hüseyin Sözlü

Polis tören mangasının cenazeyi omuzlarda taşıması

Törenin yapılacağı alandaki masa üstüne cenazenin konulması

Polis tören mangasının selam durması

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması, selam verilmesi

Cenaze namazı kılan Türkoğlu Oğuzdan yakın detay

Cenazenin mezarlığa götürülmek üzere araca konulması

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Mobilyacı, iş yerinde öldürüldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mobilyacılık yapan Vehbi Karadağ (50), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Karadağ'ın başına 7 mermi isabet ettiği belirlendi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan Vehbi Karadağ, iş yerinde otururken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına 7 mermi isabet eden Karadağ'ın öldüğü belirlendi. Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Alınan güvenlik önlemleri

Mobilya dükkanında ölen şahıs

Ambulans ve polis ekipleri

Toplanan kabalık

Genel ve detay görüntüler

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa),

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Sevgiliye 'yenilebilir çiçek' hediyesi

ANTALYA'da serada yetiştirilen 14 çeşit yenilebilir çiçek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler arasında yer aldı.

Antalya Serik'te yaklaşık 6 dönüm örtü altı alanda minyatür sebze, mikro filiz, Akdeniz ve Ege yeşillikleri, taze baharatlar, normal sebzeler ve saksıda baharat üretimi yapan Erüst Tarım tarafından 18 yıl önce tek çeşitte başlatılan yenilebilir çiçek üretimi, 14 çeşide yükseldi. Farklı aromasıyla hem damağa hem göze hitap eden yenilebilir çiçeklere, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ilgi arttı.

HEM DAMAĞA HEM GÖZE

Görselliğiyle dikkati çekmesinin yanı sıra salatalara, tatlılara lezzet katan yenilebilir çiçekler, Sevgililer Günü için en çok tercih edilen hediyeler arasına girdi. Serada özel üretilen latin çiçeği, beyaz-mor viola, erik, menekşe, elektrik çiçeği, deniz yıldızı çiçeği, deniz yaprağı, deniz ıspanağı, kaya koruğu, istiridye, kristal ve fasülye çiçeği gibi farklı türleri bulunan yenilebilir çiçekler, oteller ile lüks restoranların mutfaklarında da sıkça kullanılmaya başlandı.

EN ÇOK TERCİH ELEKTRİK ÇİÇEĞİ

Erüst Tarım sahibi Mustafa Erüst, "Yenilebilir çiçek tabak süslemede, farklı tadıyla ilgi görüyor. Restoranlarda kullanılıyor, hediye ediliyor. Şu anda 14 çeşit yenilebilir çiçeğimiz var. Özel günlerde, özel davetlerde farklı yapı ve renklerde görsel ve tat olarak üretmiş olduğumuz yenilebilir çiçekler, Sevgililer Günü dolayısıyla inanılmaz talep gördü. Yenilebilir çiçeklerden elektrik çiçeği başta olmak üzere erik çiçeği, latin çiçeği, menekşe çiçeği gibi farklı çiçeklere ilgi attı. Müşterilerimiz taleplerini süpermarketler ve online satışlarla karşılamaktayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yenilebilir çiçeklerin sera içinde saksılarda görüntüsü

Çiçeklerin toplanmasından görüntü

RÖP: Mustafa Erüst

Yenilebilir çiçeklerin yakın plan görüntüsü

Detaylar

HABER: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Derviş Eroğlu: Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'ye karşı dil uzatanların, değişik düşünceler içerisinde olabileceğini dile getirerek, "O gibi düşünceler Türk halkını temsil edemez. Biz Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız" dedi.

Bir dizi etkinlik için Mersin'e gelen KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, programı kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi'ni ziyaret etti. Bir süre muharip gazilerle sohbet eden Eroğlu, yaptığı konuşmada, "Barış Harekatı gazileriyle Kıbrıs'ta kucaklaşmış bir kişiyim. Ama sonraki dönemlerde de gazilerimizle hangi cephede savaşmış olursa olsun kucaklaşmış bir insanım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noktasına sizlerle birlikte geldik. 1974 Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı bugün size hitap eden bir Derviş Eroğlu, bu kadar makamlardan geçmiş bir Derviş Eroğlu olarak hitap edemezdim. 1974'te hepimizin birlikte yarattığı bir eserdir Kıbrıs. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı kendisini anavatanındaki Türklerden ayrı saymıyor" dedi.

'KIBRIS, TÜRK TOPRAĞIDIR'

Kıbrıs'ın her zaman Türk toprağı olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti: "Biz 1571'de Kıbrıs'a Osmanlı'nın gönderdiği Türkleriz. Siz burada yaşama şansı bulan Türklersiniz. 1956 yılında Türkiye'ye geldim ve Türkiye'nin bursuyla okumuş doktor olmuş bir insanım. Dolayısıyla 'Anavatan nedir, anavatan olmasaydı ne olurduk?' bunları bilen bir neslin temsilcisiyim. Onun için KKTC halkının kardeşlerine bağlılığı son derece fazladır. Benim temsil ettiğim zihniyet KKTC anavatan olmasa yaşayamaz. KKTC'nin varlığı anavatanla diyalogdan geçer ve değişik topraklarda yaşasak da hepimiz Türk'üz. Ben Türk olduğumu biliyorum, siz Türk olduğunuzu biliyorsunuz. Kader bizi ayırmış. Nasıl ayırmış? Bu topraklara da Türklük mührü vurulsun diye atalarımızı göndermiş ve biz o vurulan Türklük mührünü bugüne kadar yaşattık. 1974'te Türklük mührü bir kez daha ve daha da güçlü vurulmuştur. Bugün KKTC, Türkiye'nin yanında yaşayan ikinci bir Türk devletidir. Ne mutlu bize ki ikinci bir Türk devletinin temsilcileriyiz."

'O DÜŞÜNCELER TÜRK HALKINI TEMSİL EDEMEZ'

İsim vermeden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerine değinen Eroğlu, "Anavatanımız Türkiye'ye karşı dil uzatanlar olabilir, değişik düşünceler içerisinde veya bu anavatan sevgisini, nefretini oraya çevirmek isteyenler olabilir. Bu bizi ilgilendirmez. O gibi düşünceler Türk halkını temsil edemez. Biz Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız. Anavatan Türkiye olmadan da Kıbrıs'ın olmayacağını bilen insanlarız ve şükrediyoruz. Bize düşen görev bu devleti yaşatmaktır. O topraklarda yaşayan insanlarımızı, o topraklarda yaşadıkları için mutlu hissetmelerini sağlamaktır" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Derviş Eroğlu'nun araçtan inmesi

Eroğlu'nun karşılanması

Eroğlu'nun konuşması

Eroğlu'na plaket verilmesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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