DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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7 saat önce

Muş'ta iki köyde karantina süresi sona erdi MUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan iki köyde, hayat normale döndü.

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Muş'ta iki köyde karantina süresi sona erdi

MUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan iki köyde, hayat normale döndü. Bir belde ve dört köyde ise karantina süresi devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Muş'ta karantina altına alınan bir belde ile 6 köyden ikisinin karantina süresi sona erdi. 14 günlük karantina süresi sona eren merkeze bağlı Yazla ve Alagün köyünde hayat normale dönerken, merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyü, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı ve Demirkapı köyleri ile Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünde karantina süresi sürüyor.

Hayatın normale döndüğü Yazla köyünde yaşayan Cuma Sarıkuş, " İstanbul'dan bir akrabamız köyümüze gelmişti ve onda koronavirüs hastalığı çıkmıştı. Çok şükür onu hastaneye götürdüler. Hastaneden de iyi çıktı ve şuanda evinde. 14 günlük köyümüzün karantinası sona erdi. Jandarmalar gitti, köyümüzün insanları hepsi iyi. Köyümüzde bir hastalık ve vaka yok. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Köyümüzde geçim yapıp, kendimize işimize, gücümüze başladık" diye konuştu.

İstanbul'dan köye gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın durumun iyi olduğunu anlatan köy sakinlerinden Ekrem Sarıkuş ise "Hastamız çok iyi ve köyümüz karantinadan kurtuldu. Çok şükür herkes kendi işine döndü. Allah herkese yardım etsin. Ülkemizi bu hastalıktan kurtarsın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yazlı köyü tabelasından detay

-Köyden genel detaylar

-Köyün sağlık ocağından detay

-Köydeki hayvanlar ve vatandaşlardan detay

-Köy içerisinden yakın detaylar

-Köyden ve vatandaşlardan yakın detaylar

-Çalışma yapan köylülerden detay

-Köylü Cuma Sarıkuş Röp

-Köylü Ekrem Sarıkuş Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Edirne'de cezaevlerinden tahliyeler başladı

CEZA infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Edirne'de hükümlülerin tahliyesi başladı. Hükümlülerin taşındığı otobüsler belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi sonrası Edirne Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliyeler başladı.  Edirne'de cezaevlerinin bulunduğu bölgelere giden yollar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Cezaevleri yakınlarına geçişlere izin verilmezken, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tahliye olanlar, cezaevlerinin önlerine getirilen otobüslerle, sıkı güvenlik önlemleri altında götürüldü.

OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİEdirne Belediyesi, hükümlülerin taşındığı 65 otobüsü koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte etti. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hükümlülerin taşınacağı 65 otobüsün dezenfeksiyonunun gerçekleştirildiğini ve il dışına seferlerin başlatıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüslerin tahliyesi

-Güvenlik noktasından detay

-Otobüslerin gitmesi

-Belediyenin otobüsleri dezenfekte etmesi

Otobüslerin tahliyesi

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladı

YOZGAT'ta, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin tahliyesi başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin tahliyesi de kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başladı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tahliyeler nedeniyle sabah erken saatlerinde cezaevi etrafında güvenlik önlemi aldı. Tahliye olan hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra toplu taşıma araçlarıyla evlerine gönderildi. Gün içinde cezaevinden yaklaşık 200 hükümlünün tahliye olacağı öğrenildi.?

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:57 Kaynak: DHA

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