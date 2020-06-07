DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Vaka görülmeyen ilçeye ziyarete gitti, 980 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

DİYARBAKIR'ın koronavirüs vakasının görülmediği Kocaköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret için İstanbul'dan gelen E.D.'de koronavirüs tespit edildi. 980 nüfuslu Şeyh Şerafettin Mahallesi karantinaya alındı.

İstanbul'da yaşayan E.D., 3 gün önce vatani görevine başlamadan Diyarbakır'ın bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği Kocaköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. E.D., İstanbul'dayken yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu, ailesini ziyaret ettiği sırada öğrendi. Koronavirüse yakalandığını öğrenen E.D., hastaneye başvurdu. E.D., hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri yaptıkları çalışmayla E.D.'nin 70 kişiyle temas ettiğini belirledi. E.D.'nin temas ettiği 70 kişiye, koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

E.D.'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından ziyarete geldiği ailesinin oturduğu ve 980 kişinin yaşadığı Şeyh Şerafettin Mahallesi karantinaya alındı. Mahallenin giriş-çıkışları güvenlik güçlerince kontrol altına alınırken, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri mahalle halkının ihtiyacını karşılayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kocaköy

-Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

-Karantinaya alınan mahalle

-Polisin giriş çıkışları tutması

-Güvenlik şeridi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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İzmir'de kısıtlamasız ikinci günde sahil ve açık alanlar doldu

İZMİR'de, kısıtlamasız hafta sonunun ikinci gününde güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Ailesi ile açık havaya çıkanların yanı sıra sahiller balık tutan vatandaşlarla doldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ikinci günde İzmirliler, açık havada vakit geçirme fırsatı buldu. Güzel havanın keyfini süren vatandaşlar yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, sahilde balık tuttu. Bayraklı'daki Meles Deltası'na ailesiyle gelen vatandaşlar çocuklarıyla oynayarak keyifli vakit geçirdi. Dün akşam Alsancak semtindeki Kordon boyunda sosyal mesafe kuralını hiçe sayan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bugün dışarıda vakit geçirenlerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

'BALIK TUTMAK BİZİM İÇİN BİR TUTKU'

Sahilde balık tutmaya gelen Hakan Altıntaş (45), "Balık tutmak bizim için bir tutku. Uzun zamandır balığa çıkamadım. Bedenim burada olmasa da ruhen aklım hep burada kaldı. Hafta sonu sokağa çıkıp balık tutabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Uzun bir aradan sonra balık tutmaya çıkan Recep Duran (45) ise, "Bu hafta sonu denizde çok balık yoktu ancak iki tane tuttum. Gerçekten sahil kenarında vakit geçirip balık tutmayı çok özlemişim" diye konuştu.

Deniz havası almak istediği için güzel havayı çimlerde oturarak değerlendirdiğini söyleyen Yaşar Çelik (46) de, "Kısıtlamanın kalkması çok iyi oldu. İnsan deniz görünce bir nefes aldığını hissediyor. Biz kalabalık olmasın diye erken saatlerde gelmeyi tercih ettik. Kimseyle temas etmeden, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek oturuyoruz" dedi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM, DOĞA BİZE KALSIN'

Eşi ve çocuğu ile birlikte vakit geçirmek için dışarıya çıktığını söyleyen Hatip Şimşek (29), "Çalıştığım için dışarı çıkabiliyorum ama eşim ve çocuğum evdeydi. Onlar için değişiklik oldu. Çocuğumuzla oyun oynayarak vakit geçiriyoruz. Çocuk mutlu biz de çok mutluyuz" diye konuştu.

Bandırmadan İzmir'e tatil için eşiyle geldiğini dile getiren Doğan Gözen (44) de, "Açık havada deniz kenarında olmak uzun bir aradan sonra çok güzel. İzmir'i çok seviyoruz. Huzurlu bir şekilde doğa ile iç içe olmaya çalışıyoruz. 3 aydan beri evdeydik. Tedbirimizi elden bırakmayalım, doğa bize kalsın. Temiz ve güzel havanın tadını eşimle birlikte çıkarıyoruz. Birkaç gün daha İzmir'deyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahil kenarından görüntü

-Sahile oturmaya gelen vatandaşlarla röp.

-Balık tutanlarla röp.

-Genel detay ve görüntüler

Haber: Eda Ebru NANECİ – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Bozcaada'ya gelenlerin sayısı arttı, halk tedirgin oldu

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi 'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, koronavirüs ile mücadelede normalleşme adımlarının atılmasının ardından ziyaretçi sayısında yaşanan artış, ada halkını tedirgin etti. Yaşanan tedirginlik nedeniyle, yetkililer adaya gelen vatandaşların kalacakları adresleri kayıt altına aldı. Yeme içme tesislerinin pandemiyle ilgili uyacakları kurallar konusunda yapılan denetimlerde ise, kapanış saati ve sosyal mesafeye riayet etmediği için 1 işletmeye ve 3 kişiye toplamda 4 bin 289 lira ceza kesildi.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede normalleşme adımları kapsamında seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Normalleşme adımlarının ardından, konaklama tesislerinin 15 Haziran'a kadar kapalı kalacağı Bozcaada'ya gelen ziyaretçi sayısında, son günlerde büyük artış yaşandı. Bu durum ada halkını tedirgin etti.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Bozcaada Kaymakamlığı, adada yaşanan tedirginlik nedeniyle vatandaşları bilgilendirmek için konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Cuma günü gemi seferlerinde adaya giren vatandaşlarımızın sayısındaki artış, ada halkında endişeye sebep olduğu gözlemlenmiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu endişe, alınan tedbirlerin gevşetildiğine yönelik yersiz bir algı oluşmuştur. Konuyla ilgili, Bozcaada Kaymakamlığı olarak kurumlarımızın yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bozcaada'da da, ülkemizde olduğu gibi, Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor ve denetimler de aynı titizlikle sürüyor. Bu kapsamda; Bozcaada'ya 5 Haziran Cuma günü toplam 645 vatandaşımız giriş yapmış olup; adaya giren tüm vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Adaya yeni gelen 306 vatandaşlarımızın kalacakları adresler kayıt altına alınmıştır. 6 Haziran Cumartesi günü itibariyle beyan ettikleri adreslerde kalan vatandaşlarımızın durumları ve ihtiyaçları jandarma ve emniyet ekiplerimizce kontrol edilmiştir. 5 Haziran Cuma günü İlçe Tarım Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve belediye zabıtası tarafından adada açık olan yeme içme tesislerinin pandemiyle ilgili uyacakları kurallar konusunda denetimleri yapılmıştır. Denetimlerde kapanış saati ve sosyal mesafeye riayet etmediği için bir işletmeye ve 3 vatandaşa toplamda 4 bin 289 TL ceza uygulanmıştır. Bozcaada Belediyesi Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde de Bozcaada Belediyesi, BOZTİD ve konaklama işletmecilerinin mutabakatı çerçevesinde konaklama tesislerinin kapalı oldukları tespit edilmiştir."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale),

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Halime bu kez de pansumana giderken kazada yaralandı

ADANA'da, yakını Halime D.'yi (10) pansumana götüren Okan İ.'nin yönetimindeki hafif ticari araçla, annesini gezdirmeye çıkaran Necla K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçen günlerde trafik kazası geçiren yakını Halime D.'yi, pansuman yaptırmak için hastaneye götüren Okan İ.'nin yönetimindeki 07 ZCF 69 plakalı hafif ticari araç ile annesi Fevziye K.'yi (84) gezdirmek için dışarı çıkaran Necla K.'nin kullandığı 01 EEU 13 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Okan İ.'nin yönetimindeki araç savrularak, refüje çıktı. Kazada, Okan İ., Halime D., Gülşah S. ve Fevziye K. yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.