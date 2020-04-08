DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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6 saat önce

Elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişi öldü, yakınları kaza yerinde ağladı (2)KORONAVİRÜS YASAĞI NEDENİYLE GECE SAATLERİNDE BULUŞMUŞLAR Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı.

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Elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişi öldü, yakınları kaza yerinde ağladı (2)

KORONAVİRÜS YASAĞI NEDENİYLE GECE SAATLERİNDE BULUŞMUŞLAR

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı. Kazada ölen Ada Batın Gündoğdu (15), Emre Serim (17), Yusuf Büyük'ün (17) 20 yaşının altında olduğu ve koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle gündüz vakti dışarıya çıkamadıkları için gece geç saatlerde bir araya geldikleri ve otomobille gezdikleri öğrenildi. Otomobili ise Ada Batın Gündoğdu'nun kullandığı iddia edildi. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden çocuklar, tamamlanacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Kazada ağır yaralanan M.S.'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ölen gençlerin fotoğrafları sırasıyla Ada Batın Gündoğdu, Emre Serim ve Yusuf Büyük

Alişan KOYUNCU/ Başiskele, KOCAELİ

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Annesi tarafından öldürülen minik Ali, Manisa'da toprağa verilecek

DENİZLİ'de annesi tarafından boğularak öldürülen 4 yaşındaki Ali K., Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Nagihan K., kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı gerekçesiyle oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı. Nagihan K.'nin basketbol antrenörü olduğu, astsubay olan eşinin İbrahim K.'nin Suriye'deki operasyonlarda görevli olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'ANNE YAPMA' DEMİŞ

Oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldürdükten sonra polise teslim olan basketbol antrenörü anne Nagihan K.'nın (30) ifadesi kan dondurdu. Anne, polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi. Nagihan K., küçük Ali'nin boğazını sıktığı sırada kendisine defalarca "Anne yapma" diye yalvarıp, kurtulmak için kollarını tırnaklarıyla çizdiğini de anlattı.

TUTUKLANDI

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nagihan K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nagihan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Yaşamını yitiren Ali K.'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alındı. Suriye'den gelen acılı baba İbrahim K. oğlunun tabutunu cenaze aracına taşıdı. Küçük Ali'nin babasının memleketi olan Manisa'nın Saruhanlı ilçesine götürülen cenazesinin bugün ikindide kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali K.'nin annesi ve babası ile çekilmiş fotoğrafı

-Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden görüntü

-Cenaze aracından görüntü

-Ali K.'nin yakınlarından görüntü

-Tabutun taşınması

-Baba İbrahim K.'nin cenaze aracına binmesi

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bolu'da girişe sınırlandırılan caddeye bariyer

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin sınırlandırıldığı kentin en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı. Caddede işi olmamasına rağmen gezen kişilere 3 bin TL para cezası uygulandı.

Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararla trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne yayaların çıkışları yasaklandı. Caddeye yalnızca işi olanların maskeli girişlerine izin verildi. Polis ekipleri, caddenin girişlerini bariyerlerle kapattı. Yalnızca işi olanların caddeye girişine izin verildi. İşi olmamasına rağmen caddede dolaşan kişilere 3'er bin TL ceza kesildi. Dün yapılan denetimlerde 38 kişiye ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bariyerlerden görüntüler

-Polis ve bekçilerin uyarıları

-Vatandaşlar ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Adnan KARABULUT/BOLU,

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Vefa Destek Hattı, 16 günde 55 bin 215 çağrıyı yanıtladı

ANTALYA 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Hattı'nı 23 Mart'tan bugüne toplam 55 bin 215 kişi aradı. Bu çağrıların 47 bin 953'ü karşılanırken, 11 bin 369 çağrı ile en fazla seyahat izni için arandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Hattı'na gelen talepler arttı. Destek Hattı'nı 16 günde toplam 55 bin 215 kişi ararken, bu çağrıların 47 bin 953'ü karşılık buldu.

Seyahat izni için 11 bin 369 kişi çağrı merkezini ararken, bu rakamı 11 bin 204 kişi ile ilaç ve hastane randevuları gibi konularda sağlık işlemleri takip etti. Maaş ve faturalar gibi bankacılık işlemleri ile ilgili olarak 9 bin 800 kişi bilgi edindi. 8 bin 791 kişi farklı konularda bilgi sahibi olmak için çağrı merkezine ulaşırken, 6 bin 789 kişi de gıda talebinde bulundu.

Emniyet, sağlık, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne ilişkin operatörlerin tek merkezde toplandığı kurumu arayanların sayısı her dakika artıyor.

Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Koronavirüsü yenen kadın, sağlıkçıların alkışlarıyla taburcu edildi

Bursa'da koronavirüs tedavisi sağlığına kavuşan kadın hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Valilik o anların görüntülerini, 'Güzel haberler gelmeye devam ediyor' ifadeleriyle paylaştı.

Bursa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüp, sağlığına kavuşan kişi sayısının 19'a çıktığı belirtildi. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.

Valilik bugün de sosyal medya hesabı üzerinden, hastalığı yenip sağlığına kavuşan kişinin hastane çıkışındaki görüntülerini paylaştı. 'İlçelerimizden Güzel Haberler Gelmeye Devam Ediyor. Gelen Bu Güzel Haberlerle Umutlarımız Daha da Büyüyor... Yaşam İçin.' notuyla paylaşılan görüntülerde, adı açıklanmayan kadının sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinden hastaneden çıktığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taburcu olan hastanın alkışlanmasından görüntü

Haber-Kamera:  Gürkan DURAL/BURSA,

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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi

AMASYA'da koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), sağlığına kavuştu. Eboğa, çalıştığı ve iyileştiği hastaneden, alkışlarla taburcu edildi.

Kentte, yıllardır görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 testi negatif çıkan Şenol Erboğa'nın tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuştu. Erboğa, çalıştığı ve iyileştiği hastaneden, meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa, doktorlar ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Erboğa'nın taburcu edilme anları

HABER: Sinan HARMANCI KAMERA: AMASYA,

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Bolu'da girişe sınırlandırılan caddeye bariyer

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin sınırlandırıldığı kentin en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı. Caddede işi olmamasına rağmen gezen kişilere 3 bin TL para cezası uygulandı.

Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararla trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne yayaların çıkışları yasaklandı. Caddeye yalnızca işi olanların maskeli girişlerine izin verildi. Polis ekipleri, caddenin girişlerini bariyerlerle kapattı. Yalnızca işi olanların caddeye girişine izin verildi. İşi olmamasına rağmen caddede dolaşan kişilere 3'er bin TL ceza kesildi. Dün yapılan denetimlerde 38 kişiye ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bariyerlerden görüntüler

-Polis ve bekçilerin uyarıları

-Vatandaşlar ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Adnan KARABULUT/BOLU,

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Van Büyükşehir Belediyesi'nden yerli fide üretimi

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla yerli fide üretimine başlandı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, "Temel amacımız da ithal tohumlardan sıyrılarak, tamamen yerli milli tohumlardan ürün elde etmek ve çiftçimizin de yerli tohum tercih etmesini sağlamaktır" dedi.

Yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca Edremit ilçesindeki seralarda 45 çeşit tohumdan yaklaşık 100 bin yerli tohumu, toprakla buluşturuldu. Seralarda yetiştirilecek fidelerin çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağı, çiftçilerin ise ekimini yaptıkları fidelerden aynı zamanda yerli tohum elde edebilecekleri belirtildi. Belediye yetkilileri, bu çalışma ile milli tohumun yaygınlaştırılması ve yüksek verimli ürünlerin elde edilmesinin hedeflendiğini ayrıca bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir milli tohumun yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Ekimi yapılan seraları gezen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, yapılan çalışma ile ülkedeki tohum üretiminde dışa bağımlılığı azaltmayı planladıklarını kaydetti. Yerli tohumdan elde edilen ürünlerin daha sağlıklı olduğunu da belirten Altun, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla belediyemize ait seramızda fide üretmeye başladık. Buradaki temel amacımız da ithal tohumlardan sıyrılarak, tamamen yerli milli tohumlardan ürün elde etmek ve çiftçimizin de yerli tohum tercih etmesini sağlamaktır. Bu çerçevede seramızda başlattığımız 100 bin tohum fidemizi önümüzdeki aylarda çiftçimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu sayede inşallah ithal tohumların yerini yerli tohumlarımız alacak ve daha sağlıklı ürünler de sofralarımıza gelmiş olacak. Ben çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yerli tohum üretilen seralar

-Seralardaki bitkiler

-Seraların içinden detaylar

-Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun'un açıklamaları

VAN,

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Balıklıgöl'deki balık ve kuşlara yem verildi

ŞANLIURFA'da, Balıklıgöl'deki balıklar ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın bulunduğu bölgedeki kuşlar, tulum giyen belediye ekiplerince beslendi.

Şanlıurfa'da her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin simgelerinden Balıklıgöl, koronavirüs tedbirlerinin ardından sessizliğe büründü. Balıklıgöl'deki balıklar ile bölgedeki hayvanlar da belediye ekipleri tarafından beslenmeye başlandı. Koruyucu tulum giyen belediye görevlileri, veteriner hekimlerin kontrolünde her gün düzenli olarak balıklar ile İbrahim peygamberin doğduğuna inanılan mağara önündeki güvercinlere yem bırakıyor. Ekipler ayrıca, iş yerlerinin kapalı olması ve insanların evde kalması nedeniyle aç kalan sokak köpekleri ile kedilere için de birçok noktaya mama bırakıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özel kıyafetli ekipler balıklara yem atması

Kuşlara yem bırakan ekipler

Sessizliğe bürünen balıklıgöl

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:17 Kaynak: DHA

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