DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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Antalya'da polis, kendisini ve meslektaşını yaralayan şüpheliyi bacağından vurdu (2)ANTALYA'da 'polise mukavemet' suçundan aranan şüpheli Fatih Öztürk, kaldığı pansiyonda kendisini almaya gelen 2 polis memurunu bıçakla yaraladı.

Antalya'da polis, kendisini ve meslektaşını yaralayan şüpheliyi bacağından vurdu (2)

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ANTALYA'da 'polise mukavemet' suçundan aranan şüpheli Fatih Öztürk, kaldığı pansiyonda kendisini almaya gelen 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Yaralı polis, kaçmaya çalışan saldırganı tabancayla bacağından vurup durdurdu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi'nde yaşandı. Fatih Öztürk, cadde üzerindeki bir pansiyona konaklamak amacıyla giriş yaptı. Kimlik bilgileri üzerinden polisin sistemine 'polise mukavemet' suçundan arama kaydı düşen şüpheliyi gözaltına almak için pansiyona 2 polis memuru geldi. Bu sırada Fatih Öztürk, karşısına çıkan polislerden Fatih Tümen'i sol koltuk altından, adı açıklanmayan diğerini sol bacağından bıçakla yaraladı.

Bacağından bıçakladığı polisi pansiyon içerisinde bıçakla kovalayan Fatih Öztürk, aynı polis tarafından pansiyonun dışında bacağından tabancayla vuruldu. Bu sırada polis memuru, saldırgan tarafından yaralandıklarını, telsizden anons etti. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Olay yerini güvenlik şeridi ile çeviren polis, vatandaşlara uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansa bindirilen omzundan yaralı polisin kanaması, sağlık görevlisi tarafından tampon yapılarak durduruldu. Bacağından yaralanan polis de sedyeyle ambulansa taşındı. İki emniyet mensubu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yerde yatan saldırgan Fatih Sönmez ise ilk müdahalenin ardından plastik kelepçe takılarak ambulansa bindirildi. Sönmez de Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırganın polis tarafından vurulma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kamera kaydında, pansiyon kapısından yaralı halde koşarak çıkan polis, kendisini kovalayan bıçaklı saldırganı tabancayla ateş ederek bacağından vuruyor. Bu sırada dışarı çıkan esnafın yaralı polislere yardımcı olduğu görülüyor.

Olayın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Sinan Payam, "Biz dükkandaydık, silah sesi duyduk. Dışarı çıktık polis memuru bir kişiyi yakalıyordu. Polisi bacağından yaralamıştı. Polis yaralı olmasına rağmen suçluyu ayağından vurup durdurdu" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:27 Kaynak: DHA

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