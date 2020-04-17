DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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6 saat önce

RİZE Tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze toprağa verildi (2)ABLASI KONUŞTU: O GÜLER YÜZLÜ, MELEK GİBİYDİRize'nin Fındıklı ilçesinde, Savaş Dalançıkar tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek, öldürülen Gamze Pala'nın ablası...

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RİZE Tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze toprağa verildi (2)

ABLASI KONUŞTU: O GÜLER YÜZLÜ, MELEK GİBİYDİ

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Savaş Dalançıkar tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek, öldürülen Gamze Pala'nın ablası Fatma Serdaroğlu DHA'ya konuştu. Olay gecesi kardeşinin kendisini arayarak 'Abla Gamze'yi vurdular' dediğini anlatan Fatma Serdaroğlu, "Rize'de oturuyorum, apar topar geldim. İnanamadım nasıl olur diye. İşe gitmişti. Öğretmenevinde çalışıyor, orada bir müdürle kendisi var. Başka kimse yoktu o an. Ondan sonra bu saldırgan geliyor ama ne oluyor bilmiyoruz, silahını çekmiş, vurmuş, tutukluk yapmış sonra da bıçaklamış kardeşimi. O arada silah tutukluk yaptığında müdür ona bir şey yapsaydı, saldırgana vursaydı kardeşimi kurtarırdı. Ama müdür de korkmuş o an ne yapacağını şaşırmış. O cani kardeşim başını kesmiş. Bize hiç bahsetmedi böyle biri olduğundan. Saldırgan çok korkak bir insanmış öyle diyorlar. Deseydi bize peşimde böyle biri var biz onun hakkından gelirdik. Bizi hiçbir şey demedi, arkadaşlarına bir şey demedi. Kardeşim bulunmaz bir insandı yardımsever güler yüzlü melek gibi biriydiö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi ve kız kardeşini arayarak taziyelerini ilettiğini anlatan Fatma Serdaroğlu, "Cumhurbaşkanımız aradı. Annem ve kız kardeşimle görüştüler. Cumhurbaşkanımız 'Onun kanı yerde kalmayacak, hiç üzülmeyin, cezasını çekecek' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da aradı. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

MEZARININ BAŞINA EN SEVDİĞİ ÇEMRERİ BIRAKILDI

Gamze Pala'nın mezarının başına hayattayken en sevdiği çemberi bırakıldı. Mezar başına gelen yakınları da göz yaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mezardan detaylar

Fatma Serdaroğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE RİZE

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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta iki otomobilin çarpışmasının ardından elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsünün bir kişinin yardımıyla araçtan indirilmesi ve kaldırıma oturduğu, diğer otomobilden dumanların yükseldiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri, kaza anı ve otomobil sürücüsünün kaldırıma oturması

HABER: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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Mezarın içine düşen kadının o anları kamerada

SAMSUN'da bir kadın, 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazısı ile gündeme gelen mezarın kenarına oturduğu sırada taşın kırılması sonucu dengesini kaybederek içine düştü. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşamba ilçesinde 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı yaptığı mezar taşı ile gündeme gelen mermer işletmecisi Tarık Gündüz, koranavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için mezarı atölyesinin önünde sergilemeye başladı. Atölye önüne gelen bir kadın, telefonla konuşarak mezarın kenarına oturdu. O sırada mermer mezar kırılınca dengesini kaybeden kadın içine düştü. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gamze Pala, Rize, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:18 Kaynak: DHA

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