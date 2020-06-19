DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (4)D-100 KARAYOLU'NUN ANKARA İSTİKAMETİ DE ULAŞIMA KAPANDID-100 Karayolu Dilovası mevkiinde yağmur sularının köprünün altında toplanması nedeniyle İstanbul istikametinin ardından Ankara istikameti de ulaşıma kapandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (4)

D-100 KARAYOLU'NUN ANKARA İSTİKAMETİ DE ULAŞIMA KAPANDI

D-100 Karayolu Dilovası mevkiinde yağmur sularının köprünün altında toplanması nedeniyle İstanbul istikametinin ardından Ankara istikameti de ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi suları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın boş olan depolama sahasını sular bastı. Dilovası ilçesi içerisinde birçok yolu sular basarken, araçlar güçlükle ilerledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Cihan TEKER- KOCAELİ - DİLOVASI

==========================

Bursa'da, aynı noktada 3 ayrı kaza; 1 yaralı

BURSA'da, yağmur yağış kazalara neden oldu. Aynı noktada meydana gelen 3 ayrı kazada, yol temizliği yaparken otomobilin çarptığı Bahtiyar Dinç (42 yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi tüneli yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul yönüne giden 35 CBA 34 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yöne giden 16 ABJ 656 plakalı otomobil de önce kaza yapan otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni bir kazanın yaşanmaması için görevliler, yola işaretleme dubası yerleştirdi.

Ancak bu sırada yine aynı yöne giden Abdülkadir Fatih Bengisu (38) yönetimindeki 34 LA 7414 plakalı otomobil de önce yol temizliği yapan görevli Bahtiyar Dinç'e, ardından da bariyerlere ve işaretleme aracına çarptı.

Yaralanan Bahtiyar Dinç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detaylar

-Otomobillere müdahale

-Yaralnın hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

======================

Jandarmadan PKK/KCK'ya şafak oprasyonu

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karayazı ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon drone ile saniye saniye kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı, TEM, İstihbarat Şube Müdürlüğünün MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönlik yapılan istihbarat ve teknik çalışmalar sonucu 14 Haziran sabahı Karayazı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçlerinde Karayazı HDP ilçe binası olmak üzere toplam 11 ayrı ayrı adrese eş zamanlı olarak jandarma komando özel hareket ve bomba imha unsurlarının desteği yapılan oyerasyonda D.P, N.Y, M.Ç, N.K, H.G, S.Ç ve M.A isimli 7 şahıs gözaltına alındı. Drone ile de saniye saniye kaydedelin operasyonda ikametinde olmayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam sürüyor.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman, erzak ve araç temin ederek yardım ve yataklık ettikleri, örgütünü YPS yapılanması içerisinde aktif oldukları tespit edilen 7 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 kalaşnekof piyade tüfek, 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği bu tüfek slahlarlara ait bol miktarda fişek ve mermi ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İfadeleri tamamlanan zanlıların adileyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜKMÜ:

-Jandarma araçlarının çıkışı

-Evlere yapılan operasyon

-Şahısların yakalanması

-Evde ve işyerined bulunan silahlar

-HDP Karayazı ilçe başkanlığı binası

-Binadan askerler tarafından çıkırılan şahısların araca bindirilmesi

Haber-Kamera: ERZURUM,

==========================

Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı

Antalya'da üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı kalıp ustası Hüseyin Kalaycı (41), itfaiye tarafından kesilen demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Mimarlık Fakültesi inşaatında meydana geldi. Kalıp ustası Hüseyin Kalaycı, çalıştığı sırada birinci kattan demirin üzerine düştü. Demirin sağ kalça altından girip, kasıktan çıktığı Hüseyin Kalaycı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Kalaycı'ya saplanan demiri kesti. Kalaycı, demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

İnşaat alanı detay

Ambulans ve itfaiye aracı detay

Düşen işçi cep telefonu detayları

Genel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

==========================

HDP önündeki eylemde 291'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 291'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. 2015'te 20 yaşındayken vatani görevi için usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Songül Altındaş, "Sizde biraz merhamet varsa bırakın bu çocukları. Kürt'lerin haklarını böyle mi savunuyorsunuz? Ben Kürt'üm. Benim hakkımı böyle mi savunuyorsunuz? Kürtlerden elinizi çekin" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün 291'inci gününde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'KÜRTLERDEN ELİNİZİ ÇEKİN'

Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için Gaziantep'ten gelip 5 Eylül'den bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Songül Altındaş, şunları kaydetti:

"Bugün 291'inci günümüzdür. Biz burada eylemdeyiz. Bu virüsten dolayı ara verdik biraz ama yine de geldik. Çocuğumuz gelmeden biz bu eylemi bırakmıyoruz. PKK, oğlum Müslüm'ü kaçırdı. Müslüm vatani görevine giderken yolda otobüsü durdurup kaçırdı. Ben oğlumu istiyorum. Ben PKK'dan, HDP'den oğlumu istiyorum. Yavrumu bana versinler. Bu çocuklar kendilerine bir şey yapmamış. Biz HDP'den, PKK'dan kendilerine ait bir şey de istemiyoruz. Sadece yavrumu istiyorum. Yavrumu bana versinler. Müslüm, oğlum merak etme, biz senin peşindeyiz. Allah'ın izniyle seni kurtaracağız. Seni çok özledim. Sen benim bir tanemsin, sen benim dünyamsın. Biz hep arkandayız yavrum. Sizde biraz merhamet varsa bırakın bu çocukları. Kürtlerin haklarını böyle mi savunuyorsunuz? Ben Kürt'üm işte. Benim hakkımı böyle mi savunuyorsunuz? Yavrumu kaçırarak mı benim hakkımı savunuyorsunuz? Kürtlerin elinden, elinizi çekin. Şu yavrularımızı bize bırakın."

D-100 Karayolu, Dilovası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Son Dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Son Dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu         
19:43
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı         
19:42
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek         
18:32
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi         
18:26
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir         
18:12
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar         
18:10
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
18:00
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir         
17:53
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
17:51
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor         
17:45
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu 4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu         
17:02
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 21:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei