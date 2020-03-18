DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Van- Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü

VAN-Hakkari Karayolu'nun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki ayrı noktasına çığ düştü. Jandarma her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için karayolunu trafiğe kapatırken, karayolları ekipleri yolu karden temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Van kent merkezinde sabah saatlernden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Karla karışık yağmur, Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan 2 bin 750 rakımlı Güzeldere Geçidi'nin iki ayrı noktasına çığ düşmesine neden oldu.

Düşen çığlar yaralanma ve can kaybına neden olmazken, yolda önlem alan jandarma ekipleri her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 65 kilometreden itibaren yolu tarafiğe kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Karayolları karla mücadele ekipler de yoldaki karları temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.Van-Hakkari Karayolu'nun 65'inci kilometrsinde durdurulan yüzlerce araç, yolun açılmasını bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çığ nedeniyle yolda bekletilen araçlar

-Jandarma ekipleri, geçişlere izin vermezken

-Lapa lapa yağan karın altında bekleyenler

-Muhabir anonsu

-Detaylar

-Bir sürücü ile röportaj

-Bekleyen araçlardan genel ce detaylar

-Kar yağışı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı (3)

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE SADE TÖREN

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde koronovirüs tehdidi nedeniyle Şehitler Abidesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan büyük tören iptal edilmişti. Çanakkale şehitleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde sade bir tören ile anıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle sabah Cumhuriyet Meydanı 'ndaki Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk 'ün anıtına çelenk koyma töreni düzenlendi. 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'ndeki törenler ise, koronovirüs tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. Buna rağmen Çanakkale şehitleri Şehitler Abidesi'nde sade bir tören ile anıldı. Saat 14.00'te başlayan törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı , 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile az sayıda vatandaş ve Jandarma Atlı Birliği katıldı. Vali Tavlı, 2. Kolordu Komutanı Aksakallı ve Alan Başkanı Kaşdemir, Şehitler Abidesi Fuayesi'nde bulunan Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Şehitler Abidesi yanındaki sembolik şehitlikte devam eden törende, şehitler için dua okundu. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakılmasıyla tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehitler Abidesi'nden görüntü.

-Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından görüntü.

-Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü.

-Şehitler için dua okunmasından görüntü.

-Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE,

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BM'den İdlib'e 74 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 74 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki yardım malzemeleri, kent merkezi ile kırsaldaki sivillere dağıtılacak.

Görüntü dökümü

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-BM görevlilerinin araçları

-Yardım malzemesi yüklü tırlar

-Cilvegözü'ne gelirken

-Gümrük sahasına girerken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Evinde yangın çıkan çift, balkondan kurtarıldı

Bursa'da, 2 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında balkondan kurtarılan ve dumandan etkilenen ev sahibi ile eşi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Eskikaraman Mahallesi'nde, Sezai Engin'e ait 2 katlı binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla evde mahsur kalan Sezai Engin ve eşi Zeynep Engin'i balkondan kurtardı. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilendiği belirlenen Sezai Engin ve Zeynep Engin ise sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin mahsur kalan çifti kurtarması

-Dumandan etkilenen çiftin ambulansa alınması

İtfaiye ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Çelik: 1 metre mesafesini korumalıyız

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Bu süreçte yaşam şeklimizi değiştirmemiz ve dikkatli olmamız gerekiyor. İnsanlarla en az 1 metre mesafesini korumalıyız" dedi.

Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs tedbirleri ile ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Bu tür virüsü taşıyan insanlarımızın diğer insanlara bulaşmasını engellemeye yönelik bütün tedbirlerimizi aldık. Dolayısıyla hastalarımızı muayene ettiğimiz alanlar, gezeceği alanlar ve yatacağı alanlar diğer hastalardan tamamıyla farklı. Ayrıca diğer hastaların sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bütün vatandaşlarımıza bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda acil durumu söz konusu değilse hastaneye gelmemeleri konusunda uyarıları yapıldı. Biz de bu çerçevede düzenlememizi yaptık. Hasta sayımız eskiye oranla çok düştü. Bu salgın için istediğimiz bir şey. Eğer uzun vadede ameliyatı olacak bir hastaysa bu kişilerin şu an için hastaneye gelmemelerini rica ediyoruz. Acil durumlarda kendilerini diğer hastalardan olası vakalardan ayırt etmek için tüm çabalarımızı sarf ettik. Onların muayene alanları farklı, diğer hastaların muayene alanları farklı" diye konuştu.

'PERSONELİMİZİN İHTİYAÇLARINI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Prof. Dr. Çelik, hastane personelinin koruyucu ekipmanı olduğunu söyleyerek, "Hepsinin çalıştığı alanlara göre önlüğü, maskesi ve gözlüğü hazır. Bununla ilgili personelimize mümkün olduğu kadar koruyucu malzemeleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Elbette bu süreçte kullanımın daha fazla arttığını kabul etmek lazım. Ancak biz de hastane yönetimi olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Gerek maske gerekse de önlük üretimi konusunda diğer kuruluşlarla çalışmalarımız devam ediyor. Personelimizin dezenfektan ve diğer ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

'YAŞAM ŞEKLİMİZİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Halka koronavirüs tedbirlerine ilişkin önerilerde bulunan Çelik, "1,5- 2 aylık süreçte çok fazla kapalı alanlara girmemelerini öneriyoruz. Hava sirkülasyonunun çok az olduğu alanlardan kaçınmamız gerekiyor. Hava sirkülasyonunun fazla olduğu yerlerde bulunmalarının bir sakıncası yok. İnsanlar dağda, tepede dolaşabilir ama buradaki amaç insanların diğer insanlardan uzak durmasıdır. Bilindiği üzere tokalaşmamak öneriliyor. Bu süreçte yaşam şeklimizi değiştirmemiz ve dikkatli olmamız gerekiyor. İnsanlarla en az 1 metre mesafesini korumalıyız. Evlerde insanlar eğer ki sıkıldılarsa mümkünse asansörleri kullanmadan dışarı çıkabilirler. Ancak kesinlikle kapalı alanlara girmemelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Hijyen konusunda aşırıya kaçılmaması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Çelik, "Bununla ilgili aşırı kimyasalları kullanmanın bir faydası yok. Bu sadece daha fazla toksit malzemelere maruz kalmamıza neden oluyor. Bu konuda kesinlikle aşırıya kaçmamak gerekiyor. Her şeyin ölçüsü var. Çünkü 'ilaç' denen şey doza bağlıdır. Azı fayda vermezken, çoğu da fayda vermez. Vatandaşlarımız su ve sabunla kendilerini korumaları gerekiyor. Eğer su ve sabun bulamıyorlarsa kolonya ve diğer dezenfektanları kullanabilirler. Bir de vatandaşlarımız ellerini yüzlerine ve gözlerine çok fazla dokundurmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof.Dr İlhami Çelik röportaj

-Kayseri Şehir Hastanesi Acil görüntüsü

-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Cezaevi satış mağazasından alışveriş kuyruğu

EDİRNE'de marketlerin ve büfelerin yanı sıra Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun merkezdeki satış noktasına sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, gıda ürünleri aldı.

Çin'in Vuhan şehrinden yayılmasıyla birlikte dünya geleninde salgına yol açan koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından vatandaşlar market ve büfelerden alışverişlerini artırdı. Edirne 'de marketlerin yanı sıra, ekonomik olması ve kalitesiyle bilinen Açık Ceza İnfaz Kurumu satış noktası da yoğun ilgi görüyor. Bedesten Çarşısı dış dükkanlarında bulunan satış mağazasına gelenler ağırlıklı olarak yumurta ve kıyma gibi ürünleri aldı. Mağaza önünde bekleyenler, tek tek içeri alınarak alışveriş yapmaları sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cezaevi satış mağazası önünde bekleyenler

Bekleyenlerden detay

Vatandaşların tek tek içeriye alınması

Sokaktan genel görüntü

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Aksaray Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

AKSARAY'da, 'koronavirüs' önlemleri kapsamında kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfeksiyon ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler her gün belirlenen noktalarda dezenfekte çalışması yapıyor. Kentteki pazar yerleri, haftalık pazar kurulum gününden bir gün önce baştan sona temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca; belediye tesisleri, camiler, otogar ve kamu kurumları gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların alışveriş yaptığı kapalı çarşı ile halk ekmek büfeleri de ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer , tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'yi de tehdit eden koronavirüse karşı ülke olarak çok ciddi tedbirler alındığını ve hükümetin bu konuda çok başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti. Dinçer, "Ben bütün hemşerilerimizden yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirleri uygulayalım Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Birlikte koronavirüsü yenebilirizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kapalı dezenfekte edilmesi

-Kamu kurum kuruluşları dezenfekte edilmesi

Ekmek büfeleri dezenfekte edilmesi

Haber- Kamera: Aksaray

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Belediye, fırsatçılara karşı maske üretiyor

MERSİN'de Tarsus Belediyesi fırsatçılara karşı Meslek Edindirme Merkezi'nde maske üretiyor.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , belediyenin imkanlarıyla üretilip, sterilize işleminden sonra halka ve ihtiyaç duyan kurumlara dağıtmak üzere maske üretimi yapılması için çalışma başlattı. Bozdoğan, belediye bünyesinde Meslek Edindirme Merkezi'nde görevli terzilere maske üretmeleri talimatını verdi. Terziler, Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile seri şekilde maske üretimi yaptırmaya başladı. İlk etapta 20 bin maske üretimi için kolları sıvayan gönüllü terziler, maske dikimine devam ediyorlar. Belediye Başkanı Bozdoğan, "Üretimine başladığımız maskeleri ihtiyaç duyan kurumlara ve mümkün olduğunca halkımıza ücretsiz şekilde dağıtacağız, gün fırsatçılık değil birlik olma ve elbirliği ile bu salgının önüne geçme günüdür. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, paniğe kapılmadan, yapılan uyarıları dikkate alarak mümkün olduğunca ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır. Halkımızdan, günlük yaşamlarını hijyen şartlarına uyup sık, sık ellerini en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımızın karşılaştıklarında tokalaşma, sarılma ve yakın temasta bulunmaktan kaçınmalarını ve evlerinden dışarı çıkmaları durumunda mümkün olduğunca maske kullanmalarını istiyorum. Hastalığın belirtilerini kendilerinde hisseden kişilerin, kimseye temas etmeden en yakın sağlık birimine ya da Acil 112 ekiplerine bildirimde bulunmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meslek Edindirme Merkezi'nde maskeler üretilirken

-Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın açıklaması

Haber-Kamera: MERSİN,

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