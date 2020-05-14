DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Yankesici kadınlar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

GAZİANTEP'te, alışveriş yapan 4 kadının çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık sırasında çarşaf giyip, kendilerini gizlemeye çalıştıkları da belirlenen kadınlardan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te son dönemde 4 kadın, mağazalarda alışveriş yaparken, cep telefonu ve cüzdanlarının çalındığını söyleyerek, polise şikayette bulundu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği mağazalarda bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu yankesicilik yöntemiyle yapılan bazı hırsızlık olaylarında çarşaf giyerek, kendilerini gizlemeye çalışan şüpheli kadınlar, polis ekiplerince yakalandı. Yanlarındaki çantada yapılan aramada da çarşaf bulunan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheli kadınların hırsızlık yapması

Kadınların adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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İzmit'te 2 sokak karantinaya alındı

İZMİT'te, koronavirüs vakalarının görüldüğü 2 sokak karantinaya alındı. Testleri pozitif çıkan vakalar karantinaya alındı.

İzmit Serdar Mahallesi Güç Sokak ve İnci Sokak'ta filyasyon ve saha çalışmaları yapıldı. İki sokakta pozitif vaka ve pozitif vakalarla temaslı kişiler tespit edildi. Covid-19 pozitif olan hastalar Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla iki sokağın giriş çıkışları kapatılarak, karantina tedbirleri alındı. İki sokakta 38 hanede yaşayanlar ikinci bir değerlendirme ve karar alınıncaya kadar karantina kurallarına tabi tutulacak. Polis ekipleri sokaklarda görevde bulunurken, belediye ekipleri ise sokaklardı yıkayarak dezenfekte çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sokaklardan görüntü

Ekiplerin çalışmaları

Polis ekiplerinden görüntü

Detaylar

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Çorum'daki 'suç örgütü' operasyonu kamerada

ÇORUM'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklandı. Polis ekipleri operasyon anının görüntülerini paylaştı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 13 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği ile 4 senet, 20 bin TL, 20 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi. Kentte faaliyet gösteren bazı fırınlarda yapılan aramalarda ise suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara ulaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından 9 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.B., O.Ş, A.Ç., F.T., O.Ş., N.E, A.K. ve H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü operasyon anının görüntülerini paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin operasyon için harekete geçmesi

-Baskınlar ve ele geçirilen kişi ve silahlar

-Şahısların adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

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Kemer'de sahil bandını kaplayan sis şaşırttı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir anda ortaya çıkıp tüm sahil bandını kaplayan esrarengiz sis şaşırttı. Görüş mesafesinin 2 metreye kadar düşmesine neden olan sisin denizden karaya doğru geliş anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, doğa olayının serin deniz yüzeyine sıcak hava kütlesinin gelmesiyle oluşan pus durumu olabileceğini açıkladı.

Kemer'de bu sabah bir anda ortaya çıkan ve ilçede ilk defa görülen sis ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Sadece deniz üzerinde ve sahilde görülen sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sis bölgede yaklaşık 15 dakika civarında etkili oldu. Sisle birlikte esen hafif rüzgarın taşıdığı polenler de sahil bandını sarı renge boyadı.

SİSİN GELİŞİ KAMERADA

Yoğun sisin ilçeye geldiği anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Deniz üzerinden karaya doğru ilerlediği görülen sisin başta seyrek olduğu, daha sonra ise yoğunlaşarak görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdüğü görüntülerde yer aldı.

'NE OLDUĞUNU MERAK EDİYORUZ'

Yaşanan doğa olayı sırasında sahildeki işletmelerinde tadilatta bulunan Okan İsmet Öztürk , " Sabah geldiğimizde saat 10.00 sularında denizden büyük bir toz bulutunun geldiğini gördük. Duman gibi öncelikle yangın zannettik biz bunu. Sonrasında her tarafı kaplamaya başladı bu duman. Ne olduğunu merak ediyoruz. Biz de bilmiyoruz. Ama nem gibiydi. Afrika sisi diyenler oldu. Bilmiyoruz merak ediyoruz biz de" dedi.

'BİZE DOĞRU GELMEYE BAŞLADI'

Yaşananları anlatan çalışanlardan Necdet Yıldırım , "Sabah 09.00 sularında iş yerimize geldik. Tadilatımıza başladık ve saat 10.00 civarında denizden bir sis dumanı gelmeye başladı. Bize doğru gelmeye başladı. Daha sonra yaklaştıkça göz gözü görmemeye başladı. Biz de çok merak ettik. 10- 15 dakika içerisinde dağıldı gitti. Hala da çok merak ediyoruz ne olduğunu çözemedik" diye konuştu.

'PUS DURUMU OLABİLİR'

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, tam net olmamakla birlikte doğa olayını, "Bizim tahmin ve uyarılarımızda Antalya için toz taşınımı beklemiyoruz. Bu görüntü de büyük olasılıkla sabah saatlerinde çekilmiş. Serin deniz yüzeyine sıcak hava kütlesinin gelmesiyle oluşan pus durumu olabilir" şeklinde açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerasından denizden gelen sisin alanı kaplama anı

Okan İsmet Öztürk röportaj

Ayışığı sahilinden cep telefonu ile çekilen görüntü (dikey)

Necdet Yıldırım röportaj

Ayışığı sahilinden cep telefonu ile çekilen görüntü (dikey)

Tamamen sis kaplayan alandan güvenlik kamerası detayı

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), -

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Iraklı kadınların ekmek ürettikleri ev mühürlendi

BOLU'da, Irak uyruklu 3 kadın evde hijyen koşullarına uymadan ürettikleri ekmekleri satarken yakalandı. Kadınlara para cezası uygulanırken, ev zabıta tarafından mühürlendi.

Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, sokakta bulunan 2 katlı eski bir evde yaşayan Irak uyruklu kişilerin kaçak şekilde ekmek üretip sattığını fark etti. Vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Amirliği ekipleri eve geldi. Evde bulunan yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve oturma izinleri kontrol edildi. Kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Durum Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri, hijyen koşullarına uyulmayan ve kaçak ekmek üretimi yapılıp satılan evi mühürledi. Evde bulunan 3 kadına 392'şer lira para cezası uygulandı. Ayrıca Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ekmeklere el koydu. Kadınlar zabıta ve polis tarafından evde işlem yapıldığı sırada büyük korku yaşayarak yere oturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin eve girişi

-Zabıtanın eve girişi

-Evin içinden görüntüler

-Evin kirli halinden görüntüler

-Yerlerdeki ekmekler

-Yerde oturan kadınlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Sivas'ta AVM'lerde koronavirüs denetimi

SİVAS'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan komisyon, yeniden hizmete açılan alışveriş merkezini denetleyerek alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Ayrıca tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılarda bulundu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret İl Müdürü Selim Baş ve denetim personeli Oğuz Karakaya , Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli Sağlık Uzmanı Uzm. Dr. Esma Kılıç ile İl Özel İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sivas Belediyesi teknik personelinden oluşturulan komisyon kentteki alışveriş merkezini denetledi. Denetimler kapsamında AVM'yi gezen komisyon üyeleri, iş yerlerini ziyaret ederek gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Eksikliklerin giderilmesi noktasında uyarılarda bulunan komisyon üyeleri, denetimlerde alışveriş merkezlerine gelecek olan müşteriler ile çalışanların maske takması, girişlerde ateş ölçümü yapılması, uyarı levhalarının, el dezenfektan ürünlerinin kesinlikle unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Mağazaların metrekare hesabına göre müşteri alması konusunda hassas davranılmasını ve sosyal mesafelere uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

İl Ticaret Müdürü Selim Baş Uyarı ve bilgilendirme sonrası yaptığı açıklamada "Sivas'ta şu anda AVM'mizi geziyoruz. Genel olarak kurallara riayet edildiğini görüyoruz, eksik gördüğümüz hususları ise yöneticilerimizle paylaştık en kısa sürede bu eksikliklerde tamamlanacak. Yoğunluğun az olması bizleri mutlu etti. Sivaslı hemşehrilerimiz bu konuda çok duyarlı, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mağaza yöneticilerimiz de üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirmişler. Aynı gemide mücadele ediyoruz. Amacımız ceza kesmek değil bilgilendirmek, uyarılarda bulunmak. Bu kapsamda oluşturulan komisyonla denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.