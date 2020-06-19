DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (4)

D-100 KARAYOLU'NUN ANKARA İSTİKAMETİ DE ULAŞIMA KAPANDI

D-100 Karayolu Dilovası mevkiinde yağmur sularının köprünün altında toplanması nedeniyle İstanbul istikametinin ardından Ankara istikameti de ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi suları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın boş olan depolama sahasını sular bastı. Dilovası ilçesi içerisinde birçok yolu sular basarken, araçlar güçlükle ilerledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Cihan TEKER- KOCAELİ - DİLOVASI

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Bursa'da, aynı noktada 3 ayrı kaza; 1 yaralı

BURSA'da, yağmur yağış kazalara neden oldu. Aynı noktada meydana gelen 3 ayrı kazada, yol temizliği yaparken otomobilin çarptığı Bahtiyar Dinç (42 yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi tüneli yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul yönüne giden 35 CBA 34 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yöne giden 16 ABJ 656 plakalı otomobil de önce kaza yapan otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni bir kazanın yaşanmaması için görevliler, yola işaretleme dubası yerleştirdi.

Ancak bu sırada yine aynı yöne giden Abdülkadir Fatih Bengisu (38) yönetimindeki 34 LA 7414 plakalı otomobil de önce yol temizliği yapan görevli Bahtiyar Dinç'e, ardından da bariyerlere ve işaretleme aracına çarptı.

Yaralanan Bahtiyar Dinç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detaylar

-Otomobillere müdahale

-Yaralnın hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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Jandarmadan PKK/KCK'ya şafak oprasyonu

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karayazı ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon drone ile saniye saniye kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı, TEM, İstihbarat Şube Müdürlüğünün MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönlik yapılan istihbarat ve teknik çalışmalar sonucu 14 Haziran sabahı Karayazı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçlerinde Karayazı HDP ilçe binası olmak üzere toplam 11 ayrı ayrı adrese eş zamanlı olarak jandarma komando özel hareket ve bomba imha unsurlarının desteği yapılan oyerasyonda D.P, N.Y, M.Ç, N.K, H.G, S.Ç ve M.A isimli 7 şahıs gözaltına alındı. Drone ile de saniye saniye kaydedelin operasyonda ikametinde olmayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam sürüyor.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman, erzak ve araç temin ederek yardım ve yataklık ettikleri, örgütünü YPS yapılanması içerisinde aktif oldukları tespit edilen 7 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 kalaşnekof piyade tüfek, 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği bu tüfek slahlarlara ait bol miktarda fişek ve mermi ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İfadeleri tamamlanan zanlıların adileyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜKMÜ:

-Jandarma araçlarının çıkışı

-Evlere yapılan operasyon

-Şahısların yakalanması

-Evde ve işyerined bulunan silahlar

-HDP Karayazı ilçe başkanlığı binası

-Binadan askerler tarafından çıkırılan şahısların araca bindirilmesi

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı

Antalya'da üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı kalıp ustası Hüseyin Kalaycı (41), itfaiye tarafından kesilen demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Mimarlık Fakültesi inşaatında meydana geldi. Kalıp ustası Hüseyin Kalaycı, çalıştığı sırada birinci kattan demirin üzerine düştü. Demirin sağ kalça altından girip, kasıktan çıktığı Hüseyin Kalaycı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Kalaycı'ya saplanan demiri kesti. Kalaycı, demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İnşaat alanı detay

Ambulans ve itfaiye aracı detay

Düşen işçi cep telefonu detayları

Genel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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HDP önündeki eylemde 291'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 291'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. 2015'te 20 yaşındayken vatani görevi için usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Songül Altındaş, "Sizde biraz merhamet varsa bırakın bu çocukları. Kürt'lerin haklarını böyle mi savunuyorsunuz? Ben Kürt'üm. Benim hakkımı böyle mi savunuyorsunuz? Kürtlerden elinizi çekin" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün 291'inci gününde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'KÜRTLERDEN ELİNİZİ ÇEKİN'

Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için Gaziantep'ten gelip 5 Eylül'den bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Songül Altındaş, şunları kaydetti:

"Bugün 291'inci günümüzdür. Biz burada eylemdeyiz. Bu virüsten dolayı ara verdik biraz ama yine de geldik. Çocuğumuz gelmeden biz bu eylemi bırakmıyoruz. PKK, oğlum Müslüm'ü kaçırdı. Müslüm vatani görevine giderken yolda otobüsü durdurup kaçırdı. Ben oğlumu istiyorum. Ben PKK'dan, HDP'den oğlumu istiyorum. Yavrumu bana versinler. Bu çocuklar kendilerine bir şey yapmamış. Biz HDP'den, PKK'dan kendilerine ait bir şey de istemiyoruz. Sadece yavrumu istiyorum. Yavrumu bana versinler. Müslüm, oğlum merak etme, biz senin peşindeyiz. Allah'ın izniyle seni kurtaracağız. Seni çok özledim. Sen benim bir tanemsin, sen benim dünyamsın. Biz hep arkandayız yavrum. Sizde biraz merhamet varsa bırakın bu çocukları. Kürtlerin haklarını böyle mi savunuyorsunuz? Ben Kürt'üm işte. Benim hakkımı böyle mi savunuyorsunuz? Yavrumu kaçırarak mı benim hakkımı savunuyorsunuz? Kürtlerin elinden, elinizi çekin. Şu yavrularımızı bize bırakın."