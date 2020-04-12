DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde 14 gün önce başlanan, süresi bugün dolacak karantina uygulaması, 24 Nisan'a uzatıldı.

Çan'a bağlı, 390 nüfuslu Maltepe köyünde, 29 Mart günü saat 22.00 itibarıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma ekipleri, köy girişinde barikat kurarak, nöbet tutmaya başladı. Bu süreçte köylülerin telefonla Çan ilçesindeki yakınlarına verdikleri siparişler, köy girişinde jandarma ve muhtar Hüseyin Ekin tarafından teslim alınarak, sahiplerine teslim edildi. Köylüler, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirdi, gün içinde balkonlara çıkarak, temiz hava aldı. Hayvanları olanlar ise yem ve su vererek, sağım yapmak için ilgilendi. Maltepe köyünde, bugün saat 22.00'de dolacak 14 günlük karantina süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Bolu'da polislere pastalı kutlama

BOLU'da, 2 çocuk annesi Buse Aydemir, Polis Haftası nedeniyle mahalleli ile birlikte polise sürpriz yaptı. Polisler, kendilerini balkonlarda alkışlayan vatandaşları ve pasta sürprizini görünce sevindi.

Beşkavaklar Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Buse Aydemir, Polis Haftası nedeniyle polislere bir sürpriz yapmak istedi. Buse Aydemir, önce mahalleli ile konuştu. Mahalleli de kendisine destek verince 155'i arayıp, polislere sürpriz yapmak istediğini söyledi. 155 Haber Merkezi'ndeki polis memuru da koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi durumunda sürpriz yapılmasında bir sakınca olmadığını söyledi ve bölgeye konudan haberi olmayan 2 ekip yönlendirdi. Beşkavaklar Mahallesi'ne gelen 2 polis ekibi karşılarında elinde pasta ile Buse Aydemir'i görünce şaşkınlık yaşadı. Bu sırada mahalleli de pencerelere ve balkonlara çıkıp polisleri alkışladı. Polisler, kendilerine yapılan sürprizden dolayı büyük mutluluk yaşadı. Bir polis memuru 'Bizleri utandırıyorsunuz' diyerek mahalleli ve Buse Aydemir'i alkışladı. Polisler, kendilerine ikram edilen pastaları yedikten sonra, sürprizi yapanlara teşekkür ederek ayrıldı.

Zor şartlarda çalışan polis memurlarını mutlu etmek için böyle bir sürpriz hazırladığını aktaran, Buse Aydemir, "Bugüne kadar başım sıkıştığında, polisi aradığım zaman hemen geliyorlar. Her konuda, her şartta yanımızda oluyorlar. Bugün içimden böyle bir şey geldi. Gün birlik günü dedik. Bugün de ben yanlarında olmak istedim. Mahalledekilere söyledim. Kimse itiraz etmedi. Demek ki o kadar işlerini düzgün yapıyorlar, o kadar yanımızda olmuşlar ki bugün biz de canı gönülden yanlarında olmak istedik. Varolduğumuzu söylemek istedik. İyi ki varsınız diyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Buse Aydemir'in polisi araması

-Pencereler ve balkonlarda bekleyenler

-Polislerin gelmesi

-Sürpriz anı

-Polislerin şaşırması

-Teşekkür etmeleri

-Alkışlar

-Pasta yenmesi

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve ağaçlık alana da sıçrayan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Bornova'daki 5. Sanayi Sitesi 7419/10 Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde bugün saat 11.30'da yangın çıktı. Depo bölümünde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede önce diğer bölümlere ardından da çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına aldı.

Geri dönüşüm fabrikasında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangında görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,

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Otizmli Mert Aras kaybolduktan 17 saat sonra bulundu

ELAZIĞ'da dün kaybolan otizmli Mert Aras Altındal (9), jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 17 saat sonra bulundu.

Elazığ 'ın tarihi Harput Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında ailesinin yanından ayrılan otizm hastası Mert Aras Altındal kayboldu. Aramalara rağmen bulunamayan Mert için ailesi, İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri, jandarma komandolar ve jandarma iz takip köpekleri karadan arama yaparken, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan detaylı arama çalışması yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucunda 17 saat sonra bu sabah saat 06.00 sıralarında Mert Aras kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta dere kenarında üşümüş ve korkmuş şekilde arazide bulundu. Küçük Mert, jandarma ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'ne kontrol ve muayene amaçlı götürüldü, ardından ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunmasından mutluluk duyan Altındal ailesi, jandarma ekiplerinin sabaha kadar tüm imkanlarıyla seferber olarak çocuklarını sağ olarak bulmalarından dolayı teşekkür etti.