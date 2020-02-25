DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Fatih Saraçoğlu, Çorum'da toprağa verildi

ALMANYA'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu (34), memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hanau'daki Markt Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi, Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu ve Ahmet Sami Ceylan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ve Ankara Müftüsü Yusuf Doğan tarafından karşılandı. Saraçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait cenaze nakil aracı ile memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirildi. Saraçoğlu için İskilip'teki Ulu Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Fatih Saraçoğlu'nun tabutunu, babası Ahmet Saraçoğlu ve ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu bir an olsun bırakmadı.

Cenazede konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör saldırılarına karşı tüm ülkelerin önlem alması gerektiğini vurgulayarak, "9 insan; bir katilin, bir İslam düşmanının, teröristin ya da onun arkasındaki birtakım mihrakların planları neticesinde hayatlarını kaybetti. Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün ülkelerin, bu tür planlara engel olması gerekiyor. Fatih kardeşimizin cenaze merasiminden sesleniyorum. Bu tür olaylar devam ederse bundan sadece ölen insanlar ve onların yakınları zarar görmez; herkes zarar görür. Dini, inancı, ırkı, görüşü ne olursa olsun herkes zarar görür. Bunun bilinci içinde olmak gerekiyor. Bu olayın yaşandığı ülke olan Almanya başta olmak üzere İslam, cami düşmanlığı ve camilere saldırı noktasında mutlaka tedbirler alınmalıdır. Geçen yıl Yeni Zelanda'da bir olay yaşanmıştı, bunun ardından kiliselere yönelik saldırılar oldu. Bu sene de Almanya'da acı bir olay yaşandı. Tüm bu olayların arkasında aynı eller var. Bizim inancımıza göre cami, kilise, havra ve bu mabetlerin içinde olan insanlar masumdur, buralar korunmuştur. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Fatih Saraçoğlu, ilçe mezarlığında, annesi Narin Saraçoğlu'nun kabrinin yanında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazı

-Diyanet işleri başkanının konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Nişanlısını bıçakla öldüren Zehra, tutuklandı

ESKİŞEHİR'de 7 ay önce nişanlandığı Emrah Öztürk'ü (28), kent ormanında boğazını kesip 8 kez bıçaklayıp öldüren Zehra Aras (22), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Jandarmadaki ifadesinde 'sana süprizim var gözlerini kapat' diyerek bıçakladığını anlatan katil zanlısı Aras, savcılık ve mahkemedeki ifadesini değiştirerek, "Ormanda bana yanaşmaya çalıştı, istemeyince bıçak çıkardı. Boğuşma sırasında boğazı kesildi ve bıçaklandıö diye ifade verdi.

Kars'a oturan Zehra Aras, geçen Perşembe günü Eskişehir'e gelerek Temmuz ayında nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile görüştü. Geçen Pazar günü buluşan çift, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na gitti. Burada aralarında çıkan tartışmanın ardından Emrah Öztürk boğazı kesilerek ve 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Öztürk ailesi Emrah'ın eve gelmemesi üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Pazar günü kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Zehra Aras'ın Öztürk ailesinde evinde bir süre kaldığı ancak yaşananları kimseye söylemediği ortaya çıktı.

CESEDİ 1 GÜN SONRA BULUNDU

Polis ekiplerince yapılan incelemede cep telefonu sinyalleri Kent Ormanı'ndan gelirken, dün ormanda dolaşanlarda bir erkek cesedi olduğunu görerek ihbarda bulundu. Eskişehir Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Emrah Öztürk'ün ormana nişanlısı olan Zehra Aras ile birlikte girdiği bir süre sonra Zehra'nın tek başına çıktığı çevredeki güvenlik kameralarından tespit edildi. Katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra Aras'ın şehirlerarası otobüs terminalinde olduğu ve Antalya'ya bilet aldığı belirlendi. Jandarma ve polis ekiplerince otogarda yakalanan Zehra Aras yakalanarak gözaltına alındı.

İLK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren Zehra Aras, Emrah Öztürk ile ormana gittiklerini ve 'sana süprizim var gözlerini kapat' diyerek bıçaklayıp boğazını kestiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Aras buradaki ifadelerini değiştirerek ormanda Öztürk'ün kendisine yanaştığını ve izin vermediği için bıçak çektiğini öne sürdü. Katil zanlısı Aras, "Eskişehir'e Perşembe günü geldim. Nişanlım olan Emrah Öztürk ile buluştuk Pazar günü 'seni babamın mezarına götüreceğim' dedi. Kent ormanına götürdü, burada bana yanaşmaya çalıştı. Ben istemedim, sonra bıçak çıkardı. Boğuşurken yere düştük ve bıçak boğazını kesildi. Sonra yerdeki arbede de ben dizimden yaralandım, Emrah ise karnından bıçaklandı. Onu orada bıraktım ve kaldığım öğretmen evine gittim. Daha sonra Emrah'ın annesi aradı ve beni eve çağırdı. Emrah kayıp diye polise ihbarda bulundular. Bende yanlarında kalmak istemiyordum. Polis ifademi aldıktan sonra bir gece daha burada kaldım. Antalya'ya tatile gidecektim. İşlerim erken bittiği için erken giderek dinlenmek ve kafamı toplamak istiyordum. Daha sonra ailemin karşısına böyle çıkacaktımö dedi.

2018 YILINDAKİ NİŞANLISINI DA BIÇAKLAMIŞ

Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde 2018 yılında biriyle nişanlandığını ve kendisine cinsel istismarda bulunduğu için bıçakladığını anlatan Zehra Aras, savunmasını söyle sürdürdü:

"Daha önce de başımdan bir nişan geçmişti. Nişanlım bana cinsel istismarda bulunduğu için ayrıldım ve bıçakla yaralamıştım. İkinci kez nişanlandığımda da bu olay başıma geldi. Aile baskıları nedeniyle nişanı atamıyordum. Hatta bana nişan atmaya razı olmadıkları için 'buradan cenazen çıkar' diyorlardı. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorumö dedi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Katil zanlısı Aras'ın 2018 yılında 'basit yaralama' suçundan bir süre cezaevinden kalarak tahliye olduğu ve bu konudan bir sabıkası olduğu tespit edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ü 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Aras, adliye çıkışınca kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden nişanlını öldürdün?' sorusuna 'anlatılanların hepsi yalan bir nedeni var' diye cevap verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zehra'nın adliye çıkışı

-Jandarma aracına binmesi

-Jandarma araçları

-Eskişehir Adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/EKSİŞEHİR,

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Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti (2)

1 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gürbulak Sınır Kapısı'nda bugün öğleden sonra ambulans hareketliliği yaşandı. İran'dan Türkiye tarafına geçen 1 kişide termal kameralar yüksek ateş belirledi. Sınır kapısına çağrılan ambulansla gelen özel kıyafetli sağlıkçılar, muayene yaptıkları şahsı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HABER: Hümeyra PARDELİ/ AĞRI

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Kalp krizinden ölen uzman onbaşıya gözyaşlı veda

İZMİR'in Foça ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın (25) memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın'ın 2 ay önce nikah kıyıp, 3 ay sonra düğün yapmayı planladığı eşi Derya Yalçın cenazede gözyaşı döktü.

Refref-Feyyaz Yalçın çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Kenan Yalçın askerlik görevinin ardından geçen yıl uzman erbaş olarak göreve başladı. İzmir Yenifoça Komando Eğitim Tabur Komutanlığında Terörle Mücadele Harekatı kursiyeri olarak eğitim gören Kenan Yalçın, geçen hafta pazar günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yalçın için bugün memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde askeri tören düzenlendi. Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi. Cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı,48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, annesi, babası, kardeşleri Recep, Mustafa, Arzu ve Aslı Yalçın, ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalçın'ın 2 ay önce nişanlısı Derya Yalçın ile nikah kıydığı, 3 ay sonra ise düğünlerini yapmayı planladığı öğrenildi. Kenan Yalçın'ın askeri kamuflajını giyerek cenaze törenine katılan Derya Yalçın, "Ben dedim, soğuk toprağın altına koymam dedim. Güneş açtı. Rabbim ne çok seviyormuş. Ben de çok sevdim. Allah'ım niye beni de almadın" diyerek gözyaşı döktü. Yalçın, öğle namazının ardından Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazından sonra Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze programından görnütüler

-Yakınlarının üzüntüsü

-Nikah kıydığı eşinin üzüntüsü ve konuşmaları

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA

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KKTC Sahili'nde cesedi bulunan bekçi toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, arkadaşıyla balık avlamak için açıldığı teknenin batması üzerine suda kaybolan ve cansız bedeni KKTC Sahili'nde bulunan bekçi Oktay Avcı (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bekçi Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı (31), 11 Ocak günü balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kayıkları alabora olup batan arkadaşlar denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında 16 Ocak günü, Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu.

CESEDİ SAHİLE VURMUŞTU

12 Şubat günü de KKTC'nin Yenierenköy ilçesinde bulunan tütün fabrikasının alt kısmında, sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Oktay Avcı'ya ait olma ihtimali üzerine aileye haber verildi. Aile tarafından teşhis edilen cesedin yapılan DNA testiyle Avcı'ya ait olduğu kesinlik kazandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi dün gece Tarsus'a getirilen Avcı için bugün Şehir Mezarlığı'ndaki camide cenaze töreni düzenlendi. Genç bekçinin meslektaşları ile emniyet yetkililerinin hazır bulunduğu törende, cenaze namazını İlçe Müftüsü Ali Can kıldırdı. Avcı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mezarlık girişi

Cenaze aracının gelişi

Cenazeye katılanlardan görüntü

Bekçinin biyografisinin okunması

Ölen bekçinin cenaze törenine katılan mesai arkadaşları

İl emniyet müdürünün babaya başsağlığı dilemesi

Cenaze namazının kılınması

Tabutun defin için götürülmesi

Bir yakınının cenaze namazı sırasında bayılması

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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Kayıp kızlar için İzmir Emniyeti'ne ihbar yağıyor

ISPARTA'daki evlerinden çıkıp 5 gündür aranan ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin, İzmir'e gelme ihtimallerinin ağırlık kazanması üzerine, İzmir Emniyeti'ne gelen ihbarların sayısı da arttı. Bir yandan polisin sahadaki çalışması sürerken, Bornova'daki Kent Güvenlik Yönetim Merkezi'nde (KGYM), il genelindeki 4 bin 19 MOBESE kamerası da inceleniyor. Ekipler, birlikte hareket eden her 3 genç kızı, detaylı şekilde tarıyor.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.

DENİZLİ'DE OTOSTOP ÇEKİP, OTOMOBİLE BİNMİŞLER

Kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin dün, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN SAHİBİ BULUNDU

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan otomobilin sürücüsü, 3 genç kızı Denizli- İzmir Karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söyledi. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Kayıp kızların anneleri bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

İZMİR EMNİYETİ'NE İHBAR YAĞIYOR

Kızların yazışmalarından İzmir'e gelme ihtimallerinin artması üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Haber Merkezi'ne de fazla sayıda ihbarlar gelmeye başladı. Haber Merkezi'ndeki ekipler gelen ihbarları değerlendirirken, Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi'nde, il genelinde bulunan 4019 MOBESE kamerası da detaylı şekilde inceleniyor. Ekipler, beraber hareket eden 3 genç kız görüldüğü takdirde, yakınlaştırarak eşkal tespit çalışması yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kent Güvenlik Yönetimi'nden görüntü

Kameraların incelenmesinden görüntü

MOBESE kameralarının gözüktüğü Video Wall'dan görüntü

Muhabir Davut CAN'ın anonsları

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Sinop'ta, 'Türkiye'nin en mutlu kenti' sevinci

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son yayınladığı verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan il yeniden Sinop oldu. Sinoplular 'mutlu kent' olarak anılmanın sevincini yaşıyor.

TUİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyleri yayımlandı. Buna göre son yıllarda 'mutlu kent' olarak anılan Sinop, listede yüzde 77,66 oranla ilk sırada yer aldı. Güneş, kum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak da adlandırılan Sinop'ta yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Trafik sinyalizasyon sistemi de bulunmayan Sinop'ta, trafik kazalarının görülme oranının düşük seviyelerde olması da dikkat çekiyor.

'İNSANLAR BİRBİRİNE SAYGILI VE SEVGİLİ'

'Mutlu şehir' imajını yıllardır kimseye vermeyen Sinop'un bu yılda ilk sırada yer alması Sinoplular tarafından memnuniyetle karşılandı. Sinoplu Hamiyet Ersöz (65), "Çok mutluyuz. Çünkü burada terör olmaz. Olaylar olmaz. Trafik lambamız yoktur. İnsanlar birbirine saygılı ve sevgilidir. Onun için biz çok mutluyuz. Küçük şehir olduğundan dolayı istediğimiz yere yürüyerek bile gidebiliyoruz. 'Mutlu şehir' olarak anılmak da gerçekten çok güzel, bu durum ilimizin turizmine de katkı sağlıyor. Yaz aylarında Sinop'un nüfusu ikiye katlanıyor. Şehrimiz çok güzel. Biz mutlu şehiriz ve çok mutluyuzö dedi.

'DOĞASIYLA İNSANI MUTLU EDEN BİR ŞEHİR'

Sinop'un çok güzel bir şehir olduğunu anlatan İrem Sertkaya (14) ise, "Sinop, yeşil ve mavinin bir arada olduğu, doğasıyla insanı mutlu eden bir şehir. İnsanlar, birbirine saygı ve sevgi içerisinde yaşıyor. Bu da mutlu şehir olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Küçük bir şehir ve kalabalık değil. Trafiği de fazla olmayan bir şehir. 'Mutlu şehir' Sinop'ta yaşadığımız için mutluyuzö ifadelerini kullandı.

Gülbahar Aydın da,"Burada her şey huzurlu. Burada trafik kazası çok az olur. Cinayetle çok az olur. Kadına burada değer verilir. Bence bunların olması bile yetiyor. Burada bu şehrin hayvanları bile mutlu. Buradaki köpekler hiçbir insanı ısırmaz. Yanınıza yaklaşır. Sizde bir şeyler ister. Hatta size yolda yürürken eşlik eder. Sonuç olarak ben mutluyumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone detayı

-Vatandaşlardan detaylar

-Sinoplu vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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