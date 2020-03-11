DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Aydın'daki şehir içi otobüslerine koronavirüs dezenfektesi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve günlük 50 bin yolcu taşıyan 160 otobüs, koronovirise karşı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Efeler ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 133 Nolu şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne ait 160 otobüs, Efeler Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Mimar Sinan Mahallesindeki son durakta yapılan dezenfekteye; Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (ADÜ) Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bülent Ertuğrul, 133 Nolu Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve şoförler katıldı. Ayrıca otobüslere. sağlık bakanlığı tarafından gönderilen virüse karşı bilgilendirme broşürleri asıldı.

Açıklama yapan Başkan Atay, "Yerel yöneticiler olarak görevimiz, ilçemizde yaşayan insanımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak" dedi.

Şoförlere virüs konusunda bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Bülent Ertuğrul ise, "En ucuz cerrahi maskeler bu iş için yeterlidir. Tek başımıza sokakta yürürken, evde otururken takmamıza gerek yok. Kalabalık ortamlara girerken, kimlerin hasta olduğunu bilemeyeceğimiz için o ortamlarda kullanmak gerekebilir. Onun dışında maskeyi sürekli takmak bir süre sonra takana zarar verebilir. Virüsün ülkemize girmesini engellemek için bir takım tedbirler alındı. Bunlar olumlu tedbirlerdi. Vatandaşlar dernek ve kişilerin yaptığı açıklamaları dinlemeye devam etsinler. Kelle paça iyi gelir, şunu yaparsanız iyi olur gibi bilim dışı açıklamalara itibar etmesinler diye konuştu" dedi.

Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise, "Şehir içi çalışan 160 otobüsümüz var, hepsi ilaçlanacak. Otobüslere binen yolcular ellerini dezenfekte edecekler. Yolcularda korkmadan dezenfekte ilaçlarla rahat yolculuk yapacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Şehiriçi yolcu otobüslerinin dezenfekte edilmesi

Konuşmalar

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Yozgat'ta virüs temizliği

YOZGAT'ta, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi.

Yozgat Belediyesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından kentte önlemleri arttırdı. Bu kapsamda, koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlatıldı. Toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, koronavirüsün Türkiye'de görülmesi üzerine belediye olarak dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Tanışman, "Bunun dışında yine vatandaşın yoğun kullandığı camilerimizde, çocuk parklarımızda ve umumi tuvaletlerde dezenfeksiyon çalışması başlattık. Bu çalışmalarımızı belirli aralıklarda sürdüreceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,-

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Tırın dorsesindeki kartonlar yandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan ve geri dönüşe götürülen kartonlar yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü,

İzmir 'den yüklediği geri dönüşüm malzemelerini Balıkesir 'e götürmek için yola çıkan Erhan İşlek'in (45) yönetimindeki 15 PK 298 plakalı tırın dorsesinden, bugün saat 13.30 sıralarında, İzmir- İstanbul Karayolu Gediz Köprüsü mevkiindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tırın dorsesinde geri dönüşüme götürülen kartonların yandığını fark eden İşlek durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yagnın söndürdü. Yangınal ilgil polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan tırdan görüntü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Trafiğe kapanan yoldan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandı

DÜZCE'de, bisikletiyle yolun kenarında ilerleyen Mücahit Duman (70) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Yiğitcan Menekay idaresindeki 81 AE 014 plakalı otomobil bisikletiyle yol kenarında ilerleyen Mücahit Duman'a çarptı. Mücahit Duman aracın ön camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Mücahit Duman'a ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mücahit Duman tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otomobil ve bisikletten görüntü

Yaralanan adamın yerde yatarken görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Lise öğrencilerine sosyal medya eğitimi

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), lise öğrencilerine sosyal medya ve dijital güvenlik eğitimleri vermeye devam ediyor.

Eskişehir merkezindeki ve ilçelerindeki tüm liselerde öğrencilerle buluşarak, 'Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik' konusunda eğitim veren SODİGEM'in 18'inci durağı Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi oldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitime, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'TEKNOLOJİDEN KAÇMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak düzenlenen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, teknolojinin hızla yayıldığını belirterek, "Teknoloji bütün dünyada o kadar büyük bir hızla yaylıyor ki teknolojiden kaçmak mümkün değil. Zaten kaçmaktan ziyade her türlü nimetlerinden bir kere faydalanmak durumundayız. Dijitalleşmeden özel sektör faydalanamazsa yok olurlar. Aynı şekilde kamu sektörü de öyle. Dijitalleşmenin aynı zamanda çok zararlı etkileri de var. Bu zararlarından da korunmak durumundayız. SODİGEM'in başlatmış olduğu bu eğitimler hem sosyal medyanın faydalı bir şekilde kullanılması, bunun yanında da sosyal medyanın zararlarından korunmayı amaçlıyor. Ben eğitimi çok beğendim, mutlu oldum. Burada gördüğümüz eğitimlerin açıkçası tüm gençlere verilmesinden yanayım" diye konuştu

'ESKİŞEHİR'DE 22 BİN ÖĞRENCİYE ANLATACAĞIZ'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise, Eskişehir'de bu zamana kadar 5 bin 500 öğrenciye eğitim verdiklerini ve eğitimlerin sonunda 22 bin öğrenciye yaptıkları işlerin hukuki boyutlarını anlatmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Dünya değişirken aslında somut bir dünyadan soyut bir alana geçiş yapıyoruz. Bu konuda da çocuklarımızı uyarmamız gerekiyor, kendimizi güncellememiz gerekiyor. Hem de onlara bu alanda bir takım uyarılarda bulunmamız gerekiyor. Özellikle çocuklara hukuki sonuçlarını bilmedikleri davranış kalıplarını öğretiyoruz veya neler yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Eskişehir, proje kapsamında pilot ildi. SODİGEM ile çalışmamız bir yılı buldu. Bugün 18'incisi yapıyoruz. İnşallah diğer illere de gideceğiz. Şu ana kadar 5 bin 500 öğrenciye ulaştık, 22 bin öğrenciye yaptıkları işlerin hukuki boyutunu anlatacağız."

SODİGEM Bilim Kurulu ise, 'Dijital Güvenlik, Facebook Reklam Uygulamaları, Twitter Reklam Uygulamaları ve Instagram'da İçerik Üretimi konularında lise öğrencilerine eğitim verdi. Program sonunda SODİGEM ekibi tarafından hazırlanan kitap, kitapçık ve broşürler, okulda açılan stantta dağıtıldı.

Görüntü dökümü:

-Eğitime katılan öğrenciler

-Eğitimden detaylar

-Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile röp

-Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şafak Ertan Çomaklı ile röp

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR-DHA

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Potası olmayan basketbolsever öğrenciler için pota

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yalnızceviz Köyü Ortaokulu'ndaki öğrencilerin, pota olmadığı için ellerini çember yapıp basketbol oynadığını görüntüleri görünce, okul bahçesine pota yaptırdı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal medya hesabına gelen bir video da Yalnızceviz Köyü Ortaokulu'nda basketbol sahası olmadığı için öğrencilerin elleri ile pota yaparak basketbol oynadıklarını gördü. Görüntüleri izleyen Başkan Dinçer, okula pota yapılması talimatını verdi. Dinçer, "Gelecek nesillerimizin en iyi şartlarda yetişmesi için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Belediyecilik sadece yol ve sudan ibaret değil. Önemli olan vatandaşlarımızın gönüllerine girebilmek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları sağlamak. Yalnızceviz köyündeki öğrencilerimizin bizlere sosyal medya üzerinden göndermiş oldukları videoyu izledik. Öğrencilerimiz basketbol oynamak için kendi imkanlarını kullanmışlar. Bizden pota yapmamızı istemişler. Bu öğrencilerimizin sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri basketbol potası bulunmayan okulumuza pota yapılmasını sağladık. Çocuklarımızın isteğini yerine getirdik."diye konuştu.

Öğrenciler de pota kurulmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin ellerini çember yapıp basketbol oynaması

Yapılan potadan ve öğrencilerin basketbol oynaması

Öğrenciler röp.

Haber-Kamera: AKSARAY DHA)

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