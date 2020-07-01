DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Muğla'da orman yangını

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Seydikemer'in kırsal Karadere Mahallesi Özlem Çayı mevkiindeki ormanlık alandan, bugün saat 13.10 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopterler ve 10 arazöz, 4 su tankeri 2 ilk müdahel aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi. Sahile yakın bir bölgede başlayan ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangının havadan çekilen görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN - Selçuk AKBAŞ/ MUĞLA,

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'Zararlı' diye arazilerden söküp atılan kaparinin kilosu 2.5 euro

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ethem ve Seher Kayaeşen çifti, bölge halkının zararlı olduğu gerekçesiyle arazilerinden söküp attığı kapari bitkisinin deneme üretimine başladı. Ticari olarak kullanılan kapari bitkisinin uluslararası piyasada kilosunun 2,5 euro olduğunu söyleyen Ethem Kayaeşen, önümüzdeki yıl ticari tonaja ulaşacaklarını söyledi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Yol kenarında veya arazilerimizin kenarlarında bulunan kapari bitkisini 'yaban böğürtleni' diye söküp atıyorduk. Oysa altın kadar değeri varmış" dedi.

Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde oturan Ethem ve Seher Kayaeşen çifti, daha önce bölge halkının 'yaban böğürtleni' olarak bildiği ve zararlı olduğunu düşündüğü için söküp, attığı bitkinin ticari olarak değerli bir bitki olan kapari olduğunu öğrendi. Bunun üzerine bitkiyi üretmeye karar veren çift, 9 dönümlük arazilerine deneme amaçlı yaklaşık 4500 kapari fidanı dikti. Geçen yıl dikilen fidanlar bu yıl ürün vermeye başladı.

'İLAÇ SANAYİ VE GIDA ALANINDA KULLANILIYOR'

Üretici Ethem Kayaeşen, turşu, reçel ve çayı ekonomik alanda kullanılan kaparinin uluslararası piyasada kilosunun 2,5 euro civarında olduğunu ve bu bitkinin ticaretinin İspanya'nın elinde olduğunu söyledi. Ethem Kayaeşen, "Yaklaşık 9 dönüm alanda 4500 fidanımız var. Kendileri bu işi yapan arkadaşlarımla konuşurken bunu öğrendik. Ondan sonra araştırma içerisine girdik. Bizzat kendimiz de kapari ürünlerini tüketmeye başladık. Dünyada çok fazla bir yeri var bu kaparinin. İlaç sanayi ve gıda alanında kullanılıyor. Biz de bu yüzden ekonomik değeri olduğunu düşündüğümüz için böyle bir işe girdik. Araştırmalarımız neticesinde İspanya'nın kapari ticaretinin merkezi haline geldiğini öğrendik. Dünyadaki kapari üretimin hepsi İspanya'ya gidiyor. Harmanlandıktan sonra İspanya'dan da mamul olarak tekrar dünyaya dağıtılıyor. Araştırmalarımızdan öğrendiğimize göre ilaç ve boya sanayisinde de çok kullanılan bir ürün. İçerisindeki mineraller açısından da çok zengin" dedi.

70 YIL ÖMRÜ VAR, GÜBRE VE SU İSTEMİYOR

Kapari bitkisinin ömrünün çok uzun olduğunu aktaran Ethem Kayaeşen, "Yaklaşık 60- 70 yıl hiç zarar görmeyen ve su istemeyen bir bitki. Çünkü kökleri toprağın altında çok derinliklere iniyor. Önümüzdeki yıl ticari tonaja ulaşacağız. Şimdi turşu haline getirip, kendimiz için ve eş dosta hediye ediyoruz. Biz ilerleyen dönemlerde kaparinin reçel, çay ve turşusunu yaparak pazarlayacağız. Bugünkü piyasa fiyatı 2.5 euro" diye konuştu.

'KUMLUCA'YI KAPARİ ÜRETİMİNİN MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Seher Kayaeşen, kapari üretiminde Orman İşletme Şefliğinden emekli ablası İlkay Karatekeli'nin deneyim ve tecrübelerinin etkisi olduğunu belirterek, "Eşimle birlikte kapari üretimine başladık. Kumluca kapari üretimine en uygun yer. Çok verimli ve çok faydalı bir bitki. İnşallah Kumluca'yı kapari üretiminin merkezi yapacağız" dedi.

'ARAZİLERİMİZDEN SÖKÜP ATIYORDUK, MEĞERSE ALTIN DEĞERİNDEYMİŞ'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şöyle dedi:

"Çocukluğumuzdan beri Kumluca'da özellikle kırsal bölgede bunuyordu. Bu bitkinin adı kapariymiş ama biz bilmiyorduk. Bunun değerini yeni yeni öğrenmeye başladık. Yol kenarında veya arazilerimizin kenarlarında bulunan kapari bitkisinin 'yaban böğürtleni' diye söküp atıyorduk. Oysa altın kadar değeri varmış. Kırsal arazide, suyun olmadığı yerde, yamaç yerlerde, değerli olmayan arazilerde altın niteliğinde bir bitkimiz. Biz daha önce dikkate almadığımız böğürtlen diye söküp attığımız bitki kapari çıktı. Bu deneme üretimini yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başarılı buluyorum. Kapari üretmek isteyen çiftçilerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Kapari ekimi yapan kardeşlerimiz pazarda bir sıkıntı olmadığı söylüyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Arazide inceleme

Çalılık halinde olan bitkilerden görüntü

Meyvelerden detay görüntüler

Ethem ve Seher Kayaeşen çiftiyle röportaj

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ele geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, bir otomobilin yakıt deposunda 6 bin 800 gram esrar, kargo şirketi aracılığıyla gönderilen kolide de 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye esrar ve uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda

Diyarbakır'dan yola çıkan bir otomobil ile esrar sevkiyatı yapıldığı saptandı. Alanya ilçesinden itibaren takibe alınan otomobil, Manavgat'a bağlı Çamlık mevkisinde durduruldu. İlçe emniyet müdürlüğü otoparkına götürülen otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, yakıt deposunda 10 naylon paket içinde 6 bin 800 gram esrar bulundu. Sürücü H.C. gözaltına alındı.

KARGOYLA UYUŞTURUCU HAP SEVKİYATI

Narkotik ekipleri, ayrıca, ilçeye kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu hap getirieceğini tespit etti. Söz konusu kargo şirketi şubesinde tedbir alan polis, kargo yoluyla gelen pakette 1120 uyuşturucu hap ele geçirdi. Paketi almaya gelen U.T. gözaltına alındı.

SÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün ayrı ayrı adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akaryakıt deposundan esrarın çıkarılması (Cep Telefonu)

Esrarın polis merkezinde masadaki görüntüsü

Şüpheli H.C.'nin adliyeye getirilmesi

Uyuşturucu hapların polis merkezinde sergilenmesi

Şüpheli U.T.'nin adliyeye getirilmesi

Adliye detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 kişinin bir evin önünde zincirle bağlanmış motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi günü Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, evin yan tarafından zincirli olan 27 SR 964 plakalı park halindeki motosikleti çaldı. Sabah saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Hilmi Yılmazer, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yeni Mahalle

Hırsızların çevreyi kontrol etmesi

Motosikletin çalındığı an

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Bursa'da asker uğurlamasında sosyal mesafeye uymayıp, 'uzun eşek' oynadılar

Bursa'da asker uğurlamasında koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayanlar kameralara yansıdı.

Kentte birliklerine katılmak için yola çıkan asker adayları için caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün akşam asker uğurlaması yapanlar, 'uzun eşek' oynayarak sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bir asker adayının vatandaşların sırtına basarak, otobüse bindiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Asker uğurlamasına katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye de uymadıkları görüldü.

SAĞLIK BAKANI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülke genelinde son günlerde haberlere de konu olan asker uğurlama görüntüleri nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Asker uğurlamasından uzun eşek oynayanlardan görüntüler

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Bakkalı bıçaklayarak öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İZMİT'te, bakkal Abdülbaki Aykut'u bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini, "Allah, köpekler aracılığıyla bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" diye savunan Engin Gülistan (33), indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde, 1 Eylül 2016 günü yaşanan olayda, Engin Gülistan, bakkal Abdülbaki Aykut'u (56) dükkanında bıçaklayarak, öldürdü.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Gülistan, ifadesinde, "Allah, köpekler aracılığıyla bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" dedi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Engin Gülistan, bugün görülen karar duruşmasına, SEGBİS ile katıldı. Cumhuriyet savcısının müebbet hapis cezası verilmesini mütalaa ettiği duruşmada, son sözü sorulan Engin Gülistan, pişman olduğunu belirterek, "Yıllarca psikolojik ilaçlar kullandım. Kendime zarar verdim. Kimyasal madde kullandım. Sabıkam yok. Yaşadığım psikolojik sıkıntılara arkadaşlarım şahit. Cezaevinde dahi tedavi olamıyorum. Takdir mahkemenindir, pişmanım. Ben gözümü açtığımda hastanedeydim, olan bitenin farkında değildim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Engin Gülistan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Diyarbakır'daki internet kafeler, koronavirüs tedbirleriyle kapılarını açtı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan internet kafeler, bugün yeniden açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan itibaren kapalı olan internet kafeler, bugün açıldı. Diyarbakır'da, internet kafelere gelenler maskesiz içeri alınmadı. Gelenlerin ateşlerinin de ölçüldüğü kafelerde, bilgisayarlar arasında sosyal mesafe kuralı doğrultusunda, boş alan bırakıldığı görüldü.

İnternet kafe sahibi Halil İbrahim Kızılgeci, "Hem kendimizin, hem de müşterilerimizin sağlığı açısından gelenlerin ateşlerini ölçüyoruz. Maskesi olmayanlara maske veriyor ve sosyal mesafe kurallarına göre müşterilerimizi oturtuyoruz" dedi.