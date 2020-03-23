DHA YURT BÜLTENİ -12 - Son Dakika

Munzur Nehri'nde kaybolan Uzman Çavuş Güneş'ten 7'nci günde de iz yok

TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları, 7'nci günde de sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nde görevli su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 7'nci günde de devam etti. Arama ve kurtarma ekipleri, Munzur Nehri'nin debisi yükselen sularında kayıp Uzman Çavuş Güneş'i bulmak için bugün sabah saatlerinden itibaren Munzur Vadisi Anafatma mevkisinde itibaren botlar ile su içinde ve kıyında arama çalışmalarını devam ettirdi. Şu ana kadarki çalışmalarda kayıp uzman çavuşun izine rastlanmadı.

EŞİ, ANNE VE BABASI ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş , annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine, yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------

Munzur nehri

Arama çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 780 MB

================================

Çanakkale'de bankalar önünde kuyruk oluştu

ÇANAKKALE'de bankalar saat 12.00'de mesaiye başlayınca önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı bankalar müşterilerini tek tek içeriye aldığı için kuyruk uzun süre devam etti. Polis ekipleri, sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen bankaya gelen 65 yaş ve üstü kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün itibariyle birçok banka saat 12.00'de mesaiye başladı. Ancak bu uygulamada haberi olmayan çok sayıda vatandaş erken saatlerden itibaren bankalara gitmeye başladı. Mesainin başladığı saat 12.00'ye kadar banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bankalardan bazıları koronavirüs önlemleri kapsamında müşterileri içeriye tek tek aldı. Bu nedenle kuyruklar uzun süre devam etti.

Bankalar önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kuyrukta bekleyen 65 yaş ve üstü kişileri kimlik kontrolü ile tespit edip, evlerine dönmeleri için uyardı. Polis, ayrıca kuyrukta bekleyen müşterileri de en az 1 metre mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bankaların önünde oluşan uzun kuyruktan görüntü.

-Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolden görüntü.

-Bankaların bulunduğu sokaktan görüntü

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

=============================

Vakıf önünde bin lira almak için beklediler

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, ihtiyaç sahibi ailelere bin lira destek verileceği açıklamasının ardından Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda yoğunluk oluştu. Görevliler, gelenleri evlerine dönmeleri konusunda uyarırken, beklemeye devam edenler olduğu görüldü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un "Şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere biner lira destek vereceğiz" açıklamasının ardından Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde yoğunluk oluştu. Bin lira verileceğini duyanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na geldi. Yetkililerin uyarısına rağmen onlarca kişi vakıf içerisinde beklerken, büyük kısmının maske takmadığı görüldü.

CEP TELEFONU MESAJI ATILDI

Vakıf personeli ise vatandaşların cep telefonlarına "Korona salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düzenli Merkezi Yardım alan ailelere verilecek olan bin lira için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılmayacaktır. Ödemelerin kimlere ve hangi tarihte yapılacağı belli olduğu zaman tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Vakfa gelmenize gerek yoktur. Evde kalın" mesajı atılmasına rağmen gelmeye devam edildiği görüldü.

'ŞU AN PARA VERİLMİYOR AMA GELİYORLAR'

Vatandaşların virüs önlemini hiçe sayarak vakfa geldiğini söyleyen Erkan Koç, "Koronavirüs nedeniyle verilecek olan bin lira para için geliyorlar. Böyle bir şey var ama ayın 30'undan sonra. Şu an para verilmiyor ama vatandaşlar geliyor. Telefonla da mesaj atıldı. Şimdi burada da para almak için sıraya girmişler. Yetkililer de söylüyor ancak gitmiyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

-SYDV önünden görüntüler

-Yardım için gelen ve birikme yapan kişiler

-Vakfa asılan uyarı yazıları

-Konuşma

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

===========================

Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve geçen yıl 4 olan kızıl akbabaların sayılarının, bu sene yapılan sayımda 7'ye yükseldiği belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından geçen yıl Gerger ilçesi kırsalında ulusal biyolojik çeşitliliği envanteri kapsamında, kızıl akbaba popülasyonu üzerine araştırma yapıldı. Çalışmalarda, Gerger kırsalında atmaca familyası türüne ait 4 kızıl akbaba tespit edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen kızıl akbabaların popülasyonunun artmasına yönelik yürütülen çalışmaların ardından bu yılın Şubat ayında da envanter çalışması yapıldı. Bunun üzerine Gerger'deki kızıl akbaba sayısının 4'ten 7'ye yükseldiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında, akbabaların ayrıca kuluçka döneminde olduğu da saptandı.

Adıyaman Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Onur İnan, envanter çalışması kapsamında kızıl akbabaların popülasyonunu da takip ettiklerini söyledi. Gerger'de 2 yıl önce kızıl akbabaların ilk kez tespitini yaptıklarını belirten İnan, "Ulusal biyolojik çeşitlilik inceleme sonucunda 2 yıl önce burada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kızıl akbabaları türünü tespit ettik. Atmaca familyasına ait bir tür olan kızıl akbabalar yılda 1 veya 2 kez yumurtlayıp, Nisan ayında kuluçkaya yatıyor. Geçen yıl 4 olan kızıl akbaba popülasyonda bu yıl artış tespit ettik. Şu anda bölgede 7 kızıl akbaba tespit ettik. Ayrıca yumurtlama ve yavrulama döneminde olduğunu biliyoruz. Onları huzur ve rahatsız edecek bir durum söz konusu değil ve kızıl akbabaları izleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Gerger kırsalı

Ekiplerin inceleme yapması

Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Onur İnan ile röp.

Kızıl Akbabalar

Havadan görüntülenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT-ADIYAMAN-DHA)

===========================

Aileler uzaktan eğitimden memnun

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi sonrasında internet ve televizyon üzerinden yapılan uzaktan eğitim sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.

Koronavirus önlemleri kapsamında ara verilen eğitim öğretim döneminde okula gidemeyen öğrenciler, uzaktan eğitimle ekran karşısında ilk derse başladı. Uzaktan eğitimde ilk ders zili ilk ve orta öğretim öğrencileri saat 09.00 çaldı. İlk ders ilköğretim öğrencileri için Türkçe anlatımıyla başladı. Ders öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere önerileri yayınlandı. Ders anlatımı için ekran karşısında geçen öğrenciler ilk dersi dikkatle izledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Namık Kemal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İlsu Akkuş, bugün ilk dersi gördüklerini belirterek, "Çok heyecanlandım, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Koronavirüs yüzünden evde eğitim gördük. EBA'daki öğretmenler de harika ders anlatıyor. Anlamadığım birşey yoktu. Gayet güzel geçiyor. Sabah erken okula gider gibi uyandım ve hazırlıklarımı yaptım. Türkçe ve matematik dersini gördük. Uzaktan eğitim bizim için çok iyi oldu. İnternette de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Derslerimiz bu şekilde de gayet güzel" dedi.

Emekli polis memuru anne Nuray Beyaz Akkuş, Okul Aile Birliği ile iç içe olduklarını kaydetti. Anne Akkuş, çocukların psikolojini de düşündüklerini ifade ederek, "Çocuklarımız bir haftalık bir tatil yaptı. Bugün de uzaktan eğitim almaya başladılar. EBA, çok güzel bir eğitim. Sabah erkenden okula gidecek şekilde kalktık. Televizyon karşısında kendimize bir sınıf oluşturduk. Türkçe ve matematik dersini aldı. Eğitimimizin eksik kalacağını düşünmüyorum, çok güzel de bir program hazırlanmış. Güzel ve sağlıklı geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'FARKLI BİR DENEYİM'

Çağlayan Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Mehmet Ali Cesur , dersleri televizyon ve internet üzerinden takip etmesinin farklı bir deneyim olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür eden Mehmet Ali Cesur, "Dersler oldukça iyi. Okulda gördüklerimizle aynı. Çok büyük farklılık yok" dedi.

Mehmet Ali Cesur'un babası Nezet Cesur da "Devletimizin uzaktan eğitimle ilgili yapmış olduğu EBA sistemi çocuklarımızın koronovirüs nedeniyle sağlığını koruma amaçlı. Evden çıkmadan olması, güzel bir uygulama. EBA sistemi, çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için verimli. Ders programlarının biraz daha çoğaltılmasını temenni ediyorum. Böyle bir imkanı sundukları için devlet yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-1

----------------

(MANAVGAT KLASÖRÜ)

- Öğrencinin ders çalışırken görüntüleri

Nezet Cesur'un açıklaması

Mehmet Ali Cesur'un açıklaması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-2

----------------

(ANTALYA KLASÖRÜ)

İlsu Akkuş annesi ile tv önünde

Ders çalışırken

İlsu Akkuş ile röportaj

Anne Nuray Beyaz Akkuş ile röportaj

Ders çalışan bir çocuktan görüntü

Detay

HABER -KAMERA: Tolga YILDIRIM- Mithat ABAKAN- Adem AKALAN/ANTALYA,