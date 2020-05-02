DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

SOPAYLA SALDIRDIĞI KADINLARLA KIZI TARTIŞMIŞ

Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü (2)

Mersin'in Mezitli ilçesinde kimliği belirsiz kişinin, trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldırdığı ana ait yeni detaylar ortaya çıktı. 2'nci Çevreyolu üzerinde meydana gelen kavganın, küfürleşmeden çıktığı, kızının kargaşa içerisinde kaldığını gören şüphelinin, araçtan çıkardığı sopa ile kavgaya karıştığı kaydedildi. Olayın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

MERSİN

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Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılar

BARTIN'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri poşete konularak çöp konteynerine atılan kirpi ve 2 yavrusunu çöplerin içerisinden çıkartarak doğaya saldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın'a bağlı Kızılkum köyünde yemleme çalışması yaptığı sırada çöp konteynerinden ses geldiğini fark etti. Ekipler, poşete konularak çöp konteynerine atılan kirpi ve 2 yavrusunu görerek, çöplerin içinden çıkardı. Ekipler, kirpilerin su içmelerini sağladı. Ekipler daha sonra kirpileri doğaya salarken, kirpilerin tarlalarına zarar verdiği için köylerdeki vatandaşlar tarafından atılmış olabileceği bildirildi. Kirpileri çöp konteynerine atanları bulmak için çalışma başlatıldı.