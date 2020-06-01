DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Normalleşme süreci başladı, Bodrum girişinde yoğunluk oluştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uzmanların çağrılarına uyarak evde kalan vatandaşlar normalleşme süreciyle birlikte şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılınca, turizm merkezlerini doldurdu. Türkiye'nin ve dünyanın turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesi girişinde normalleşmenin ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve toplu ölümlere sebep olan koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir devam eden tedbirler 1 Haziran itibariyle gevşetildi. Normalleşme süreci kapsamında kafeler, restoranlar, plajlar ve oteller açıldı, şehirlerarası seyahat kısıtlaması 81 ilde kaldırıldı. Şehirlerarası seyahat izniyle birlikte, gözler ülkenin gözde tatil beldelerine çevrildi. Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden tatil cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesi ise bugün itibariyle konuklarını ağırlamaya başladı. Kent girişinde trafik yoğunluğu oluşurken, uygulama noktalarında denetim yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak tatilcilerin ateşini ölçtü. Öte yandan yolcuların maske takıp takmadıkları da kontrol edildi.