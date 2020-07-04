DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Havai fişek fabrikasına 2 kilometre uzaklıkta bulunan iş yeri sahibi: Kıyamet koptu sandım

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (8)

KIYAMET KOPUYOR ZANNETTİM

Dün patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasına 2 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzak Mahallesi'nde tavuk kümesi olan Özer Özçınar'a ait kümeste hasar meydana geldi, civcivlerin bir kısmı telef oldu. Kümes sahibi Özer Özçınar patlama anında işletmesinin ön tarafında olduğunu belirterek, "Patlama esnasında tesisin ön tarafındaydım. Sarsıntı beni 3-4 metre ileri attı. Yere düştüm. Deprem oluyor, kıyamet kopuyor zannettim. Bir süre olayın şokunda kaldım. Patlama anında 70 bin civciv vardı kümeste. Ağır maddi hasar meydana geldi. Hasar onarılır, tamir edilir. Ama giden canlar geri gelmez. Keşke bu patlama hiç olmasaydıö dedi.

EVİ HASAR GÖRDÜ

Hendek ilçesi Akarca Mahallesinde yaşayan İdris Kayıt patlamanın yaşandığı fabrikaya 1 kilometre uzaklıkta olduklarını ve patlamayla birlikte evinin kapılarının patladığını, kiremitlerin döküldüğünü söyledi.

ATÖLYESİ VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Akarca Mahallesi'nde oto tamircisi Şeref Dikayıt'a ait atölye ve içerisinde bulunan araçlar da hasar gördü. Şeref Dikayıt patlama esnasında dükkandan çıkıp eve geçtiğini ifade ederek, "Bir gümbürtü koptu. Yaşadıklarımız ortada. Anlatılacak gibi değil. 4 aracın camları kırıldı. Dükkanın yan duvarları çöktü. Bir aracın kaportasına tavan çöktüö diye konuştu.