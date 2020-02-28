DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Bakan Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında yaralanan askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Hatay Devlet Hastanesi'ne gelen Bakan Pekcan, yaralı askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Doktorlardan yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi alan Bakan Pekcan, bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Pekcan'ın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Pekcan'ın gelişi

Hastaneye girişi

Hastanenin dış görüntüsü

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ HATAY

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Hatay'da cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş okudu

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'daki Habib-i Neccar Camii'nde cuma hutbesini okudu. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatan Erbaş, "Tıpkı orada olduğu gibi bizi tarih sahnesinden silmek isteyen güçlere karşı mücadele veriyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu Cuma hutbesine İdlib'de şehit olan 33 asker için dua ederek başladı. Ahzab suresinden okuduğu ayette Allah'ın buyurduğu sözleri anlatan Erbaş, "Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdirö dedi. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatan Erbaş, "Tıpkı orada olduğu gibi bizi tarih sahnesinden silmek isteyen güçlere karşı mücadele veriyoruz" dedi.

'BAYRAĞIMIZI İNDİRTMEYECEĞİZ'

Okuduğu Hadis-i Şerif'te ise Allah Resulü'nün, "Kim Allah'ın sözü yücelip hakim olsun diye savaşırsa o, Allah yolundadır" diye buyurduğunu aktaran Erbaş, şöyle devam etti: "Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hasılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz.ö

'MEHMETÇİK ZALİMİN KARŞISINDA'

Erbaş, Mehmetçiklerin daima mazlumun yanında ve zalimin karşısında olduğuna vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mehmetçiğimiz, dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Mehmetçiğimiz; 'De ki: Hak geldi batıl yıkılıp gitti! Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur' ayetine iman ederek, hakkın yanında batılın karşısında dimdik ayaktadır. Mehmetçiğimiz, 'Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz' ayetine gönülden bağlanarak zaferden zafere koşmaktadır. Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin, 'Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin' nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına dur demektedir.ö

'ACIMIZ BÜYÜK, YÜREĞİMİZ BURUK'

Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen insanlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere çıkan Mehmetçiklere dün hain bir saldırı yapıldığını hatırlatan Erbaş şunları dedi: "Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır.ö

Erbaş, hutbenin ardından cemaate cuma namazı kıldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cuma hutbesinin okunması

Namaz kılınması

Genel ve detaylar

SÜRE: 03'06" BOYUT: 347 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/HATAY,

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Bodrum'da, İdlib şehitleri anıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Belediyesi tarafından 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla başlatılan deniz dibi temizlik etkinliği Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde devam etti. Etkinliğe katılan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler dalıştan önce büyük Türk Bayrağı açarak İdlib şehitlerini andı.

Bodrum'da sezon öncesi koyların atıklardan arındırılması amacıyla başlatılan deniz dibi temizliğinin dördüncü durağı, kısa süre önce 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Küdür mevkisindeki Alacain Koyu oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcıları Turgay Kaya ve Tayfun Yılmaz'ın katıldığı temizlik etkinliğine bir dönem Belediye dalış ekibinde yer alan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de katıldı. Deniz dibi ve kıyı temizliği öncesi sahilde büyük Türk bayrağı açıldı. Suriye'nin İdlib şehrinde 33 askerimizin şehit olduğu 32'sinin ise yaralandığı hain saldırı nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen birer açıklama yaparak şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

"Bugün çok zor bir gün" diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İdlib'de yaşanan olay nedeniyle tüm milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi'nin tüm denizleri atıklardan arındırmak ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinin bu kez Küdür'de yapılmasının önemine de değinen Başkan Aras, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir süre önce korunacak hassas alan ilan edilen Küdür'de biz de Belediye olarak bu bölgedeki aykırılıkları ortadan kaldırmaya başladık. Halkımızla birlikte bir yıldır mücadelesini verdiğimiz plajlardan biri kaldırıldı ve doğal haline döndürme çalışmaları devam ediyor. Tek amacımız Bodrum'u koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek" dedi.

Açıklamanın ardından Başkan Aras bölgede incelemeler yaptıktan sonra kıyı temizliğine katılan Profilo-Marina İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileriyle sohbet ederek denizleri ve doğayı korumak için onlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

Bodrum Belediyesi dalış ekibinden 10 dalgıç ile AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'in deniz dibinde, öğrenci ve bazı sivil toplum örgütleri ile vatandaşların ise kıyıda yaptığı temizlik çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Yapılan çalışma sonrasında Küdür bölgesinden 21 kilogram plastik, 19 kilogram cam, 14 kilogram metal ve 38 kilogram tekstil ve ahşap atık toplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Temizlik çalışmasından görüntü

-Şehitlerin anılmasından görüntü

Haber: BODRUM (Muğla),

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Elazığ depreminin mucize çocuğu, muratpaşa'nın misafiri

*- ELAZIĞ depreminin mucize çocuğu 13 yaşındaki Emirhan Ertaş, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçını izlemek için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın misafiri olarak Antalya'ya geldi.

*- Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı'yı ziyaretinde Ertaş'a taraftarı olduğu kulübün forması ile Antalyaspor atkısı hediye edildi.

Emirhan Ertaş, 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremine, 6.8'lik sarsıntının merkez üssü Sivrice ilçesinin Çevrimtaş köyünde yakalandı. Köyde deprem sonrası evlerin neredeyse tamamı yıkılırken Emirhan da 52 yaşındaki babası Ramazan Ertaş'ı kaybetti. Baba Ertaş, enkaz altında hayatını kaybederken Emirhan'ı o anlarda pencereye doğru fırlatarak oğlunun hayatta kalmasını sağladı. Yaklaşık 6 saat enkaz altında yaşam mücadelesi veren Emirhan, annesi Tülay Ertaş'ın yönlendirmesi ve köylülerin yardımıyla enkaz altından çıkmayı başardı.

Enkazdan birkaç kırık kaburgayla kurtulan Emirhan, yaşadıklarını ardından biraz içine kapanıp sessizleşirken ona destek olan öğretmenleri ve psikologlar sevdiği şeyleri yapmasını tavsiye etti. Bu tavsiye üzerine hareket geçen Emirhan'ın akrabaları onu tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçe'nin maçına götürmeye karar verdi. Bunun üzerine bir zamanlar futbolcu olan akrabası Sertaç Ertaş, sarı lacivertli kulübün Cumartesi Antalya'da oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçına Emirhan'la gidebilmek için harekete geçti.

Sertaç Ertaş, Muratpaşa Belediyesi'yle iletişim kurdu, durumu anlattı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Emirhan'ın tüm isteklerinin eksiksiz yerine getirilmesi talimatını verdi ve Elazığ depreminin mucize çocuklarından Emirhan maçtan bir gün önce Antalya'ya geldi. Öğle yemeğini Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, Meclis Üyesi Murat Öztinar ve belediye başkan yardımcılarıyla birlikte yiyen Emirhan, çayını ise Başkanvekili Sarı'nın makam odasında içti.

Emirhan'ın misafir etmekten büyük onur ve sevinç duyduklarını dile getiren Sarı, Emirhan'a Fenerbahçe formasıyla birlikte Antalyaspor atkısını hediye etti. Emirhan, formasını giyip atkıyı omuzlarına bırakırken ilk defa Fenerbahçe'yi stadyumda izleyeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Emirhan Ertaş'ın belediyede makamda

Başkan Başkan Vekili Sarı'nın konuşması

Emirhan'ın Antalyaspor atkısı ile

HABER -KAMERA: ANTALYA