DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Marmarisli çiftçiler karardan memnun, üretime devam ediyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki kırsal mahallelerdeki çiftçiler, bahçe ve tarlalarında üretime devam ediyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan çiftçiler, gelen talebe yetişmek için üretimi aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını açıkladı. Geçen hafta yasak nedeniyle arazilerine gidemeyen çiftçiler, bu kararı sevinçle karşıladı. Marmaris'in kırsal 13 mahallesinde üretim yapan çiftçiler, karar sonrası bu hafta sonu da işlerine ara vermedi. Kararın memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

Çiftçilerin muaf kararıyla üretime devam etmesinin sağlandığını, bunun memnuniyet verici olduğunu söyleyen Ayşegül Türedi (40), "Sayın İçişleri Bakanımıza biz çiftçileri muaf tuttuğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Üretim şart ve üretim devam ediyor. Her gün düzenli şekilde tarlamıza gidiyoruz. Üretimimiz bakım ve emek istiyor boş bırakmaya gelmez" dedi.

'ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ'

Bahçesinde çapa yapan çiftçi Kadir Tosun (58), "Gelen talebe yetişmek için çapa yapıyorum. Eşim sebzeleri ekiyor, yabancı otları ayırıyor. Kurallara uyarak üretim yapıyoruz" dedi. Sacit Koparal ise (41), "Ekim için motorlu araçla arazimi sürüyorum. Toprak hazır olduğunda sebzeleri ekeceğim. Burada işim bittikten sonra evimin ilerisindeki diğer tarlamda otları kesip büyükbaş hayvanlarım için yem toplayacağım. Üretime devam ediyoruz" dedi.

"HER GÜN DÜZENLİ OLARAK GİDEĞİM, ÜRETİM ŞART"

Çiftçi Ayşegül Türedi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya teşekkür ederek, "İçişleri Bakanımıza teşekkülerimi sunuyorum, çiftçileri bu durumdan muaf ettiği için. Çünkü üretim şart, üretim devam ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Her gün düzenli bir şekilde tarlaya gideceğim. Çünkü emek istiyor, bakım istiyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Marmaris ve kırsal mahalle yön tabelaları genel görüntü

Kırsal mahallelerdeki tarla ve bahçelerin genel-ayrıntılı görüntüsü

Tarla ve bahçelerinde çapa yapıp çalışan çiftçiler genel-ayrıntılı görüntü

Kadir Tosun ve Sacit Koparal ile bahçelerinde çalışırken röportaj

Ayşegül Türedi ile röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için yem bıraktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik besleme çalışmalarını özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde daha yoğun gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınağının olduğu Konya'da sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, son olarak uygulamaya hazırlandıkları, dünyada örneği olmayan yemek atıklarından ileri teknolojiyle kedi ve köpek maması üretme projesinin hayvan severlerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altay, koronavirüs salgınından dolaylı yaşanan süreçten etkilenen hayvanlar için hem ilçe belediyeleri hem de hayvan severlerle birlikte yoğun yemleme çalışması yaptıklarını, ekiplerin özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sahipsiz köpekler, kediler ve kuşlar için yoğun gayret gösterdiğini belirtti. Son bir haftada ilçe belediyeleriyle birlikte 8 bin 120 kilo köpek maması ve 805 kilo kedi maması dağıttıklarını belirten Altay, Konyalıları evlerinin önünde uygun olan yerlere hayvanlar için bir kap yemek ve bir kap su bırakmaya davet etti.

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