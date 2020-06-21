DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Pınarhisar'da sel yolları kapattı

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde şiddetli yağış ve Istranca Dağları'ndan gelen sel, ilçe merkezinde su baskınlarına neden olurken, araçlarında mahsur kalanlar oldu. Sel suları nedeniyle Pınarhisar- Vize karayolu ulaşıma kapandı.

Pınarhisar'da öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış ve Istranca Dağları'ndan gelen sel suları ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bir çok cadde ve sokakları sularla kaplanırken, bazı ev ve işlerlerini de su bastı. Caddelerdeki sel nedeniyle, bazı araçlar mahsur kaldı. Pınarhisar ilçesi girişinde araç içinde kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Araçları su içinde kalan sürücüler ise araçlarını bırakıp, bölgeden ayrıldı. Sel suları bazı istinat duvarlarının da yıkılmasına neden oldu.

Sel suları nedeniyle Pınarhisar-Vize karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarının sürdürürken, esnaf ve vatandaşlar da ev ve işyerlerindeki suları boşaltmak için çaba harcadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçları suda mahsur kalanlar

-Suyla kapla cadde ve araçlar

-Dağlardan gelen sel suları

-Yoldan geçmeye çalışan araçlar

-Araçlarını yol kenarına çekenler

-Vatandaşın cep telefonu ile yardım istemesi

-Mahsur kalanların aracın üzerine çıkması

-Suyla kaplı cadde

-Caddeye akan sular

-Ambulansın gelişi

-Caddelerden akan sel suları

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/PINARHİSAR(Kırklareli),

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Husumetlisini tabancayla yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

KONYA'da husumetlisi olduğu öne sürülen Rıza Şahin'i (38) tabancayla bacaklarından ateş ederek yaralayan İsmail Coşkun (39) polis tarafından yakalandı. Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun'un, 'Silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Rıza Şahin ile İsmail Coşkun, sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Coşkun, belinden çıkardığı tabancayla, Rıza Şahin'in iki bacağına da ateş etti. Yaralanan Rıza Şahin, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İsmail Coşkun, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Coşkun, gece saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi 'nde otomobil içerisinde yakalandı.

11 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun'un, 'Silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Zanlı İsmail Coşkun ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.