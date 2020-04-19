DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatani görevini yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın (21) cenazesi, uğurlama töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi. Kızıltepe Ulu Camisi'nde Çam için kılınan cenaze namazına; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, askeri yetkililer ve şehidin ailesi katıldı. Cenaze namazında, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı gözlendi. Şehit Piyade Er Abdullah Çam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Örencik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehit Abdullah Çam'ın, 27 gün sonra terhis olmayı beklediği öğrenildi.

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazesi camiye getirilmesi

-Cenaze namazı

-Şehit yakınların sinir krizi geçirmesi

-Şehit için dua okunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),

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Polisten kaçtıkları motosikleti terk ettiler, 5 bin lira ceza yazıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, polisin ihtarına uymayarak kaçtı. 15 dakikalık kovalamacanın ardından şüpheliler yaya olarak kaçarken, terk ettikleri 2 bin lira değerindeki motosikletin plakasına 5 bin 245 lira ceza uygulandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının son gününde ilçedeki Varsaklar Mahallesi'nde polis ekipleri, 2 kişinin bulunduğu 01 RM 068 plakalı motosikleti durdurmak için uyarıda bulundu. Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, 15 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayınca motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, 2 bin TL değerindeki motosikletin plakasına toplam 6 maddeden 5 bin 245 lira para cezası uyguladı. Motosiklet sürücüsü ile arkadaşını yakalamak için başlatılan çalışma ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Motosikletten genel detaylar

Ceza yazan polislerden genel detaylar

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),

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Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi

BATMAN'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, koronavirüsü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Batman'da 1 ay önce dünyaya gelen Muhammed bebek, 2 hafta önce yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Muhammed'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 14 gün süreyle tedaviye alınan Muhammed, koronavirüsü yendi. Tedavi gördüğü hastanede Muhammed, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Muhammedi'n taburcu olmasına ilişkin hastane başhekimi Dr. Halit Demir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hastanemizde Covid-19 pozitif tanıtısı alıp şifa ile taburcu olan yeniden doğan bebeğimize geçmiş olsun diyoruz. Bakımı üstlenen çalışma arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.