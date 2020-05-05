DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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6 saat önce

Motosiklet hırsızlarının ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet çaldığı tespit edilen 4 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı.

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Motosiklet hırsızlarının ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet çaldığı tespit edilen 4 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hastaneye sevk edilen şüphelilere, 2'sinin ateşi yüksek çıkınca koronavirüs şüphesiyle test yapıldı. 'Covid-19' testi negatif çıkan şüpheliler tutuklanırken, 'sokağa çıkma yasağı'nı ihlalden 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde yaşayan kişi, sokağa çıkma yasağının olduğu 3 Mayıs Pazar günü motosikletinin çalındığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu. Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyip, yaptıkları araştırma sonucu şüphelilerin E.A., K.E., M.Ç. ve H.B. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, depoda yapılan aramada, 1'i en son çalınan olmak üzere 3 motosiklet ele geçirildi. Şikayete konu motosiklet, sahibine teslim edilirken, diğerlerinin de yapılan incelemede plakalarının söküldüğü ve şasi numaralarının kazındığı tespit edildi.

Sağlık raporu için hastaneye götürülen 4 şüphelinin 2'sinin ateşinin yüksek olduğu belirlendi. Şüphelilere koronavirüs şüphesiyle test yapılması kararlaştırıldı. 'Covid-19' test sonuçları negatif çıkan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.A., K.E., M.Ç. ve H.B., 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. Şüphelilere ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için jandarma tarafından toplam 12 bin 600 liralık idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Haber alamadığı babasını, kapı kilidini kırarak girdiği iş yerinde ölü buldu

Antalya'da oto boyama ustası Süleyman Öztürk (64), ailesinden ayrı yaşadığı iş yerinde, kızı Semra Öztürk tarafından ölü bulundu. Öztürk, gözyaşları içinde cenaze işlemlerini yapan polisleri izledi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan oto boyama dükkanında meydana geldi. Uzun süredir kendilerinden ayrı yaşayan babasından haber alamayan Semra Öztürk, iş yerine geldi. İş yerinin zilini çalmasına rağmen yanıt alamayan Öztürk, komşusunun yardımıyla kapıdaki asma kilidi kırıp dükkana girdi. Babasının hareketsiz yerde yattığını gören Semra Öztürk, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Süleyman Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Babasının sürekli oturduğu koltuğa oturan Semra Öztürk, ölüm haberi üzerine gözyaşı döktü. Süleyman Öztürk'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş yerinin dış plan görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Babasının ölüsünü bulan Semra Öztürk'ün görüntüsü

Yakınlarının görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Klima motoru çaldığı depoya yine gelince yakalandı

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde hurda malzemelerin bulunduğu depodan 8 klima motoru çalan şüpheli T.C., bugün de kablo çalmak için depoya gelince yakalandı.

Hırsızlık, koronavirüs önlemleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde meydana geldi. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoya giren hırsız ya da hırsızlar, 12 bin ve 24 bin BTU'luk hurda klima motorlarından 8'ini çaldı. Bununla yetinmeyen hırsız ya da hırsızlar, 7'sini daha depodan çıkartıp, el arabasıyla otluk ve çalılık alana taşıdı. Dün sabah saatlerinde depoya gelen görevliler, durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi.

İhbarın ardından soruşturma başlatan polis, hırsız ya da hırsızları ararken, üniversitenin güvenlik görevlileri, hırsızlığın yaşandığı bölgeyi takibe aldı. Bugün öğle saatlerinde elinde çuval bulunan bir kişinin aynı yerden girdiğini fark eden güvenlik görevlileri, T.C. adlı şüpheliyi, çalıntı olduğu tespit edilen kablolarla birlikte yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, klima hırsızlığının da şüphelisi olduğu belirlenen T.C., polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelinin depo bahçesinde gezerken güvenlik kamerasına yakalanması

Şüphelinin görüntüsü

Güvenlik görevlilerinin görüntüsü

Şüphelinin depodan aldığı çuval içinde kabloların görüntüsü

Polis şüpheliyi gözaltına alması

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

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1,5 yaşındaki bebek, annesinin yüzüğünü yuttu

SİVAS'ta 1,5 yaşındaki M.G. isimli bebek annesinin tek taş yüzüğünü yuttu. Yüzük 6 gün sonra doğal yolla çıktı.

Sivas'ta F.G. ve C.G. çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri M.G, iddiaya göre evde oynadığı sırada annesinin tek taş yüzüğünü yuttu. Durumu fark eden çift, bebeklerini Medicana Sivas Hastanesine götürdü. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç tarafından muayene edilen M.G.'nin röntgeni çekildi. Röntgende yüzüğün M.G.'nin midesinde olduğu belirlendi. M.G'ye herhangi bir rahatsızlık vermeyen yüzüğün doğal yollarla çıkmasının beklenmesi gerektiği belirtilerek aile evlerine gönderildi. Bebek, midesindeki yüzüğü 6 gün sonra doğal yollarla çıkardı. Op.Dr. Mahmut Aluç, bu gibi durumların sık yaşandığını belirterek, kusma ya da anormal bir gelişmenin gözlenmesi durumunda ailelerin mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

'ÇOCUKLARIN BUNLARA ULAŞMAMASI LAZIM'

Çocukların bu tip cisimlere ulaşmamasını gerektiğini söyleyen Op. Dr. Mahmut Aluç, "Özellikle küçük çocuklar etrafındaki cisimleri tanımak için genellikle dokunurlar, dokunduktan sonrada ağızlarına götürürler. Hastamızda annesinin yüzüğünü bir şekilde eline almış ve yutmuş. Biz bu tip vakalarda yemek borusunda kalmadığı sürece müdahale etmiyoruz. Yutulan cisimde midesine düşmüştü. Kendiliğinden çıkmasını bekliyoruz. Nitekim 6 gün sonra yüzük kendiliğinden çıktı. Burada ailelerin dikkat etmesi gereken önemli nokta, çocuklar ağızlarına aldıkları her şeyi yutabilirler. Çivi, vida, para gibi şeyler yutabilirler. Çocukların bunlara ulaşmaması lazım. Ayrıca bazen de deterjan, çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi şeyler içebilirler. Onların tedavisi biraz daha zor oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Doktorun görüntüleri

-Röntgendeki yüzük

-Doktorun açıklaması

Haber-Kamera:  Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS

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At arabasıyla hırsızlık kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinin kapısını söken kimliği belirsiz kişi, at arabasına yükledikten sonra kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

?Olay, dün sabah saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi 9'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. At arabasıyla mobilya atölyesinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre iş yerinin önünde bekledi. Daha sonra iş yerinin girişine yönelen şüpheli, kapıyı söktü. At arabasına kapıyı yükleyen şüpheli, olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi, atölyeye geldiğinde kapıyı göremeyince polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Koronavirüs, Motosiklet, Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:49 Kaynak: DHA


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