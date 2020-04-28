DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Bu arada Kaymakam Ömer Dereci, başıboş köpekler nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğu ilçeye hayvan barınağı yapılması için girişimde bulunacaklarının belirtti.

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