DHA YURT BÜLTENİ -12 - Son Dakika

Taziye evine katıldı, birçok kişiye virüs bulaştırdı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden Hüsniye Alsat birçok kişiye koronavirüs bulaştırdı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar neticesinde 56 kişi karantina altına alınırken, Hüsniye Alsat'ın eşi Halil Alsat'a test yapılırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Akyazı Vakıf Mahallesi'nde Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca Akyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs belirtileri gösteren Hüsniye Alsat'ın testi pozitif çıktı. Hüsniye Alsat tedavi altına alınırken filyasyon ekipleri ise temas ettiği kişileri tespit etti. Hüsniye Alsat'ın geçen hafta bir taziye evine katıldığı, ayrıca alışveriş yaparken temas ettiği 56 kişi ile temas ettiği düşünülürken, bu kişiler karantina altına alındı. 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan kişilere test yapılırken, sonuçların birkaç gün içerisinde çıkacağı öğrenildi. Hüsniye Alsat'ın yakınlarında da koronavirüs tedbirleri görülürken, testler yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Mahallesi Muhtarı Recep Galip, "Mahallemizde bir teyzemize virüs tespiti yapıldığından dolayı şuan 56 kişiye test yapıldı. İnşallah test sonuçları hayırlı çıkar. Çalışmalarımızı yaptık, testler ekiplerle beraber alındı. Şu an tekrar evleri dolaşıp imza alacağız ve bu evlerimiz karantinada. Bunları bilinçlendirerek ev ihtiyaçlarını köyümüzün imamları organize edildi. Virüsü yayan ablamızın eşi de koronavirüs testi yapılırken kalp krizi geçirdi. Zaten kronik hastaydı eşi. Allah şifalar versin." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karantina yeri detay

Filyasyon ekibi detay

Muhtar Recep Galip röp.

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

=========

Baba mesleği başakçılıkla günlük 200 lira kazanıyor

ADANA'da, turfanda patates hasadının başlamasıyla, bazı vatandaşlar çapa ile bazıları da traktörle tarlada kalan başakları topladı. Topladığı patateslerin kilosunu 2 liradan sattığını belirten Doğan Ergüder, "Başakçılık bizde baba mesleği. Günlük 200 liraya yakın kazanıyoruzö dedi.

Bu yıl kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle Adana'da turfanda hasadı geçen afta gecikmeli olarak başladı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde patatesleri hasat eden çiftçilerin ardından tarlalardaki toplanamayan nispeten küçük boyutlu patatesler, başakçılara kaldı. Başakçıların kimisi ellerinde çapayla kimisi de traktörleriyle tarlalara akın etti. Başakçıların bazıları evde yemek için bazıları da satmak için patatesleri topladı.

KİMİSİ EVİ İÇİN KİMİSİ SATMAK İÇİN TOPLADI

Hasat edilen patates tarlasında başak toplayarak geçimini sağlayan Doğan Ergüder, başakçılığın ata mesleği olduğunu belirterek, "Tarla sahibi hasadını yaptı, bize de başakları toplamamız için izin verdi. Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldık. Başakçılık bizde baba mesleği. Kendimi bildim bileli yapıyoruz. Biz de burada patates toplayıp kilosunu 2 liradan satıyoruz. Günlük 200 liraya yakın kazanıyoruzö diye konuştu.

Evde yemek için başak toplamaya gelen Ayşe Güler ise maddi durumlarının yetersiz olmasından dolayı sıcak havaya rağmen patates topladıklarını söyledi.