DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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Otomobil takla attı: 4 yaralıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, takla atan otomobilde 4 kişi ağır yaralandı.

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Otomobil takla attı: 4 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, takla atan otomobilde 4 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden 34 CTD 774 plakalı otomobil, iddiaya göre, önündeki beton mikserini sollamaya çalışırken takla attı. Büyükşehir Belediyesi Bodrum Hizmet Binası önündeki kaldırıma çarpan araç, taklalar attıktan sonra durabildi. Kazada 2'si kadın 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneyle kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza anı işyeri kamerası

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (MUĞLA) DHA)

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Bakan Pakdemirli: Bingöl'de telef olan hayvanları karşılama kararı aldık

İZMİR'e, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bingöl'deki depremde telef olan hayvanları karşılama kararı aldık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Bayındır Belediyesi'ni ziyaret etti. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile makamında bir araya gelen Bakan Pakdemirli, konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kartal Operasyonu gerçekleştirdiğini söyleyerek, Kuzey Irak'taki harekat nedeniyle orduyu kutladığını ifade etti. Pakdemirli, operasyon çerçevesinde 81 adet terörist hedefin imha edildiği bilgisinin taraflarına ulaştığını kaydetti.

Bingöl'de art arda yaşanan iki depremin ardından da bir değerlendirme yapan Bakan Pakdemirli, bir can kaybı bulunduğunu hatırlatarak, "Devletin tüm kurumlarıyla bölgede yer aldığını söyleyebiliriz. Hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İlk tespitlere göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 45 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef oldu. Tüm telef olan hayvanları karşılama kararı aldık. Bu hayvanlarla birlikte depremden etkilenen bölge halkına hayvan yemi desteği kararı aldık. Artçı depremler takibimizde" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, hasar tespit çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 780 milyon lira hem don hem dolu hem de aşırı sıcak ve fırtınadan kaynaklı hasar tespiti yaptı. Hasar tespiti çalışmaları birkaç gün sürecek. Bunlar valiliklerimiz aracığıyla kayıt altına alınıyor. Narenciye kaynaklı tespitlerde birkaç hafta içerisinde zararın ne olabileceği konusunda belli tahminlerimiz olabilecek."

Bayındır Süt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hafız Mehmet Şendil, Bakan Bekir Pakdemirli'ye zeytinyağı ve süt hediye etti.

Bakan Pakdemirli'nin belediyedeki basına kapalı görüşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Aktaş Plant Çiçek Serası'na hareket edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyaretinden detay görüntü,

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç'ı, para meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren S.Ö. ile olayda şüpheliyi araçlarıyla getirip, götürdüğü öğrenilen Y.K. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bodrum, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 03:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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