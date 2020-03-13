DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ile 1 tankerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne kucağına aldığı çocuğunu bir an olsun bırakmadı.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Sedat Mutlu idaresindeki 34 BFV 274 plakalı otomobil, Gülşah Ilıkkan idaresindeki 34 ZC 9201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülşah Ilıkan'ın kullandığı otomobil önünde ilerlemekte olan Salih Müderrisoğlu idaresindeki 34 EE 9103 plakalı tankere çarptı. İki otomobil savrularak bariyerlerine çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Sedat Mutlu ve Gülşah Ilıkkan ile Necibe Ilıkkan ve Fatma Ilıkkan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Gülşah Ilıkkan ilk müdahalesi yapılırken küçük yaştaki çocuğu Ali Ilıkkan'ı bir an kucağından bırakmadı. Sağlık görevlileri oyuncaklarla çocuğu oyalamaya çalıştı. Düzce'deki hastanelere kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araçların görüntüsü

Annenin görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor

Dünyada koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de de vaka tespit edilmesinin ardından Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki caddeleri Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla yıkayarak, dezenfekte etmeye başladı.

Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğinin açıklanmasının ardından başlatılan dezenfekte çalışmalar yoğun olarak sürdürülürken, Bitlis'te ise dezenfekte için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyu kullanılıyor. Bitlis Belediyesi itfaeye araçlarıyla getirdiği Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla kentteki cadde ve sokakları yıkamaya başladı. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, yıllardan beri dezenfekte amaçlı kullanılan Vangölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla kent merkezinteki caddeleri baştan sona yıkayıp, dezenfekte edildiğini belirtti.

Aslan, "Yaklaşık 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi ilan etti. Pandemi ilanından sonra Türkiye'nin de buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi, camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Biz de dün akşamdan beri vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Tabi yıllar önceden beri dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda karar verdik. İnsanlarımızın çok fazla kullandığı yerleri kimyasal ilaçlarla dezenfekte etmek yerine, Van Gölü suyunu kullanarak dezenfekte edebileceğimizi söylediler. Sokaklarımızı tuzlu ve sodalı olan Vangölü suyuyla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra her gün camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de Van Gölü suyuyla dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Bitlis Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Feribottan detay görüntüler

Vangölü'nden detaylar

İtfaiye ekiplerinden detaylar

İtfaiye ekiplerinin Vangölü'nden su çekmesinden detaylar

İftaiye ekiplerinin cadde ve sokakları dezenfekte çalışmalarından detaylar

Vatandaşlardan detay görüntüler

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ile röportaj

Genel ve özel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,-

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Sezen'in öldüğü kazada sürücüye 2 yıl 10 ay hapis cezası

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi Bolsoy'a (46) 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'İyi hal indirimi' uygulanan Vehbi Bolsoy'un cezası, 2 yıl 10 aya düşürüldü.

Kaza, 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi Bolsoy yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi Bolsoy ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.

Sezen'in hayatını kaybetmesine neden olan Vehbi Bolsoy'un yargılandığı İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Vehbi Bolsoy ile Sezen'in ailesi, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Sezen'in avukatı, kazanın olası kast olduğunu dile getirerek, olası kastın cezai hükmü neyse sanığın ona uygun ceza almasını talep etti ve "Yaşadığımız bu olayın tesadüfü sebeplerle gelişmediğini düşünüyoruz. Sanığın olası kastla yargılanması istediğimizdir" dedi. Sanık avukatı, "Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmadığı gerekçesiyle müvekkilimizin beraatinin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Sanık Vehbi Bolsoy ise üzgün olduğunu ve beraatini istedi.

Duruşmada hakim, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan sanık Vehbi Bolsoy'a ilk olarak 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ardından "iyi hal indirimi" uygulayıp, cezanın 2 yıl 10 aya düşürülmesine karar verdi. Ayrıca sanığın ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına hükmetti.

Duruşma sonunda açıklama yapan baba Metin Zambak, "Kararı duyar duymaz mahkeme salonundan ayrıldım. Mahkemenin delilleri doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Görüntülerde her şey apaçık ortadadır. Bu karara itiraz edeceğiz, istinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

arşiv görüntüler

Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan kamyonetin sürücüsü Ahmet Ekici, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ekici, tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Gürpınar yolunun Çavuştepe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ekici yönetimindeki 65 ER 946 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Ekici, aracında sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ekici'yi sıkıştığı yerden yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri de Ekici'yi ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet Ekici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yapılan çalışmalar

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, -

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'Lider benim' diyerek Afgan genci bıçakladı

KONYA'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Uğur G., "Lider benim" diyerek, Beyşehir Gölü kenarında balık tutan, adının Habibullah olduğu belirlenen Afganistan uyrukluyu bıçakladı. Göğsünden yaralanan genç, hastanede tedaviye alınırken, Uğur G. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Beyşehir Gölü kenarında meydana geldi. Adının Habibullah olduğu belirlenen Afgan genç, arkadaşıyla gölün kenarında balık tutarken, iddiaya göre, yanlarına Uğur G. geldi. "Lider benim" diye bağıran Uğur G., Afgan genci göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Afgan genç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, buradaki müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Uğur G.'nin, ifadesinde, "Lider benim. Adalet benden sorulur" dediği öğrenildi.

Görgü tanığının ise ifadesinde, "2 kişi balık tutuyordu. Bıçakla saldıran kişi de yine yakınlarındaki bankta yaklaşık 1 saattir oturuyordu. 2 kişi tuttukları balıkları kovaya koyup, ayrılmak istediği sırada, bankta oturan kişi, yanlarına gidip 'Lider benim' deyip bir şeyler söyleyerek bıçakla saldırdı" dediği öğrenildi.

Uğun G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin polis merkezinden çıkartılması

Şüpheliden detay

Polis merkezinden detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))

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Sivas ve Tokat'ta camilerde cuma namazı yoğunluğu

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı açıklamasına rağmen Sivas ve Tokat'ta camilerde yoğunluk yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan "Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler" açıklaması sonrası gözler cuma namazı kılınacak camilere çevrildi. Ancak Sivas'ta camilerde cuma namazı saatinde her zamanki yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde bulunan Paşa Camisi'nde vatandaşların çoğunlukla namaza geldiği görüldü. Namaza katılanların bazılarının ise maske taktıkları görüldü. Cuma namazı hutbesinde ise koronavirüs salgınından korunma yolları ile ilgili uyarılar yapıldı.

TOKAT'TA TA YOĞUNLUK VARDI

Tokat kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi'nde de cuma namazı vaktinde yoğunluk olduğu görüldü. Cami imamı Osman Akkurt tarafından okunan "Tedbir Mümin'den, Takdir Allah'tandır." başlıklı hutbede cemaat koronaviris ile ilgili olarak bilgilendirildi.

Görüntü Dökümü:

-Camilerden görüntüler

-Cemaatin görüntüsü

-Namaz ve hutbeden görnütüler

-Tokat'ta camilerden görnütüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ-Mert Taha VAROL/SİVAS-TOKAT,

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