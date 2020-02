DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Hamile eşini darbeden kocaya 8 ay hapis cezası

BURSA'da eşi Zeynep Aşkın'ı (27), darp ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Emrah Aşkın (32), 8 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. 6 aylık hamile Zeynep Aşkın, "Az bir ceza çıktı ama adalet tecelli etti" dedi.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde oturan bir çocuk annesi Zeynep Aşkın, 2 ay önce eşi Emrah Aşkın'dan gördüğü şiddet nedeniyle şikayetçi oldu. Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün 'yaralama ve darp' suçundan görülen davanın duruşmasında ikinci çocuğuna 6 aylık hamile olan Zeynep Aşkın ile avukatları hazır bulunurken, sanık Emrah Aşkın yer almadı.

Duruşmada söz alan Zeynep Aşkın, 3,5 yıldır evli olduğu eşi tarafından 5 defa darp edildiğini söyleyerek, "İlk şiddet olayının kına gecesinde yaşadım. İki ay önce de beni darp etti. Şiddete meyilli. Daha önce de benzer şekilde hakkında ceza verilmişti. Beni 4 aylık hamileyken oğlumun önünde darp etti. Hamileyken karnıma ve belime vurdu. Yaptıklarının karşılığını almasını istiyorum" dedi. Mahkeme hakimi sanık koca Emrah Aşkın'a 8 ay 3 gün hapis cezası verdi. Sanık, cezayı yargıtayın onaması halinde cezaevine girecek. Zeynep Aşkın, mahkeme kararı ile ilgili olarak, "Az bir ceza çıktı ama yüce adalet tecelli etti" dedi. Duruşma sonrası adliye önünde toplanan Bursa'daki bazı kadın platformları ise Zeynep Aşkın'a destek verdi. Öte yandan çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 54'üncü gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 54'üncü günde de sürdürüldü. Okul arkadaşları ve Tunceli Kadın Platformu üyeleri, Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü yanında basın açıklaması yaptı. Abla Aygül Doku, viyadükte yürüyerek, "Gülistan neredesin?" diye bağırdı. Fenalaşan Doku'yu, yakınları ve arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 54'üncü de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda gerçekleştirildi. Ekipler, botlarla su yüzeyinde ve kıyıda da arama çalışması yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI, ABLASI FENALAŞTI

Okul arkadaşları ve Tunceli Kadın Platformu üyeleri, Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü yanında basın açıklaması yaptı. Tunceli Kadın Platformu Sözcüsü Duygu Kurban, Gülistan bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Basın açıklamasının ardından Gülistan'ın ablası Aygül Doku, viyadükte yürüyerek, "Gülistan neredesin?" diye bağırdı. Fenalaşan Aygül Doku'yu, yakınları ve arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Edirne'de fırtına yerini sağanağa bıraktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan fırtına öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Keşan ilçesinde saatteki hızı 70 kilometrenin üzerine çıkan fırtına, öğle saatlerinde kuvvetini kaybederken, sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısındaki güneş enerji sistemlerinden kopan parçalar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Arka camı kırılan araçta maddi hasar oluştu. Aynı apartmanın çatısından kopan çanak anten de kaldırımın üzerine düşerken, iş yerlerinin önünde bulunan plastik sandalye ve masalar da rüzgarın etkisiyle kaldırıma savruldu.

Şiddetli fırtına öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle ise Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir apartmanın ise dış cephe mantolama kaplaması çöktü. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Ses kısıklığı şikayetiyle gitti tümör çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Habip Bozkurt'un ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğu hastanede, burnunda tümör ve ses tellerinde hasar olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Bozkurt sağlığına kavuştu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ne bir süre önce gelerek ses kısıklığı şikayetiyle doktora başvuran Habip Bozkurt, durumunu kulak burun boğaz uzmanı doktor öğretim üyesi Gözde Orhan Kubat'a anlattı. Yapılan muayene ve tetkikler esnasında Bozkurt'un burnunda tıkanıklık ve kitle tespit edildikten sonra burnundaki kitleden parça alındı.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Biyopsi sonucu hastanın burnunda inverted papillom isimli aslında iyi huylu olan ancak içerisinde kötü huylu hücreler barındırabilen bir tümör olduğu tespit edildi. Gözde Orhan Kubat hastanın burnunda bulunan tümörle ilgili, "Tomografide osteom (kemik tümörü) adı verdiğimiz bir kitlesi vardı. 5 saat süren ameliyatla endovizyon görüntüleme sistemi aracı ile kemik kitlesini çıkartabildik. Tekrar etmemesi için kemikten köken aldığı yeri tur cihazıyla temizledik" dedi.

YENİ AMELİYATLAR GELİYOR

Uzun süren ameliyatın ardından hastayı kaldığı odada ziyarete eden Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Şahin, hastaneye alınan endovizyon görüntüleme sistemi ve tur cihazıyla birlikte Kulak Burun Boğaz Kliniğinde farklı konseptlerde ameliyatlar yapmaya başladıklarını açıkladı. Doç. Dr. Şahin, "Hastanemize alınan modern ve yeni ekipmanlarla kendimizi yenilemeye güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Hastanemize başvuran Habip Bozkurt'ta inverted papillom dediğimiz iyi huylu bir tümör tespit ettik. Kitle, yerleşim yeri açısından sıkıntılı, beyne ve göze yakınlığı mevcuttu. Hastanın patolojisine baktığımızda ameliyat sırasında beyin omurilik sıvısının gelme ihtimaliyle, göze sıkıntı yaratabilecek durumların yaşanabilmesi söz konusuydu. Hastamızı kısa bir süre içerisinde ameliyata alarak eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk. Yeni alınan cihazlarla hastanemizde artık bu tarz ameliyatları, kafa tabanı cerrahisi, kanser tedavisi ameliyatlarını gerçekleştireceğimizi bildirmek isterim" diye konuştu.

Hasta Habip Bozkurt'un eşi Dilek Bozkurt ise doktorlarına, hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Eşimin ses kısıklığı şikayeti üzerine hastaneye geldik. Kitle tespit edildi. Şu an eşimin durumu çok iyi. Bu tür rahatsızlığı olan hastalar gönül rahatlığıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olabilir" dedi.

Balataları yanan TIR'ın dorsesindeki otomobiller hasar gördü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan TIR'ın dorsesinde yüklü otomobillerden 2'si hasar gördü.

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Gökhan Maden idaresindeki 34 JE 6793 plakalı otomobil yüklü TIR, yokuş aşağı indiği sırada arka tekerleklerindeki balataları alev aldı. TIR sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarında park ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. TIR'ın dorsesinde yüklü bulunan otomobillerden 2'si yangında hasar gördü. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Eski fabrika binasının duvarı mahalle halkını tedirgin ediyor

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, her gün yüzlerce kişinin yanından geçtiği 7 metre yüksekliğinde, 200 metre uzunluğunda olan atıl durumdaki bir fabrikaya ait bahçe duvarı, tehlike yaratıyor. Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak ve bölgede yaşayanlar, üzücü bir olay yaşanmadan yetkilileren önlem alınması istedi.

Barbaros, Yarhasanlar ve Yeni Mahalleleri'nin kesiştiği noktada yer alan ve 14 yıl önce kapısına kilit vurulan yağ üretim fabrikasının geriye kalan duvarları tehlike saçıyor. Her gün yüzlerce insanın geçtiği kaldırımın bitişiğinde yer alan 7 metre yüksekliğinde, 200 metre uzunluğundaki duvarın üzerinde bulunan sıva parçaları, zaman zaman kaldırıma düşerek vatandaşları zor duruma düşürüyor. 2005 yılında kontrollü olarak parça parça yıkılan fabrika duvarından geriye kalan bölümün de bir an önce yıkılmasını isteyen vatandaşlar, her gün kullandıkları bu yol güzergahında tehlike yaşadıklarını söyledi.

'TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, "Atıl durumdaki fabrikanın duvarı büyük tehlike arz ediyor. Biz yetkililerden bu duvarın bir önce buradan kaldırılmasını istiyoruz. Lütfen birisinin canı yanmadan harekete geçilsin. Yarın herhangi bir deprem yada rüzgarlı havada yukarıdan kaldırıldan geçenlerin başına tuğla düşerse, kötü sonuçlar doğurabilir. Sonra bunun sorumlusu kim olacak. Berlin duvarı bile yıkıldı ama bizim fabrikanın duvarı hala duruyor" dedi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

30 yıldır duvarın yanından geçtiğini anlatan Barbaros Mahallesi sakinlerinden evli, 3 çocuk babası emekli Halil Uz (53), "Duvardan gerçekten çok korkuyoruz. Rüzgardan yıkılma ihtimali var. Gelip geçerken sürekli tedirginiz. Burayı yıkarak yerine tel yapsalar daha güzel olur" dedi.

Bir diğer Barbaros Mahallesi sakini Sabri Özünal (35) da "Doğduğumdan beri bu mahallede yaşıyorum. Devamlı da bu duvarın önünden geçen yolu ve kaldırımı kullanıyorum. Ancak, buradan geçerken gerçekten duvarın yıkılmasından çok korkuyoruz. Gereken neyse yetkililerin bir an önce yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Minikler saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında öğreniyor

AMASYA'da öğrenciler değerler eğitimi kapsamında saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında uygulamalı olarak öğrendi. Halk otobüslerine binen minik öğrenciler, büyüklerine yer verdi, taktir topladı.

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında uygulamalı olarak öğrendi. Yolculuk esnasında ellerindeki pankartlarla yaşlı, engelli ya da hamile yolculara karşı toplu taşıma kuralları konusunda farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, otobüse binen büyüklerine yer vermek için birbirleriyle yarıştı.

Otobüse binen vatandaşlardan Tuğrul Şimşek, "Bizim toplumumuzun kültürü olan bu güzelliği bize yaşatanlara çok teşekkür ediyorum. Bu zaten bizim için yabancı olan bir şey değil, ama bunu sizlerin yaşatması bu kurumun güncelleştirilmesi son derece mutlu bir şey, bende gururlanıyorum bu çocuklarımızla. Bende hastaneden geliyorum, şu anda yerini bana verdiler. Bundan güzel mutluluk olur mu, çok teşekkür ediyorumö dedi.

Güllü Tankuş ise, "Bu güzel çocuklarımızın güzel davranışından dolayı teşekkür ederiz. Böyle çocuklar yetiştirildiği için ayriyeten öğretmenlere de teşekkür ederimö.

Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Ceyda Sözcü de "Değerler eğitimine büyük önem vermekteyiz. Bununla birlikte her ay bir değer alıp, etkinler planlamaktayız. Bu ayki değerimiz de saygı değeri, bu ay çocuklarımızla birlikte toplu taşıma araçlarına biniyoruz ve toplu taşıma araçlarında nasıl davranmaları gerektiğini yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacağız. Yerinde yaparak, yaşayarak, toplu taşıma araçlarında insanlara saygı göstermenin, yer vermenin ne kadar önemli olduğunu gördüler, birlikte gördük. Çok güzel de tepkiler aldıkö diye konuştu.

Anaokulu öğrencilerinden Alya Duru Çolakoğlu, "Ben bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Engellilere, hamilelere ve yaşlılara yer vermeliyiz. Şoförün dikkatini dağıtmamalıyız, yanımızda oturanları rahatsız etmemeliyiz. Otobüse çıkarken sırayla çıkmalıyız. İnerken de sırayla inmeliyizö şeklinde konuştu.

