DHA YURT BÜLTENİ -12 - Son Dakika

Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (4)

VALİ EKİNCİ: ŞÜKÜRLER OLSUN ŞU ANA KADAR ÖLÜM HABERİ ALMADIK

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar ölüm haberi almadıklarını ifade ederek, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusunun 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Ekinci ayrıca, şu ana kadar 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Ekinci, "Ülkemize ve Bingöl'ümüze geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. İlimize bağlı Karlıova ilçesi ile Yedisu ilçelerinin arasında bulunan Kaynarpınar köyü merkezli bir depremdi. Deprem çok şiddetli hissedildi. Şükürler olsun hasarı o derece büyük değil. Kaynarpınar köyünde bulunan karakolunun 2 gözetleme kulesi çöktü. Ne yazık ki 3 güvenlik korucumuz çöken kulenin altında kaldılar. 2 kardeşimizi kurtardık, diğer kardeşimizin kurtarılması için çalışma devam ediyor. Bunun dışında 2 vatandaşımız da göçük altında. Onların kurtarılma çalışmaları sürüyor. Şükürler olsun şu ana kadar ölüm haberi almadık. Şu ana kadar 10 yaralımız var. Sağlık Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Şu an itibarıyla panik yapılacak bir durum söz konusu değil. Bölgeye çadırları sevk ettik. Tüm tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun bölgeye gelecek" dedi.

BİNGÖL,

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Bakan Kurum: Can kaybımız yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili konuştu. Bakan Kurum, "Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki programlarının ardından Bingöl'e hareket etmek üzere geldiği Trabzon Havalimanı'nda Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, merkez üssü Kaynarpınar köyü olan 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu. Depremde can kaybı olmadığını belirten Bakan Kurum, " Bingöl'e gidiyoruz, gerekli açıklamayı yapacağız. Geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İçişleri Bakanımız gidiyor. Biz de buradan katılacağız. İnşallah vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz. Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun" dedi. Kurum, açıklamanın ardından Bingöl'e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DGS'YE GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Kurum'un açıklaması

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

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Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası köprünün bir bölümü çöktü.

Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Çaydeğirmeni beldesindeki derenin suyu yükseldi. Köy ve beldeyi birbirine bağlayan Bük Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların köprüyü kullanmamaları için köprü giriş ve çıkışına kamyonlarla kum döküldü. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.