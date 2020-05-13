DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş (2)

'EN ZOR GÜNLERİMİZDE BİR VE BERABER OLMASINI BİLEN MİLLETİZ'

Milli Dayanışma Kampanyası'na kendisi için manevi değeri yüksek olan altın yüzükle destek olan Mukadder Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi aramasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yüzüğü başkalarına örnek olması amacıyla kampanyaya bağışladığını belirten Öksüz, şunları ifade etti:

"Yüzüğün manevi değeri vardı ama hiçbir şey vatanımızdan kıymetli değil. Çünkü vatan olmazsa ne yaşayacak evin olur, ne ailen olur, ne yiyeceğin ekmeğin olur. Biz de vatanımız için varız. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah onu daima kötülüklerden korusun, uzun ömürler versin ona. Benim gelir kaynağım yok. Az da olsa başkalarına bir örnek olması, Cumhurbaşkanımızın bizim daima kendisinin arkasında olduğumuzu bilmesi için o mektubu gönderdim. Yoksa başkası bilsin, medya duysun diye değil. Yapılan hayrın gizli olması bizim için de önemli ve işin bu noktaya gelmesini zaten ben hiç istemezdim, istemiyordum da. Ben bu hayrı devletim güçsüz yahut da buna muhtaç diye mi gönderdim? Hayır, asla. Devletimiz çok güçlü, hem de çok güçlü. Yüzölçümü belki o kadar büyük değildir ama dünya ülkelerinden daha da güçlü. Niye? Her zaman en zor günlerimizde, her yerde bir ve beraber olmasını bilen milletiz. Bunu daima da gösterdik."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: KAHRAMANMARAŞ

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Görev şehidi itfaiyecinin ağabeyi: Cumhurbaşkanı aradı, İmamoğlu aramadı

İSTANBUL Kadıköy 'de gerçekleştirilen itfaiye tatbikatında, merdivenin kırılması sonucu görev şehidi olan 2 itfaiye erinden biri olan Emircan Çolak'ın (28) ağabeyi Sezayir Çolak, kardeşinin göz göre göre ölüme gönderildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun, İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılmadığı gibi taziye için kendilerini telefonla dahi aramadığını anlatan Çolak, "Acımızı paylaşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kadıköy'de 9 Mayıs günü yapılan yangın tatbikatı sırasında, itfaiye aracının 63 metrelik merdiveninin kırılması sonucu hayatlarını kaybeden itfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal'ın (24) cenazeleri, Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen töreninin ardından memleketlerine gönderildi. Emircan Çolak'ın cenazesi, 11 Mayıs günü, Erzurum 'un Pasinler ilçesinin Demirdöven köyünde toprağa verildi.

Biri kız 6 kardeşin en küçüğü olan Emircan Çolak'ın taziyeleri kabul eden ağabeyi Sezayir Çolak, yetim büyüyen kardeşine hem ağabey hem de baba olduğunu ifade etti.

Kardeşinin ihmaller nedeniyle ölüme götürüldüğünü ileri süren Çolak, vefasızlığa da isyan ettiklerini söyledi. Kardeşi ve arkadaşının yangın merdivenin sepetine emniyet kemeri ve baret takmadan bindirilmesine, sepetin de 63 metreye kadar çıkarılmasına anlam veremediğini anlatan Çolak, "Bu işlemlerde uzman olmaya gerek yok. Az çok herkes anlar. Tatbikatta ilk kez kullanılan ve test edilmeyen o makine, 40 metreden sonra ne olursa olsun esnemeye başlar. 63 metreye hangi akılla çıkarıldı? Fidan gibi kardeşimiz göz göre göre ölüme götürüldü. Bunun hesabı adalet önünde verilmeli" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kardeşi ve arkadaşı için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılmadığı gibi, taziye için kendilerini telefonla dahi aramadığını kaydeden Sezayir Çolak şunları söyledi:

"Cenaze törenine Başkan İmamoğulu katılmadı, 'olur işi vardır yoğundur' dedik. Törene katılan 2 başkan konuştu, çok sıradan bir olaymış gibi davrandılar. Bizimle hiç ilgilenmediler. Bu bizi iyice üzdü. Başkan İmamoğlu, bir telefon bile açıp, acımızı paylaşmadı. Bir sokak hayvanı veya başka bir şey için ortalığı yakıp, yıkanlar iki fidanı hiç umursamadı. Onlara yazıklar olsun. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Bugünlerde dünya kadar işi olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayıp acımızı paylaştı. Allah razı olsun. İstanbul'un birkaç ilçe belediye başkanı, Erzrum'un tüm vekilleri ve Pasinler Belediye Başkanı arayıp ya da buraya gelerek acımızı paylaştı. Bu iki fidanın sorumlusunun bulunup yargı önünde hesap vermesini istiyoruz."

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Turgay İPEK/ERZURUM,

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Burdur'da çocuklar 4 saatlik özgürlüğün tadını çıkardı

BURDUR'da koronavirüs sürecinde 4 saat sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş altı çocuklar sokak, park ve bahçelerde güzel havanın tadını çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 11.00- 15.00 saatleri arasında esnetildiği 14 yaş altı çocuklar mahallelerindeki okulların bahçelerine akın etti. Çocuklar burada doyasıya bisiklet sürdü ve spor alanlarında uzun zaman sonra spor yapmanın keyfini yaşadı.

8'inci sınıf öğrencisi Rıza Bolat (15), "Sokağa çıkma yasağı başladığından beri evimizde tıkılıp, kalmıştık. Basketbol oynamayı çok özledim. Sonunda bugün izin oldu ve arkadaşlarımla basketbol oynuyorum. Çok mutluyum" dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Burak Tarakçı da "En çok bisiklete binmeyi özledim. Arkadaşlarımla dolaşmayı özledim. Koronavirüsten dolayı çıkamıyorduk. Bugün dışarı çıktık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Burdur Belediyesi ise kentin çeşitli bölgelerine kurduğu stantlarda 14 yaş altı çocuklara maske ve tişört, ailelere ise kahve hediye etti. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Cumhuriyet Meydanı 'ndaki standa giderek çocuklara maske hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basket oynayanlar

Bisiklete binenler

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kumarhaneye çevrilen eve yapılan baskında, 12 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, Belediye Sitesi Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gece yarısı baskın yapan ekipler, 12 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kuru sıkı tabanca ve 46 bin 579 lira, 4 bin 250 Euro, 600 dolar ile 10 bin lira değerinde çek ele geçirilen operasyonda çok sayıda kumar malzemesine el koyuldu.

12 kişiye 'sosyal mesafe kurallarına uymadıkları' gerekçesiyle para cezası kesildi. Kumar oynattığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.