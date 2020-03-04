DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Şehit ateşi Elazığ'a düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26) acı haberi, Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un şehadet haberi, Baskil ilçesine bağlı Karaali köyü Büyüler mezrasında yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine, Türk bayrakları asıldı.

8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş , Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat , acılı aileye başsağlığı diledi. Şehit Coşkun, yarın Elazığ'da toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin evi

Şehidin evine gelen askeri yetkililer

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Göçmenlerle birlikte Yunanistan sınırını geçen Uğur: Baba hasretim vardı

GÖÇMENLERLE birlikte geçtiği Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra dövülüp, geri gönderilen Konyalı Uğur Akca (27), yaşadıklarını anlattı. Babasının Almanya'da yaşaması nedeniyle bu yönde bir girişimde bulunduğunu söyleyen Akca, "Babam Almanya'da yaşıyor. 7 yıldır babam gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Kardeşim de Avusturya'da eğitim görüyor. Ben de gitmek istedim" dedi.

Sınırı geçip girdiği Yunanistan'da yakalanan ve polis tarafından dövülüp geri gönderilen Uğur Akca, Konya'daki evine döndü. Yunan polisi tarafından cop ve beyzbol sopasıyla dövüldüğü için başına 10 dikiş atıldığını anlatan Akca, DHA 'ya konuştu. Babası Enver Akca'nın 20 yıldır Almanya'da yaşadığını kaydeden Akca, şunları söyledi:

"Babam 20 yıldır Almanya'da yaşıyor. Kardeşim Onur da erasmus projesi vasıtasıyla, geçen ocak ayında Avusturya'ya gitti. Konya'da annemle birlikte yaşıyorum. Lise mezunuyum, eğitimime devam edemedim. Babam ve kardeşim yurt dışında olduğu için yurt dışına gitme girişiminde bulundum."

Geçen cuma günü 3 arkadaşıyla birlikte Edirne 'ye gittiğini anlatan Akca, "Arkadaşlarla saat 04.00 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştık. Yoğun olması nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgeye gittik. Sınır kapısının yakınında, göçmenler tel örgüleri kesmiş, Yunanistan'a geçiyordu. Biz de onları takip edip geçtik. Yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra Yunan askeri durdurdu. Sonra polis geldi. Bizi copla dövdü. Geri gitmemizi söyledi. Tel örgülerin oraya geldik. Arkadaşlar Türkiye tarafına geçti. Ben tel örgülerden atlayamadım. Bunun üzerine cop ve beyzbol sopasıyla yaklaşık 10 dakika dayak yedim. Başımdan kan geldiğini görünce dövmeyi bıraktılar. Askerler yardım edip, tel örgülerden atlamamı sağladı. Türkiye tarafına geçtikten sonra hastaneye gittim, kafama 10 dikiş atıldı" diye konuştu.

SINIRDAN İKİNCİ KEZ GEÇTİ

Tedavisinin ardından arkadaşlarıyla ikinci kez sınırı geçtiklerini ifade eden Akca, şunları kaydetti:

"Tedavi olduktan sonra ikinci kez şansımı denemeye karar verdim. Çocukluktan itibaren yurt dışına gitmeyi hayal ediyordum. Resmi yollardan gitmek için başvuru yapmıştım ama ret cevabı aldım. 7 yıldır babam, gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Böyle bir imkan doğunca ikinci kez şansımı denemek istedim. Bu kez botla nehri geçip karşıya vardık. Orada çok sayıda asker vardı. Bizi alıp, polis bölgesine götürdüler. Telefonlarımız ile çantalarımıza el koydular.

Sonra bizi geri gönderdiler. Göçmenlerin dayaktan elleri, kolları kırılmış. Çırıl çıplak haldeydiler. Türkiye'ye geri geçip, Konya'ya geldim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uğur Akca röp.

Uğur Akca'dan genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA

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Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü

HAKKARİ'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından hava saldırısıyla şehit edilen askerler için yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe, Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk , İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür , ilçe kaymakamları, STK temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile şehit askerlerin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Esad şaşırma, sabrımızı taşırma", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı. Valilik önünde son bulan yürüyüşün ardından şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Faruk Gürbüz de şehit askerler için dua okudu. Yürüşe katılan Hakkarililere teşekkür eden Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin tek yürek olduğunu söyleyerek, "Bugün Suriye'de şehit olan askerlerimiz için selam gönderiyoruz. Biz sadece İdlib'te şehit vermiyoruz. Çanakkale 'de, Malazgirt 'te, 15 Temmuz'da şehit verdik. Türk ordusu Allah'ın aslanı gibi kahramanlık yapıyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Program, şehit olan askerlerin tek tek isimlerinin okunmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüş için toplanan kalabalık

Yürüyüşten genel ve detaylar

Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşı okunması

İl müftüsü Faruk Gürbüz şehitler için dua okuması

Vali İdris Akbıyık'ın konuşması

Şehitlerin isimleri okunması

Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ

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Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

İZMİT'te, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan 3 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit 'te bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine masaj salonunu izlemeye aldı. Bir süre bölgeyi izleyen ekipler, masaj salonuna gerçekleştirdikleri operasyonda S.E., Ç.V. ve N.D. isimli 3 kadını gözaltına aldı. Emniyete getirilen kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Masaj salonunda fuhuş yaptıkları anlaşılan 5 mağdur kadın ise işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin asayişten çıkışı

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kermes yemeğinden sonra rahatsızlanan yaklaşık 100 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda okul aile birliği tarafından kermes düzenlendi. Bazı öğrenciler kermeste yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 100 öğrenci ambulanslar ve özel araçlarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayı duyan öğrenci velileri de hastanelere akın etti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkileri de incelenmek üzere yiyeceklerden numune aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulans ve jandarmanın okula girişi

-Velilelerin koşuşturması

-Hastanedeki çocuklar

-Veli ve çocukların giriş çıkışları

-Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),

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Sivas'ta 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SİVAS'ta okul yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas- Erzincan Karayolu 7'nci kilometrede bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 22 öğrenci, öğle saatlerinde okul yemekhanesinde tavuk köfte, makarna, mercimek çorbası ve ayrandan oluşan menüyü yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. Okul yönetiminin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 22 öğrenci ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi 'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, okul yemekhanesinden incelemek üzere numune aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan görüntüler

-Hastaneye götürülen öğrenciler

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Kayseri'de, TOKİ konutlarının sahipleri kurayla belirlendi

Kayseri'de, TOKİ konutlarının sahipleri kurayla belirlendi

KAYSERİ'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 700 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından yürütülen 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yapılacak 700 konut için 17 bin 835 kişi başvurdu. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Kadir Has Kongre Merkezi'nde kura çekimi yapıldı. Kayseri 1'inci Noterliği huzurundaki kura çekiminde; 210 adet 2+1, 490 adet 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada ev sahibi olanlar, büyük sevinç yaşadı. 2+1 daire almaya hak kazanan ve 20 senedir kirada oturan Rıza Başkurt, çok mutlu olduğunu ve artık kendisine ait ev olacağını söyledi.

Oğlu İmdat Polat'a ev çıktığı için sevinen Cengiz Polat ise "56 yaşındayım. Yıllardır kirada oturdum. Bir dikili ağacım yok. Çıkmayacak, diye çok korkmuştum. Çocuğum engelli. Acaba ben ölünce dışarıda kalır mı, diye düşünüyordum. Artık bir evi var" dedi.

Anne Ayşe Polat ise oğluna ev çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel detaylar

-Daire sahibi olmaya hak kazananlarla röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,