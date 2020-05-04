DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı, Van'da yurda yerleştirildi

SUUDİ Arabistan'dan Van'a getirilen 143 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için öğrenci yurduna yerleştirildi.

Suudi Arabistan'dan Van'a getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 143 Türk vatandaşını taşıyan uçak, öğle saatlerinde Ferit Melen Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, büyükşehir belediyesine ait halk otobüsleriyle Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve sağlık personeli tarafından karşılanan vatandaşlar, yurda yerleştirildi. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

Suudi Arabistan'dan getirilenler, yetkililere teşekkür edip, Suudi Arabistan'da çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yolculuğun iyi geçtiğini belirten vatandaşlar, ramazanı ülkelerinde geçirecekleri için mutlu olduklarını belirtti.